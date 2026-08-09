SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Refuerzan búsqueda aérea de excursionista desaparecido y Carabineros advierte riesgo de avalanchas en el cerro Panul

    A seis días de la desaparición del joven colombiano, los equipos realizaron este domingo un segundo sobrevuelo y concentraron las labores en puntos de interés identificados durante la investigación. Carabineros pidió que no se sumen nuevos voluntarios tras detectar dos desprendimientos de placa.

    Por 
    Sofía Álvarez
     
    Felipe Rivera
    Refuerzan búsqueda aérea de excursionista desaparecido y Carabineros advierte riesgo de avalanchas en el cerro Panul

    Seis días han transcurrido desde la desaparición de Jonnatan Hio Hio en el sector cordillerano de La Florida. Durante este domingo, los equipos especializados reforzaron las labores por vía aérea debido a las condiciones adversas del terreno y realizaron un nuevo sobrevuelo para revisar puntos de interés definidos durante la investigación.

    La mayor Jennifer Muñoz, de Carabineros, explicó que la búsqueda continúa, pero “con otro tipo de metodología, otro tipo de métodos de búsqueda y más enfocado a la búsqueda aérea, porque las condiciones climáticas son adversas, el terreno es sumamente complejo”.

    Durante la jornada se concretó un segundo sobrevuelo, en el que participaron especialistas del GOPE y del Cuerpo de Socorro Andino, quienes revisaron desde el aire sectores previamente identificados como relevantes para la búsqueda.

    Según detalló Muñoz, uno de esos puntos fue levantado específicamente durante la investigación y posteriormente verificado mediante el operativo aéreo.

    Además, los equipos trabajan en una diligencia que contempla el uso de imágenes satelitales para localizar puntos de interés y realizar un levantamiento fotográfico del área.

    Riesgo de avalanchas y dos desprendimientos de placa

    Las condiciones presentes en la cordillera continúan siendo uno de los principales obstáculos para el operativo. La búsqueda se desarrolla en sectores de aproximadamente 3.300 metros de altitud, con una importante acumulación de nieve, temperaturas bajo cero y riesgos de avalanchas y desprendimientos.

    Durante el sobrevuelo de este domingo, Carabineros detectó dos desprendimientos de placa, escenario que llevó a la institución a reiterar el llamado para que personas sin preparación especializada no ingresen al sector.

    “Lamentablemente hay muchos voluntarios que están en el lugar, tenemos avalanchas, hubo dos desprendimientos de placa importante y tenemos gente ahí y más encima tenemos gente que está acampando en el lugar”, advirtió Muñoz.

    La oficial sostuvo que el operativo mantiene dos objetivos: encontrar al joven desaparecido y evitar que las condiciones de la montaña generen una nueva emergencia.

    “Les pido por favor que confíen en Carabineros de Chile, confíen en las instituciones. Nosotros tenemos dos objetivos, que es encontrar a Jonathan y segundo no generar otro rescate, no encontrar a más víctimas”, afirmó.

    Muñoz insistió en que no se sumen nuevos voluntarios.

    Seis días desde su desaparición

    El pasado lunes 3 de agosto fue la última vez que se supo el paradero del joven colombiano de 32 años. Se encontraba recorriendo distintas cumbres de la Región Metropolitana cuando se lesionó en el descenso.

    Mediante un audio el hombre pudo comunicar su situación a uno de sus cercanos, además de entregar antecedentes sobre el sector en el que estaba.

    Tras perderse el contacto se presentó una denuncia por presunta desgracia y comenzó un operativo de búsqueda que ha involucrado a distintos organismos especializados.

    Las condiciones meteorológicas y la complejidad del terreno han obligado a modificar progresivamente el despliegue, concentrando durante este domingo los recursos en labores aéreas y tecnológicas para continuar revisando los puntos considerados relevantes.

    Lee también:

    Más sobre:Cerro PanulLa FloridaJonnatan Hio HioExtraviadoRescateCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”

    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast

    Atacan con drones una alcaldía en el centro de Colombia: Ejército confirmó que disidencia FARC estuvo tras el atentado

    Al menos tres heridos y dos detenidos tras tiroteo en Dinamarca: investigan ajuste de cuentas entre criminales

    Derrumbe mantendrá cierre de Avenida España y obliga a desvíos de tránsito entre Valparaíso y Viña del Mar

    Mayores de 60 años aún no logran meta de vacunación contra la influenza

    Lo más leído

    1.
    “Al borde de la extinción”: DiCaprio alerta riesgo de “destruir” hábitat de ranita del Pehuenche por proyecto eléctrico en la cordillera del Maule

    “Al borde de la extinción”: DiCaprio alerta riesgo de “destruir” hábitat de ranita del Pehuenche por proyecto eléctrico en la cordillera del Maule

    2.
    Prisión preventiva para los tres adultos que protagonizaron encerrona frustrada a escolta de Luis Cordero

    Prisión preventiva para los tres adultos que protagonizaron encerrona frustrada a escolta de Luis Cordero

    3.
    Christopher Timmermann, neurocientífico: “Los psicodélicos son invitaciones, y la cultura viene a darles forma”

    Christopher Timmermann, neurocientífico: “Los psicodélicos son invitaciones, y la cultura viene a darles forma”

    4.
    Derrumbe mantendrá cierre de Avenida España y obliga a desvíos de tránsito entre Valparaíso y Viña del Mar

    Derrumbe mantendrá cierre de Avenida España y obliga a desvíos de tránsito entre Valparaíso y Viña del Mar

    5.
    Alejandro Aravena: “El mayor desafío hoy es anterior a la arquitectura: está en juego si seguimos por el camino de la civilización o retrocedemos a la barbarie”

    Alejandro Aravena: “El mayor desafío hoy es anterior a la arquitectura: está en juego si seguimos por el camino de la civilización o retrocedemos a la barbarie”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    Ciclón extratropical y vaguadas marcarán semana de lluvias, viento y bajas temperaturas en gran parte del país

    Ciclón extratropical y vaguadas marcarán semana de lluvias, viento y bajas temperaturas en gran parte del país

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Palestino en TV y streaming

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast
    Chile

    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast

    Derrumbe mantendrá cierre de Avenida España y obliga a desvíos de tránsito entre Valparaíso y Viña del Mar

    Mayores de 60 años aún no logran meta de vacunación contra la influenza

    Quiroz anuncia comisión transversal para abordar estatuto administrativo y anticipa definición de nuevo subsecretario
    Negocios

    Quiroz anuncia comisión transversal para abordar estatuto administrativo y anticipa definición de nuevo subsecretario

    Lo que ha pedido Estados Unidos a Chile para volver a un arancel cero

    Alejandra Cox: “A la Dirección del Trabajo hay que hacerle cirugía mayor. Tiene que ser una institución independiente”

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación
    Tendencias

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Eduardo Vargas tras llegar a los 100 partidos con la U en el triunfo ante Palestino “Quiero dejar mi nombre en lo más alto”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas tras llegar a los 100 partidos con la U en el triunfo ante Palestino “Quiero dejar mi nombre en lo más alto”

    Las sonrisas llegan dentro de la cancha: la U supera a un opaco Palestino y sigue siendo el único escolta de Colo Colo

    Sorpresa en el básquetbol chileno: Nicolás Carvacho anuncia su retiro

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”
    Cultura y entretención

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”

    Revolver, la difícil recepción del álbum que revolucionó a The Beatles

    Miguel Tapia: “Me han dicho que escriba un libro de Los Prisioneros, pero no tendría éxito: mi libro no tiraría mala onda”

    Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”
    Mundo

    Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”

    Atacan con drones una alcaldía en el centro de Colombia: Ejército confirmó que disidencia FARC estuvo tras el atentado

    Al menos tres heridos y dos detenidos tras tiroteo en Dinamarca: investigan ajuste de cuentas entre criminales

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres