Refuerzan búsqueda aérea de excursionista desaparecido y Carabineros advierte riesgo de avalanchas en el cerro Panul

Seis días han transcurrido desde la desaparición de Jonnatan Hio Hio en el sector cordillerano de La Florida. Durante este domingo, los equipos especializados reforzaron las labores por vía aérea debido a las condiciones adversas del terreno y realizaron un nuevo sobrevuelo para revisar puntos de interés definidos durante la investigación.

La mayor Jennifer Muñoz, de Carabineros, explicó que la búsqueda continúa, pero “con otro tipo de metodología, otro tipo de métodos de búsqueda y más enfocado a la búsqueda aérea, porque las condiciones climáticas son adversas, el terreno es sumamente complejo”.

Durante la jornada se concretó un segundo sobrevuelo, en el que participaron especialistas del GOPE y del Cuerpo de Socorro Andino, quienes revisaron desde el aire sectores previamente identificados como relevantes para la búsqueda.

Según detalló Muñoz, uno de esos puntos fue levantado específicamente durante la investigación y posteriormente verificado mediante el operativo aéreo.

Además, los equipos trabajan en una diligencia que contempla el uso de imágenes satelitales para localizar puntos de interés y realizar un levantamiento fotográfico del área.

Riesgo de avalanchas y dos desprendimientos de placa

Las condiciones presentes en la cordillera continúan siendo uno de los principales obstáculos para el operativo. La búsqueda se desarrolla en sectores de aproximadamente 3.300 metros de altitud, con una importante acumulación de nieve, temperaturas bajo cero y riesgos de avalanchas y desprendimientos.

Durante el sobrevuelo de este domingo, Carabineros detectó dos desprendimientos de placa, escenario que llevó a la institución a reiterar el llamado para que personas sin preparación especializada no ingresen al sector.

“Lamentablemente hay muchos voluntarios que están en el lugar, tenemos avalanchas, hubo dos desprendimientos de placa importante y tenemos gente ahí y más encima tenemos gente que está acampando en el lugar”, advirtió Muñoz.

La oficial sostuvo que el operativo mantiene dos objetivos: encontrar al joven desaparecido y evitar que las condiciones de la montaña generen una nueva emergencia.

“Les pido por favor que confíen en Carabineros de Chile, confíen en las instituciones. Nosotros tenemos dos objetivos, que es encontrar a Jonathan y segundo no generar otro rescate, no encontrar a más víctimas”, afirmó.

Muñoz insistió en que no se sumen nuevos voluntarios.

Seis días desde su desaparición

El pasado lunes 3 de agosto fue la última vez que se supo el paradero del joven colombiano de 32 años. Se encontraba recorriendo distintas cumbres de la Región Metropolitana cuando se lesionó en el descenso.

Mediante un audio el hombre pudo comunicar su situación a uno de sus cercanos, además de entregar antecedentes sobre el sector en el que estaba.

Tras perderse el contacto se presentó una denuncia por presunta desgracia y comenzó un operativo de búsqueda que ha involucrado a distintos organismos especializados.

Las condiciones meteorológicas y la complejidad del terreno han obligado a modificar progresivamente el despliegue, concentrando durante este domingo los recursos en labores aéreas y tecnológicas para continuar revisando los puntos considerados relevantes.