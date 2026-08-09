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    Disparos, persecución y cuatro detenidos: los antecedentes sobre el asalto frustrado al escolta de Luis Cordero

    Los cuatro detenidos pasarán a control de detención durante el bloque de la tarde para determinar las medidas cautelares.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Disparos, persecución y cuatro detenidos: los antecedentes sobre el asalto frustrado al escolta de Luis Cordero DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La Fiscalía Metropolitana Oriente detalló los antecedentes del robo frustrado con intimidación que afectó durante la noche de este sábado al escolta del exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana.

    Según precisó el fiscal de flagrancia, Fernando Zeballos, la víctima, un carabinero que desempeña la labor de escolta de Cordero, se encontraba dentro de un vehículo asignado para labores de seguridad, en la intersección de Texas y Pasadena.

    Zeballos detalló que el exministro había llegado al lugar cerca de diez minutos antes del ataque. En ese momento, un vehículo con cuatro ocupantes se aproximó al automóvil del escolta y tres sujetos descendieron para intimidarlo con armas de fuego desde ambos costados, mientras un cuarto permaneció al volante para huir eventualmente.

    Es así que el escolta se identificó como carabinero y repelió el asalto utilizando su arma de servicio, instante en el que los sujetos huyeron del lugar.

    En ese momento, Carabineros y personal municipal hicieron un seguimiento de los jóvenes, quienes ingresaron a distintas autopistas y colisionaron con un vehículo municipal y posteriormente con una camioneta particular.

    La persecución, que finalizó en la comuna de Lo Espejo, terminó con los cuatro ocupantes, tres adultos y un adolescente, detenidos.

    No hubo lesionados

    Según informó Zeballos, no se registraron personas lesionadas producto del hecho. En tanto, las diligencias investigativas continúan con el análisis de cámaras de seguridad, declaraciones y otras evidencias para establecer si el vehículo de la exautoridad había sido seguido previamente o si existen otros hechos relacionados con el asalto, entre otros puntos.

    Asimismo, en el procedimiento también fue encontrado e incautado un revólver.

    Al ser consultado por el carácter de la reunión a la que asistió previamente Cordero, el persecutor señaló que “desconocemos el carácter de la actividad social, no sé si una reunión de trabajo o de otras características, esos son antecedentes que se tendrán que verificar durante el curso de la investigación”.

    “Las personas que son exministros de Estado o tanto parlamentarios u otras personas que requieren protección se les asigna una persona que los escolta y los acompaña permanentemente por razones de seguridad”, precisó.

    En tanto, los detenidos pasarán a control de detención durante el bloque de la tarde para determinar las medidas cautelares.

    Más sobre:Luis CorderoFiscalíaVitacuraRegión MetropolitanaCarabineros

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