La Cámara de Diputadas y Diputados votará este lunes 10 de agosto los tres vetos presentados por el Presidente José Antonio Kast al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, denominado también como megarreforma, luego de que el Senado despachara la iniciativa.

Las observaciones del Ejecutivo son de carácter supresivo y buscan eliminar tres disposiciones incorporadas durante la tramitación: el derecho al olvido financiero por deudas; el anatocismo, impedimento de cobrar intereses sobre intereses, y los ajustes destinados a garantizar el pago a 30 días para las pymes.

Los vetos fueron analizados el miércoles por la Comisión de Hacienda de la Cámara, presidida por el diputado republicano Agustín Romero.

La instancia recomendó su aprobación por 10 votos a favor y tres en contra, con respaldos de parlamentarios de la UDI, RN, republicanos y libertarios, además de Priscilla Castillo (DC) y Juan Marcelo Valenzuela (PDG).

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo entonces que, si bien las disposiciones que el Ejecutivo pretende suprimir pueden tener buenas intenciones, “en la práctica cada una de ellas genera resultados más bien adversos y contraproducentes”.

Cámara votará este lunes los tres vetos de Kast a la megarreforma. En la imagen, Jorge Quiroz. MARIO TELLEZ

Tras la votación de este lunes, el Senado abordaría los vetos durante la semana. Para insistir en las disposiciones originalmente aprobadas pese al rechazo presidencial, el Congreso requiere dos tercios de sus integrantes: 103 diputados y 33 senadores. De no alcanzarse ese quórum, las normas vetadas no quedarán incorporadas.

Fijación de posturas

La diputada Flor Weisse (UDI) manifestó su respaldo a las tres observaciones presidenciales, argumentando que buscan corregir aspectos de la Ley de Reconstrucción que podrían dificultar su aplicación y agilizar la respuesta a las familias afectadas.

“Yo respaldo los tres vetos presidenciales, porque buscan corregir aspectos de la Ley de Reconstrucción que podrían dificultar su aplicación y, sobre todo, agilizar una respuesta que las familias afectadas necesitan con urgencia”, señaló.

La parlamentaria sostuvo que “la reconstrucción no puede seguir entrampada por trabas burocráticas ni por disposiciones que terminen retrasando la recuperación de las zonas afectadas ni la reconstrucción económica del país”, y afirmó que espera que en la sala exista una mayoría para aprobar las tres observaciones del Ejecutivo.

En particular, Weisse señaló que los vetos apuntan a “no rigidizar el mercado financiero y generar condiciones de transparencia y de información para no encarecer el costo del crédito”.

Cámara votará este lunes los tres vetos de Kast a la megarreforma. En la imagen, Flor Weisse. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Por su parte, el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) cuestionó las observaciones presidenciales y sostuvo que el mecanismo de votación favorece al Ejecutivo.

“Para que el Congreso apruebe el veto del presidente Kast -que busca eliminar el pago oportuno a las pymes, el derecho al olvido financiero o la prohibición de corte de suministros básicos en zonas afectadas por catástrofes-, se requiere un tercio de los votos para aprobar y dos tercios para rechazar”, afirmó.

Brito agregó que “ahí está la trampa que el gobierno le hizo al Partido De la Gente, que habilitó esta megarreforma y que ahora incluso puede rechazar los vetos, pero estos serán aprobados”.

Frente a esta situación, el diputado afirmó que “nos tocará el año 2030 corregir mediante una reforma tributaria el desastre fiscal que va a generar esta megarreforma, y poder sentar las bases de un crecimiento más equitativo, donde las comunas de menos ingresos no terminen subsidiando los privilegios de Las Condes y Vitacura”.

Cámara votará este lunes los tres vetos de Kast a la megarreforma. En la imagen, Jorge Brito.

Otra de las posiciones conocidas fue la del diputado militante de Evopoli, Tomás Kast, quien señaló: “Espero que mañana exista una mayoría clara para aprobar los vetos del Presidente. Durante la tramitación se incorporaron normas que desvirtuaban el objetivo del proyecto y que, a nuestro juicio, debían corregirse. Este ha sido un proceso legislativo largo y llegó el momento de cerrarlo”, afirmó.

Enfatizó, además, que confía en que “primará la responsabilidad y que contaremos con los votos necesarios. Lo importante es que esta reforma pueda finalmente convertirse en ley y comenzar a producir sus efectos: más inversión, más crecimiento, más empleo y mejores oportunidades para los chilenos”.

Cámara votará este lunes los tres vetos de Kast a la megarreforma. En la imagen, Tomás Kast.

Por útlimo, desde el Partido Republicano, el diputado Stephan Schubert, declaró: “Si bien el anatocismo y su prohibición, así como también el hecho de que las personas sean borradas de los registros de deudores en breve tiempo pueden sonar como algo muy positivo, en la práctica lo que esto trae es un incremento en las tasas de interés y, por lo tanto, alejan el crédito a muchas personas”.

A lo anterior sumó que “eso termina perjudicando a aquellos que son cumplidores, que están al día y que sus tasas las ven incrementadas, y, por supuesto, también les sube las tasas a aquellos que no lo están y que no tienen buen comportamiento crediticio. Por lo tanto, el veto presidencial respecto a estas materias hace sentido según las prácticas de la banca y según también la realidad”.

Finalmente expresó: “Los bancos, si no pueden contar con esa información y no pueden aplicar el anatocismo, lo que hacen, en definitiva, es subir de manera importante las tasas, y eso hoy día dificultaría lo que necesitamos, que es que exista más dinero circulando y que haya dinero para invertir y también para para gastar, y eso se ve dificultado con las tasas más altas”.