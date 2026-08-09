La red internacional de Johannes Kaiser

La primera gran proclamación presidencial de Johannes Kaiser fue el 5 de octubre de 2024. No fue en Chile, ni la protagonizó un chileno, y eso —el quién, el dónde— la convirtió en un hito de consolidación para las proyecciones del Partido Nacional Libertario (PNL).

Ocurrió en el corazón de Buenos Aires, la capital de Argentina. Ahí, en el auditorio Belgrano, se estaba desarrollando la primera versión del Viva la Derecha Fest, un certamen que convocó a líderes de la ultraderecha de Latinoamérica y que fue organizado por el círculo intelectual de Javier Milei, el presidente de la República Argentina.

El evento tenía stands de sellos editoriales que vendían libros ultraconservadores, asistentes que acarreaban banderas de Israel, jóvenes con simbología neonazi u otros que eran abrigados por casacas que lucían la leyenda de un león, animal con el que suele identificarse Milei. Quienes también recibieron loas constantes durante el evento fueron los civiles y exuniformados involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que azotó a Argentina entre 1976 y 1983.

El maestro de ceremonias era Nicolás Márquez, uno de los biógrafos de Javier Milei, importante youtuber e influencer a nivel latinoamericano y autor de libros como La dictadura comunista de Salvador Allende o El libro negro de la nueva izquierda, escrito junto a Agustín Laje, que también fue uno de los organizadores estrella del evento. Márquez es amigo y hombre de confianza del presidente argentino, y tiene un lugar destacado en el grupo de intelectuales que frecuenta el mandatario trasandino.

Por eso, fue importante cuando Márquez se refirió públicamente a Johannes Kaiser durante ese evento y pregonó:

—Él es candidato presidencial y será el próximo presidente de los chilenos.

Kaiser estaba sentado en las primeras filas del auditorio. Vestía un traje azul opaco y sobre su pecho llevaba una corbata amarilla con la serpiente de Gadsden, el símbolo internacional del libertarismo. Para ese entonces, el exparlamentario ya había entrado a la carrera presidencial nacional y su partido, aún en construcción, estaba recolectando las firmas para convertirse en uno oficial.

Lo que ocurría en la capital argentina era importante. La primera versión del Viva la Derecha Fest era la emulación latinoamericana de la mundialmente conocida Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), una cumbre política que anualmente reúne a importantes líderes y partidos de ultraderecha de todo el mundo.

Si la CPAC es organizada en los anillos conservadores de Estados Unidos, el Viva la Derecha Fest nació desde los intelectuales reaccionarios cercanos a Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza. Y si la CPAC tiene un público de extrema derecha que proviene de los cinco continentes, la parrilla del Viva la Derecha Fest era protagonizada por pioneros de la batalla cultural en Argentina, Perú, Ecuador, Chile y otros países del Cono Sur.

No está claro el momento exacto del certamen en el que Márquez pronosticó que Kaiser sería el próximo presidente de Chile. Entre los asistentes al Viva la Derecha Fest que dieron su testimonio para esta investigación existen versiones distintas. Hay quienes aseguran que fue a eso del mediodía, cuando Márquez introdujo la charla «Los diez mandamientos progresistas: de la cultura de la vida a la cultura de la muerte» y la historia de su expositora, Vanessa Kaiser, hermana del timonel del PNL. Otros afirman que fue al cierre del evento, cuando Márquez invitó al exdiputado a subir al escenario, y que ahí, frente al público, Johannes Kaiser recibió el espaldarazo.

Pero lo que sí está claro que ocurrió es lo esencial: durante esa jornada, el abanderado presidencial del Partido Nacional Libertario recibió la bendición del entorno de Javier Milei, el primer presidente libertario en llegar al poder. Y junto con eso, la primera versión del Viva la Derecha Fest fue uno de los primeros eventos públicos donde cristalizaron las cada vez más cercanas relaciones entre el proyecto político nacional libertario chileno y su símil al otro lado de la cordillera.

Los signos de la proximidad entre el núcleo del Partido Nacional Libertario y quienes organizaron el Viva la Derecha Fest eran evidentes. De los once expositores que protagonizaban la foto promocional del evento, dos eran chilenos y militantes del PNL: Ricardo Ramírez, encargado del programa cultural del partido, y Vanessa Kaiser, referente internacional de la batalla cultural y senadora por La Araucanía.

Ramírez, de hecho, fue quien inauguró el certamen con su charla sobre «arte contrarrevolucionario». Por su lado, Vanessa Kaiser fue una de las principales exponentes con su charla sobre el «nuevo orden mundial» que, según ella, busca instalar el progresismo. En la exposición abordó temas como la religión, la ideología de género y la ideología climática.

Antes de dejarle el escenario a Vanessa, Nicolás Márquez recalcó que la hermana de los Kaiser era la prueba viviente de la «superioridad estética de las derechas». Cuando ella comenzó su ponencia, en la presentación se proyectó una imagen de Cristo ensangrentado con la corona de espinas.

—¿Qué es lo que tenemos nosotros que no tiene ninguna otra civilización? Lo que nos trajo Jesús —dijo la filósofa en una parte de su cátedra.

Pero si ese día los detalles hablaban, las ausencias también lo hacían.

Todos los asistentes al evento que fueron consultados para esta investigación concordaron en lo mismo: no había ningún rastro de José Antonio Kast o de ninguno de sus correligionarios del Partido Republicano (PR). De hecho, una de las fuentes consultadas recalcó que ni siquiera hubo mención a Kast o su tienda política durante el evento. No era difícil explicar esa distancia.

Si bien el ahora presidente de la República, José Antonio Kast, ha estrechado lazos desde que salió electo con su par de Argentina, Javier Milei, hubo un periodo en el que no fue así.

Hasta antes de la elección presidencial donde triunfó el republicano, las relaciones entre el entorno del mandatario trasandino y Kast se venían enfriando desde el rechazo al segundo proceso constituyente chileno en 2023, en el que la mayoría de los escaños fue ocupada por el Partido Republicano. El borrador final del Consejo Constitucional y el posterior rechazo en las urnas a ese proceso —cuya fallida aprobación fue auspiciada por Kast y su tienda— tuvieron costos importantes en la relación entre el núcleo del libertarismo argentino y el líder republicano. Se generó un vacío. Y eso, en política, significa una oportunidad.

De esa grieta emergió Johannes Kaiser.

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En diciembre de 2023, Ítalo Omegna cruzó la cordillera de los Andes con una misión: evitar que Javier Milei, que por esos días asumiría la presidencia de Argentina, se fotografiara junto al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

La llegada de Milei a la Casa Rosada era, para los libertarios como Omegna, un hito: por primera vez en la historia, un presidente abiertamente libertario llegaba a liderar una nación. Milei logró esa hazaña dejando atrás a las tradicionales coaliciones Unión por la Patria, kirchnerista, y Juntos por el Cambio, la cuna del macrismo, consolidando al naciente partido La Libertad Avanza (LLA), fundado tan solo dos años antes.

En esa fecha, Chile estaba ad portas de plebiscitar la propuesta constitucional elaborada por el consejo compuesto en su mayoría por representantes del partido de Kast. El texto no era bien visto por diversos referentes de ultraderecha de América Latina, que lo calificaban como «globalista». Kast, para algunos, había puesto su imagen internacional en juego.

Por eso, en ese momento una foto con el ascendiente líder trasandino Javier Milei valía oro. Ahí fue donde tenía que actuar Omegna.

—Para la proclamación presidencial, Milei dejó plantado a Kast. Llegamos a todo el círculo más cercano de Milei para que ellos le dijeran que no se sacara la foto con Kast, porque lo quería usar para la elección constitucional —recuerda Ítalo Omegna, quien fue invitado al cambio de mando por diferentes personalidades de LLA.

El grupo que trabajó para impedir la anhelada foto por Kast, según Omegna, estuvo formado por él y las exconvencionales constituyentes Teresa Marinovic y Rocío Cantuarias.

—Armé reuniones con todos los diputados que conozco allá [en Argentina] para que la Tere [Marinovic] les explicara por qué no podían apoyar la propuesta constitucional. Nos reunimos con Nicolás Márquez, con Agustín Laje, con toda esa gente. Hicimos mucha presión.

Omegna logró su misión.

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En noviembre de 2024, en el Yacht Club de Puerto Madero, uno de los barrios más exclusivos de la capital trasandina, se realizó el lanzamiento oficial de la Fundación Faro —con la presencia de Javier Milei—, liderada por Agustín Laje y con Axel Kaiser como segundo al mando, como subdirector académico.

«Las ideas ganan guerras y pueden cambiar el curso de la historia, particularmente para nosotros, que llegamos donde llegamos por dar la batalla cultural. Cada idea es una bala que debe alcanzar su objetivo con la mayor precisión posible», dijo Milei en la ceremonia inaugural. Desde su lanzamiento, la Fundación Faro ha organizado otras exclusivas cenas a las que el presidente argentino es un asistente habitual.

Dado su renombre en Argentina, Axel Kaiser ha logrado crear un espacio para avanzar en su proyecto libertario a tal punto de formar parte de los círculos más íntimos del gobierno argentino (...)

Pero Axel Kaiser no es el único de la familia que entiende la relevancia de generar relaciones con Argentina. Ivette Avaria, que es vista como la primera dama del Partido Nacional Libertario, tiene claro lo importantes que son.

—Lógicamente tenemos excelentes relaciones con la Libertad Avanza de Argentina como partido político, porque creemos básicamente en los mismos principios de libertad —dice Avaria (...).

La esposa de Johannes saltó a la palestra latinoamericana en la segunda edición del Viva la Derecha Fest en julio de 2025, calificado por la misma organización como «el evento más antizurdo del mundo» y realizado esa vez en la ciudad de Córdoba (...)

En agosto de 2025 acompañó a su esposo al evento Council of the Americas, organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la organización Americas Society/Council of the Americas.

El 21 de agosto, Kaiser y Avaria llegaron al hotel Alvear Palace, ubicado en el exclusivo barrio de Recoleta de Buenos Aires. Entre los oradores de aquel encuentro estuvo gran parte del gobierno argentino: Javier Milei, Patricia Bullrich, en ese entonces ministra de Seguridad, y Luis Caputo, ministro de Economía. Allí, además, la pareja se reunió con Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y con dos importantes ministros del gabinete de Javier Milei: por un lado, con Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, y por otro, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, el mismo que otras personalidades del Partido Nacional Libertario han catalogado como el principal nexo entre el PNL y la Casa Rosada. Si bien de manera oficial Avaria no tiene un cargo formal en torno a las redes internacionales, el interior de la colectividad, y sus últimas apariciones en Argentina, la erigen como una «líder natural» en esta materia.

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El encargado económico del programa presidencial de Johannes Kaiser y principal referente económico en el Partido Nacional Libertario, Víctor Espinosa, cuenta que —al menos hasta junio de 2025— se había reunido tres veces con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina.

—Nos apoyaron bastante en el tema de explicarnos cómo lo hicieron ellos para llegar el primer día de gobierno con toda la ley escrita, con todos los reglamentos, los decretos. Estamos siguiendo esa misma lógica —explica Espinosa—. De hecho, Milei, gracias al profesor Jesús Huerta de Soto, puso a su equipo a disposición, a su ministro y a su equipo de gobierno para que nos apoyen.

En esa línea, Ítalo Omegna aclara que, si bien es cierto que Federico Sturzenegger es un nexo importante del partido con el gobierno argentino, no es el único. El otro gran aliado del Partido Nacional Libertario al otro lado de la cordillera, detalla Omegna, es Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación Argentina y uno de los hombres más influyentes en el gabinete libertario.

Pero en materia económica el proyecto nacional libertario chileno no solo ha sido asesorado desde la Casa Rosada. Víctor Espinosa asegura que en febrero de 2025 fue a Estados Unidos por razones laborales. Según él, fue invitado por el equipo de Donald Trump, y también se reunió con distintos equipos económicos, entre los que destaca, aparte del de Milei, el de Giorgia Meloni, de Italia, y de Bolsonaro, de Brasil.

—Hemos generado una gran sincronía —afirma.

El mismo mes que Víctor Espinosa fue invitado por el equipo de Trump a Estados Unidos se desarrolló la versión CPAC de Washington. El evento estuvo marcado por el regalo que le entregó Javier Milei al magnate Elon Musk: una motosierra, ícono de su campaña para llegar a la Casa Rosada.

Pero detrás de esta escena ocurría un importante hito para la disputa diplomática de la ultraderecha chilena. Ni José Antonio Kast ni ningún representante del Partido Republicano llegaron a la capital estadounidense. Quienes sí llegaron fueron, al menos, tres representantes del Partido Nacional Libertario: Francisca Morrison, Víctor Espinosa e Ítalo Omegna.

—Tuve la oportunidad de estar con Donald Trump y con todo su equipo, donde se respiran los aires de la libertad y te das cuenta de que están absolutamente claros. Eso te llena de fuerza para seguir en Chile —dice Morrison sobre su participación en Washington, donde se reunió con figuras como Santiago Abascal, Manuel Adorni, Karina Milei, Tim Ballard y otros líderes conservadores. Para Morrison, la posibilidad de reunirse y encontrarse con otros líderes que piensan como ella es algo reconfortante.

—No estamos solos. Primero tenemos a Dios, que es lo más importante. Y, segundo, en Chile y en el mundo hay gente que le ha declarado la guerra al globalismo porque atenta contra el ser humano. Es alentador para todos saber que hay gente buena en todas partes y que están preocupados por Chile.