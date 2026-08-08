Lautaro Carmona (PC) arriba por tercera vez en Cuba y se reúne con presidente Miguel Diaz-Canel

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, arribó por tercera vez a Cuba y se reunió este sábado con el presidente y el primer secretario del Comité Central del PC cubano, Miguel Díaz-Canel.

En el encuentro con el mandatario también participó la secretaria general de la colectividad, Bárbara Figueroa, quien viajó junto al timonel comunista a la isla para para participar de los actos de conmemoración de los 100 años del natalicio de Fidel Castro el próximo 13 de agosto.

Díaz-Canel precisó que el encuentro tuvo el objetivo de dialogar sobre “importantes temas de la agenda interpartidista” y reafirmar “el compromiso de consolidar nuestra históricas relaciones de solidaridad y cooperación”.

El pasado enero Carmona concretó su segundo viaje a la isla, instancia en la que también se reunió con Diaz-Canel.

“Este encuentro se dio en un contexto marcado por la criminal ofensiva imperialista impulsada por Donald Trump y Estados Unidos, expresada, entre otros hechos, en la invasión a Venezuela el pasado 3 de enero y en las sucesivas amenazas contra otros países, con una odiosa direccionalidad particular contra Cuba”, declaró en aquella ocasión.