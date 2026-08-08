Colo Colo también manda en el fútbol femenino: las albas se imponen a la U y se quedan con el Superclásico

El poderío de Colo Colo no es exclusivo de la Liga de Primera. En el fútbol femenino, el Cacique también arrasa. En una nueva edición del Superclásico del fútbol nacional, las albas se impusieron a Universidad de Chile por 1-0 y, con ello, se mantienen en lo más alto de la tabla.

El Bicentenario de La Florida fue el escenario de una nueva victoria colocolina sobre las azules, que continúan sin poder celebrar ante su archirrival desde 2023. La solitaria anotación llegó temprano, a los 10 minutos de juego, tras una gran jugada colectiva: Mary Valencia luchó un balón hasta la línea de fondo para centrar, Michelle Acevedo controló en el área y Yastin Jiménez apareció en posición de “9” para definir con clase.

Las universitarias, que hicieron de local en La Florida, intentaron lograr la igualdad en el complemento. Sin embargo, no consiguieron batir la portería de Ryann Torrero, quien se mantuvo firme bajo los tres postes. Y aunque Colo Colo se quedó con una jugadora menos tras la expulsión de Michelle Acevedo (78′), el marcador no se volvió a mover y las albas terminaron abrochando un triunfo clave.

𝐆𝐀𝐍𝐀𝐑 𝐄𝐒 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑𝐂𝐋𝐀́𝐒𝐈𝐂𝐎 🤟🏻🤍🖤



Las tetracampeonas derrotaron por la cuenta mínima a U. de chile en La Florida por la fecha 21 de la Liga Femenina 🏆🇨🇱



El gol👇🏻



⚽ Yastin Jiménez



Presentado por @jetour_chile#VamosLasAlbas#Historicas#VamosPorTodo pic.twitter.com/Pse41xQ8UK — Colo-Colo Femenino (@ColoColoFem) August 8, 2026

De esta manera, el Cacique no solo agiganta su historial favorable en el Superclásico (43 contra 9), sino que también aumenta la importante diferencia que mantiene en la tabla de posiciones del fútbol femenino: con 55 puntos, es sólido líder del torneo, sacándole siete a la UC y 13 a la U. El pentacampeonato está a la vista.