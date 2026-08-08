Dónde y a qué hora ver a Ferencvaros vs. Real Madrid en TV y streaming
El cuadro húngaro recibe a los españoles en un amistoso de pretemporada.
Este fin de semana el Real Madrid tiene un siguiente desafío, donde visita a Ferencvaros por un duelo amistoso.
Los españoles se miden contra el club que juega en la primera división húngara a modo de preparación para la nueva emporada.
Cuándo juega Ferencvaros vs. Real Madrid
El partido de Ferencvaros contra el Real Madrid es este sábado 8 de agosto a las 13:00 horas de Chile.
Los clubes se enfrentan en el Groupama Arena de Budapest, Hungría.
Dónde ver a Ferencvaros vs. Real Madrid
El partido de Ferencvaros contra el Real Madrid se transmite en el canal ESPN5 y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del amistoso va por las plataformas Disney+ en el Plan Premium y DGO.
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