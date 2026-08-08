Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Inter en TV y streaming

Este fin de semana sigue la acción del fútbol internacional, donde Juventus se mide con Inter en el contexto de un duelo amistoso.

El partido sirve de preparación tanto para la Vecchia Signora como para los Nerazzurri, previo al inicio de la nueva temporada de la Serie A de Italia.

Cuándo juega Juventus vs. Inter

El partido de Juventus contra Inter es este sábado 8 de agosto a las 07:00 horas de la mañana en Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Optus Stadium de Australia.

Dónde ver a Juventus vs. Inter

El partido de Juventus contra Inter se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.