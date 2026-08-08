El golazo desde larga distancia de Fernando Zampedri que sentenció el triunfo de la UC ante Cobresal
El Toro anotó a los 90+5' el 2-0 contra el elenco minero.
Pese a la superioridad, no era un partido brillante de Universidad Católica. Ganaban por la cuenta mínima en los descuentos del duelo ante Cobresal en el Claro Arena, por la fecha 18 de la Liga de Primera. El único gol del compromiso fue un autogol de Guillermo Pacheco, en un centro desde la derecha que dio en la pierna del lateral y que se fue al fondo del arco.
Los mineros buscaban el empate sobre el final, pero con pocas armas futbolísticas. En ese momento, cuando parte del público ya se había retirado del Claro Arena y otros caminaban por las escaleras, vino lo mejor del duelo cuando Fernando Zampedri ganó el forcejeo con José Tiznado y el balón le quedó dando bote a unos 40 metros del arco. El Toro observó que el meta Olguín estaba adelantado y remató de derecha. La pelota salió elevada y bajó justo para ingresar a la portería y marcar un golazo que sentenció el compromiso. Los abrazos y las felicitaciones, una vez más, fueron para el goleador histórico.
18 festejos
Con esta celebración, Zampedri llega a los 18 tantos en la actual edición de la Liga de Primera y es, como ya es costumbre desde 2020, el goleador del torneo. Sus escoltas en esa lucha son Daniel “Popín” Castro y Javier Correa, quienes están con nueve y ocho goles respectivamente. Hay una distancia amplia para el delantero de la franja.
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