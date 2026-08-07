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    Subsecretaria de Previsión Social resalta la necesidad de avanzar en “más adaptabilidad al empleo formal”

    La subsecretaria de Previsión Social, Eliza Cabezón, dijo que, luego de la aprobación de la megarreforma, el desafío del Ejecutivo estará en el mercado laboral.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    23/07/2026 - CUENTA PUBLICA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES. EN LA FOTO, ELISA CABEZON. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Este viernes la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, aseguró que se siente optimista respecto al futuro de la economía en Chile y la región.

    Durante el seminario Aportes a la Economía desde la UC, a propósito de los 50 años del magíster en Economía de la casa de estudios, Cabezón afirmó que la razón para su optimismo es “el debate público sobre las políticas públicas”, y cómo en este se ha comenzado a abordar el crecimiento.

    “Hace 15 años o 10 años, uno escuchaba el debate público y la palabra crecimiento no se escuchaba, se daba por sentada o no se le daba tanta importancia”, dijo.

    En cambio, la subsecretaria dijo que las palabras que se habían tomado el debate público eran “distribución, igualdad, dignidad, más protección”. Sin embargo, “en este discurso de políticas públicas que se hablaba de la igualdad, de más protección social, se empezaron a aprobar políticas que encarecieron la contratación”.

    Aunque Cabezón destacó que las políticas públicas como la Ley Karin y la Ley de 40 horas son “loables, con buenas intenciones”, estas no se contrastaron con otras políticas que compensan el alza en los costos de contratación.

    Sin embargo, esta situación habría cambiado, ya que “en el último debate presidencial desde la candidata del Partido Comunista hasta el candidato más a la derecha, todos hablaban de la importancia de que Chile tenía que crecer”, agregó.

    14 DE ABRIL DEL 2026 FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El futuro del mercado laboral

    En esa misma línea la autoridad valoró la megarreforma como “un buen y valiente primer paso”, por lo que el desafío para los siguientes meses estará en el mercado laboral.

    Aunque Cabezón destacó la entrega de subsidios a la contratación como medida a corto plazo, asegura que el foco estará en “impulsar una agenda que dé más adaptabilidad al empleo formal”.

    En esta agenda destacó la discusión para el proyecto de sala cuna universal y la adaptabilidad al cálculo de la jornada de 40 horas, aunque han recibido “alta resistencia de parte de la oposición”.

    Además, destacó la agenda de seguridad del gobierno. “Si la gente no puede emprender tranquilamente, si no puede viajar tranquilamente de un lugar a otro, es mucho más difícil que se genere esta interacción entre privados, que se cree valor y que beneficie a la población”, dijo.

    Lee también:

    Más sobre:crecimientoempleoElisa Cabezón

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