Línea 7 del Metro aceleraría en más de un 50% la venta de viviendas en Renca y Cerro Navia

La futura Línea 7 del Metro de Santiago buscará unir las comunas de Renca con Vitacura en solo 37 minutos, reduciendo los tiempos de traslado a la mitad, desde los 72 minutos que se demora el recorrido actualmente. La nueva arteria del metro, entraría en operación en el 2028.

Un análisis realizado por la consultora Tinsa by Accumin, en alianza con la proptech Neuren muestra que si bien el trazado recorrerá 8 comunas en sus 26 kilómetros, el mayor impacto será en la aceleración de las ventas de en zonas ubicadas en los extremos del trazado, y que será serán incluidas por primera vez en la red del Metro: Renca, Cerro Navia y Vitacura.

“La llegada de una nueva línea de Metro no solo mejora la conectividad, sino que también redefine el potencial de desarrollo de los sectores que atraviesa. Contar con esta información permite identificar oportunidades para nuevos proyectos, evaluar procesos de consolidación de paños y entregar mayor certeza sobre dónde y cuándo invertir, especialmente en zonas con capacidad para desarrollar proyectos de mayor densidad”, destaca Rocío Cáceres, jefa de estudios inmobiliarios de Tinsa by Accumin.

En Renca, el entorno de la futura estación José Manuel Infante del Metro, es estima que la velocidad de venta de departamentos, específicamente de 1 dormitorio, aumentaría un 69% a 27 metros de la boca de acceso, 48% a 100 metros y 40% a dos cuadras de distancia. Cerca de la estación Brasil, el incremento sería de 53% a 50 metros y de 41% a 150 metros.

“Estos datos demuestran que existen diferencias importantes a nivel de manzana: dos cuadras de una misma comuna pueden comportarse como mercados distintos”, explicó Claudio Álvarez, co-fundador de Neuren.

Por su parte, en Cerro Navia, en el sector de la estación Salvador Gutiérrez, se proyecta un incremento de 57% en las ventas a 50 metros del acceso. En la estación Huelén la velocidad de venta subiría 54% a 60 metros.

En el otro extremo del trazado, se estima un efecto más moderado. En Vitacura, junto a la futura estación Estoril y Padre Hurtado las ventas se incrementarían en un 34% a menos de 200 metros de la estación, y 24% a 300 metros.

En otras comunas que se incluyen en el trazado, pero que actualmente ya tienen conectividad a través de al red del Metro, también se verán incrementos, aunque más acotados. En Quinta Normal, Recoleta, Providencia y Las Condes se estima que en promedio incrementarán sus ventas en un 29%.