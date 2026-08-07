Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional. Foto referencial de archivo

Grandes noticias para aquellos que esperan las Fiestas Patrias porque ya se conocen los primeros detalles de Corazón de Chile, unas de las fondas de la Región Metropolitana.

Se trata de la fiesta que se organiza en Ñuñoa y se realizará los días jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional.

Las cuatro jornadas de celebración contarán con música en vivo, cocinerías, juegos típicos y concursos.

Entre los primeros invitados se encuentran Los Vásquez, Santaferia, Garras de Amor, Los Prisioneros, Antonio Ríos y Jere Klein.

La organización también indica que muchos artistas más serán confirmados próximamente, para sumarse al lineup ideal para todos los gustos.

Venta de entradas para la Fonda Ñuñoa

La venta de entradas para la Fonda Ñuñoa El Corazón de Chile se realiza a través de Ticketpro y tiene un valor de $12.000 para boleto general.

También se ofrece un descuento especial para quienes cuenten con la Tarjeta Vecino Ñuñoa.