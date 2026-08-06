Los Pueblos del Mar: la amenaza histórica latente en La Odisea de Christopher Nolan

Es un nombre que se repite en algunas conversaciones entre los personajes de La Odisea, la notable adaptación cinematográfica de Christopher Nolan para el poema épico de Homero. En varios momentos se alude a los Pueblos del Mar.

Se trata de una mención a misteriosos asaltantes que llegaban desde el océano sin más y atacaban ciudades costeras en violentas incursiones. Por ello se les consideraba una amenaza latente y impredecible en el mundo mediterráneo, hacia la Edad del Bronce Tardía.

El nombre fue propuesto por los egiptólogos franceses Emmanuel de Rougé y Gaston Maspero, como una categoría para nombrar a esta suerte de piratas de aquella era. “Los ‘Pueblos del mar’ es un nombre genérico, surgido en el siglo XIX tras descubrimientos arqueológicos y traducciones de textos egipcios, para referirse a una serie de pueblos e invasiones marítimas que afectaron diversos lugares del Mediterráneo oriental por cerca de un siglo, entre 1250 a 1150 a.C. aproximadamente”, explica Sebastián Salinas, director del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos “Fotios Malleros”, de la Universidad de Chile.

Las referencias a ellos, están ligadas precisamente a esas incursiones. “Efectivamente hay evidencias de feroces y sorpresivos ataques a varios lugares, donde incluso hay testimonios de cartas entre reinos pidiendo ayuda para defenderse”, explica el profesor Salinas. “Célebre es el archivo de Ugarit, norte de la actual Siria, donde hay un mensaje que le llegó al rey del lugar, llamado Ammurapi, desde Alasiya, que era el nombre con que se conocía Chipre en la antigüedad, pidiendo refuerzos. Pero en ese mismo archivo el propio rey Ammurapi le envió un mensaje a la ciudad de Karkemish, donde se refiere a que llegaron invasores en la costa que avanzan rápido y desesperado ruega para que se le envíen tropas y carros”.

Por lo mismo, sus asaltos parecen haber sido uno de los factores determinantes en el colapso de la Edad del Bronce -donde también habría ocurrido una guerra en Troya-. Aunque hay algunos matices. “Los “Pueblos del mar” fueron un factor -explica el profesor Salinas-. Pero el problema es que no sabemos bien su justa dimensión, como también está el hecho que no pudieron haber actuado con la misma fuerza en todos los lados: hay ciudades y reinos que colapsan y que están muy lejos de la costa como para que hayan sido ellos los causantes de la caída. Tampoco hay un orden claro".

Salinas propone algunos ejemplos. “En Grecia, la ciudad de Pilos parece haber sido destruida e incluso incendiada en un ataque único cerca del año 1200 a.C., pero la célebre ciudad de Micenas muestra varios momentos de destrucción: cerca del 1230, cerca de 1200 y termina destruida en torno del 1130 a.C”.

El historiador advierte que aquellas invasiones ocurrieron en un momento de alta conflictividad en la zona. “La investigación actual nos señala que en el Mediterráneo oriental por cerca de un siglo hubo fuertes problemas climáticos que generaron diversas hambrunas y problemas en las cosechas (más sequías). En otras partes, da la idea que hubo invasiones terrestres, no marítimas que fueron terribles. También sabemos de muchos terremotos, con réplicas y tsunamis, que dañaron mucho a varias poblaciones. Por todo eso, también decayó el comercio, los contactos de todo tipo y las redes internacionales de la época, que ayudaban a fortalecer diversos aspectos y a obtener materias primas valiosas de lugares lejanos”.

Los Pueblos del Mar y una batalla a muerte en el antiguo Egipto

La principal fuente documental respecto a los Pueblos del Mar fue descubierta en Egipto. La tendencia a construir monumentos para celebrar hitos importantes, permitió un acercamiento. “Cuando se logró traducir el jeroglífico egipcio, uno de los textos que pudo conocerse es una inscripción del faraón Ramsés III (que gobernó de 1184 a 1155 a.C. aprox.), de la dinastía XX”, explica el profesor Salinas.

Todo parece indicar que el célebre faraón enfrentó con éxito a los invasores en la feroz batalla del Delta, de allí a que mandase a construir piezas y otras expresiones artísticas para celebrarlo. “En esa inscripción ubicada en Medinet Habu, al frente de Luxor, hay dibujos de una batalla marítima y un texto que da detalles al respecto, señalando que ocurrió en el año 8 de su gobierno, donde derrotó a una serie de pueblos que habían aniquilado varias zonas vecinas, mencionando Chipre, el Imperio hitita y otras localidades”, explica Salinas.

Inscripción de Medinet Habu en que se refiere a los "pueblos del mar"

Las fuentes egipcias los mencionan como “países del norte” y proporcionan algunos nombres para diferentes grupos de atacantes; ahí habrían estado los Lukka, los Peleset, los Shekelesh, los Weshesh, entre otros. También se les menciona en otras fuentes. “Algunos de ellos aparecen en documentos del llamado Archivo de Amarna, la capital que tuvo el faraón Akenatón (1351 – 1334 a.C. aprox.), por lo que su existencia es anterior al colapso del bronce. Luego, también hay menciones en textos de Ramsés II y de su hijo, Merneptah, más otros testimonios de la época de Ramsés III, que son lo más conocido al respecto”, explica Salinas.

Asimismo, existen menciones documentales fuera del área del antiguo Egipto. “También hay menciones en Biblos (actual Líbano, aunque escrito en jeroglíficos egipcios) y en el archivo de la ciudad de Ugarit, que recién fue descubierto en 1973. Esta sería la evidencia histórica más fuerte de su existencia, más allá de que hay lugares donde la arqueología ha demostrado que hubo destrucciones, saqueos e incendios”.

Hasta hoy, el origen de estos pueblos es discutido y se han planteado algunas conjeturas a partir de los nombres conocidos. “Un pueblo del mar era conocido como los peleset, proponiendo que deben haber sido los posteriores filisteos mencionados en la Biblia -dice Salinas-. De la misma manera, se han hecho las siguientes asociaciones: lukka = Licia (suroeste de Asia Menor), shardana = Cerdeña (Italia), ekwesh = Akhaia (los aqueos, de Grecia), teresh = Tirrenos (los futuros etruscos en Italia), etc. Pero todas estas identificaciones muchas veces siguen siendo hipotéticas, aunque hay algunas más aceptadas que otras”.

En general, lo que existe son algunas ideas respecto al posible origen, sin una respuesta definitiva. “Hay exámenes de ADN que parecieran mostrar un origen del sur del Mediterráneo”, dice Salinas. “Pero no está claro por ejemplo si los cuerpos examinados ya eran o no de gente que se había mezclado con población local. Hay gente que propone que pudieron haber sido una confederación de piratas que nació por generación espontánea, ante las diversas crisis que se vivía. Otros postulan que podrían haber venido de Europa central. Otros, de las costas de Grecia o de Anatolia”.