Caso Madeleine McCann: el principal sospechoso admite que estaba a 150 metros de la casa de la niña la noche de su desaparición

El principal sospechoso en el caso Madeleine McCann, Christian Brueckner, admitió que se encontraba a solo 150 metros del departamento vacacional de la niña británica de tres años, en Portugal, la noche en que desapareció en 2007, y que incluso fue interceptado tres veces por la policía mientras realizaba una “huida rápida” esa misma jornada.

Brueckner, de 49 años y condenado por violación y abuso de menores, había mantenido en secreto su paradero cuando McCann desapareció de un departamento turístico en Praia da Luz, Portugal, en mayo de 2007.

Sin embargo, admitió ante el Mail on Sunday que se encontraba a unos 150 metros del complejo vacacional, alegando que anteriormente había “guardado silencio porque la policía quiere incriminarme en el caso de Maddie”.

“Estaba en la playa, no lejos del hotel de Maddie, vendiendo drogas”, dijo Brueckner, quien fue señalado por primera vez en 2020 como el principal sospechoso, aunque nunca fue acusado formalmente. “Había estado en España y había pasado la hierba de contrabando a Portugal (...) Incluso la policía me detuvo tres veces en la calle mientras buscaban a Maddie”, añadió.

Según consigna el New York Post, Brueckner admitió que estaba “huyendo rápidamente” para evitar a la policía, aunque alegó que lo hacía simplemente por miedo a ser descubierto con drogas. “Había luces azules parpadeantes y controles policiales por todas partes”, dijo.

“Solo pensé: ‘Sáquenme de aquí’. Por suerte, ellos (los policías) no encontraron la droga”.

Brueckner, quien fue condenado en 1994 -siendo aún adolescente- por abusar sexualmente de un menor, sigue insistiendo en que la policía quiere incriminarlo en la desaparición de McCann. “No tengo nada que ver con la desaparición de la niña”, sostuvo.