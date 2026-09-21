“Un retiro paradisíaco”: la reacción de la prensa hispana tras la derrota chilena en Copa Davis

Una aplastante derrota sufrió Chile contra España en la serie de Copa Davis. El elenco europeo se impuso por 4-0 al combinado nacional capitaneado por Nicolás Massú.

Esta diferencia fue abordada también por la prensa hispana. El País, por ejemplo, comentó que “España sonroja a Chile y disputará las Finales de la Copa Davis en Bolonia”.

“Sencillamente, no hubo eliminatoria. El infierno no fue tal, sino más bien un retiro paradisíaco. La dimisión de Chile se prolongó del sábado al domingo y España cruzó felizmente la pasarela hacia las Finales de Bolonia”, remarcaron.

As España, indicó que “España arrasa a Chile para volver a la Final 8”. Más adelante complementaron: “Con más facilidades, muchas más de las previstas, España cerró su clasificación”.

A su vez, Voz Populi tituló: “España asalta Santiago y sella su billete a la Final a 8 de la Copa Davis con un categórico pleno ante Chile”.

“El tenis español ha vuelto a hacerse gigante en la arcilla sudamericana. España ha certificado este fin de semana su billete para la Final a 8 de la Copa Davis 2026 tras arrollar a Chile (0-4) en las instalaciones del Parque Deportivo Estadio Nacional de Santiago”, continuaron.

“Sin la necesidad de recurrir a Carlos Alcaraz, la hexacampeona del torneo y vigente subcampeona desarticuló a un combinado local que llevaba dieciséis años sin ceder una serie internacional como anfitrión, demostrando así que el fondo de armario de la ‘Armada’ goza de una salud envidiable para afrontar las cotas altas”, sumaron.

Por último, Marca expuso que “los 15 años de imbatibilidad de Chile como local y las 12 eliminatorias ganadas por Nicolás Massú en su banquillo ya son historia”.

“El Parque Deportivo Estadio Nacional se preveía una caldera y se convirtió en un balneario en el que se paseó la selección española de la Copa Davis”, remataron.

La autocrítica chilena

Una vez sentenciada la serie, Alejandro Tabilo y Tomás Barrios compartieron sus sensaciones.

“Estaba con muchas esperanzas para hoy día. Todos nos despertamos con ganas de hacer algo grande. Creo que, por mi parte, no esperaba que ellos iban a salir así de sólidos. Siento que jugaron a un gran nivel, algo que nosotros no pudimos demostrar. Dolió mucho la derrota de ayer, pero es parte del deporte. Nos pasa todas las semanas que tienes que perder y dar vuelta la página. Nunca pensé que iba a ser así el partido”, aseguró Tabilo.

Por su lado, Barrios indicó que “por mi parte estoy triste, porque no estuve al nivel. Una pena jugar a este nivel, con este marcador. Sobre todo por la gente, porque estaba apoyando. Es complicado jugar así en tu casa”.

“La gente nos apoyó en todo momento y nosotros no estábamos compitiendo y rindiendo a la altura. Ellos siguieron estando ahí en todo momento y uno agradece eso. No voy a decir que tuvimos nuestras chances, pero empezamos a jugar mejor y ganar más games. Era difícil apoyarnos por como estábamos jugando”, sentenció.