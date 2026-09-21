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    Tras la aplastante derrota de Chile: el gesto de Nicolás Massú con el equipo de España que fue destacado por la Copa Davis

    El capitán del conjunto nacional tuvo un detalle con los hispanos que fue valorado transversalmente.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El gesto de Nicolás Massú que fue aplaudido por la Copa Davis. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Se acabó el sueño de Chile en la Copa Davis. El equipo capitaneado por Nicolás Massú cayó inapelablemente en la serie ante España, por 4-0. No obstante, pese a la dolorosa caída, el viñamarino tuvo un gesto con el conjunto hispano que fue elogiado transversalmente.

    Una vez sentenciada la llave y la clasificación de los dirigidos por David Ferrer al Final 8, el doble medallista olímpico realizó una acción que se viralizó rápidamente.

    Lejos de mostrar su malestar, Massú se acercó al banquillo español. Ahí felicitó uno por uno a cada integrante de la delegación ibérica por su victoria. Algunos saludos se limitaron a solo un apretón de manos, mentiras que otros incluso fueron acompañados con algún abrazo.

    El gesto del capitán chileno fue destacado por la cuenta oficial de la Copa Davis: “Lo que más nos gusta del deporte. Tras el triunfo de España en Chile, el capitán local, Nico Massú, fue a saludar a todo el equipo ganador. Valores y respeto”, señaló en una publicación acompañada de múltiples emojis.

    El descargo de Massú

    En conferencia de prensa, Massú se refirió a la caída y habló de la relevancia de levantarse: “Siempre uno como equipo tiene la expectativa de que las cosas salgan bien. Es una Copa Davis, contra un gran rival que tiene mucho nivel. Independiente del rival, vamos ganando confianza. Sabíamos que teníamos que jugar muy bien, intentar ganar los puntos, que los jugadores llegaran con confianza, aprovechar nuestras oportunidades”, indicó.

    Creo que el rendimiento al que estamos acostumbrados, sobre todo acá en Chile, en esta serie en particular no se pudo concretar. Hay que aprender, pensar en lo que viene, tratar de analizarlo y tal como muchas veces en este mismo lugar, donde se ganó y todo fue bonito, nos toca la parte triste donde duele”, añadió.

    Para Massú es importante dar vuelta la página: “Así es el deporte y hay que estar firmes de cabeza, de actitud, de energía y seguir empujando. Este equipo tiene mucho ánimo en el cuerpo y hay que seguir apoyando. Siempre he dicho que soy muy feliz empujando al tenis chileno, que me ha entregado mucho”, señaló.

    Si ganábamos la serie o perdíamos como pasó, mañana hay que levantarse (igual) con firmeza, con convicción, con ganas. Ya me conocen, sigo confiando en el equipo y en mí”, profundizó.

    Massú se mantuvo fiel a su estilo y entregó un mensaje claro sobre su postura a la hora de afrontar la Copa Davis como capitán: “Parte de este deporte también es perder y cuando las cosas no salen, reivindicarse, levantarse, seguir empujando. Así es la vida. Uno tiene que ser perseverante. Lo digo por experiencia propia. Desde que era juvenil, hay números, historias, experiencias que me han demostrado que hasta que no se pierde la última pelota, no se ha terminado la serie. Vivo eso y lo trato de transmitir, por más que sea difícil”, dijo el doble medallista olímpico de oro.

    Sobre todo yo, que soy el líder y el capitán del equipo, me tienen que ver fuerte y tener confianza en lo que les voy a transmitir. Soy consecuente. A pesar de ir perdiendo el dobles en la manera como se estaba perdiendo, nos pusimos 5-3 y eso es demostrar seguir de pie. Esto es deporte y uno tiene un segundo para reaccionar”, ejemplificó.

    Más sobre:TenisPolideportivoCopa DavisChileEspañaNicolás Massú

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