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    Chile se queda sin el punto del honor: Matías Soto cae ante Martín Landaluce y España sella el 4-0 en la serie

    El nortino cerraba una llave que ya estaba totalmente sentenciada. Perdió por parciales de 6-2 y 6-3.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Matías Soto cayó en el punto de honor ante Martín Landaluce PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Chile no pudo quedarse con el punto del honor en la serie de Copa Davis ante España. Pese a que los ibéricos ya habían dejado el trámite sellado con un aplastante 3-0, ambos equipos finalizaron el enfrentamiento con la disputa de un cuarto y último duelo. El encargado de culminar la participación nacional fue Matías Soto (237° del ranking ATP), pero también lo hizo con derrota: 6-2 y 6-3 ante Martín Landaluce (62°).

    Con los ánimos mermados y un Court Central Anita Lizana que poco a poco se fue vaciando, el equipo de Nicolás Massú concluía su participación frente a un conjunto ibérico que había demostrado ser ampliamente superior y que ya tenía asegurada su clasificación al Final 8 del certamen.

    En ese marco, el tenista nortino debía intentar maquillar una serie que ya estaba totalmente sentenciada luego de la dura derrota de Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en los dobles.

    Pero la misión no era sencilla, principalmente por la diferencia de envergadura entre ambos tenistas. Pese a que solo tiene 20 años, Landaluce aparecía ubicado en el puesto 62 del escalafón planetario, sacándole 175 casillas al nacional.

    Esta brecha se manifestó a contar del primer set, pues el madrileño no tuvo inconvenientes para finiquitar la manga en 32 minutos: le quebró en el cuarto y octavo juego y enrieló el 6-2 a su favor.

    Martín Landaluce venció a Matías Soto y selló el 4-0 de España ante Chile en la Copa Davis. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    En el segundo parcial el marcador fue casi calcado, dando cuenta de una tendencia dominante de los europeos que perduró todo el fin de semana. Lo único que cambió fue que Landaluce generó la ruptura en el sexto y que Soto ganó un juego más. De esta manera, se aseguró el 6-3 y el 4-0 en la llave. Paliza.

    Lee también:

    Más sobre:Copa DavisMatías SotoMartín LandaluceChileEspañaTenisPolideportivoNicolás MassúAlejandro TabiloTomás Barrios

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