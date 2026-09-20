SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Fin al sueño chileno en Copa Davis: Tabilo y Barrios reaccionan tarde en los dobles y España sentencia la serie

    Tras un inicio para el olvido, la dupla nacional llegó a entusiasmarse con un intento de remontada en el segundo set. No obstante, se quedaron cortos y cayeron por parciales de 6-0 y 6-3. Jaume Munar y Pedro Martínez fueron los encargados de sellar el 3-0 en la llave y dejar con las manos vacías al cuadro capitaneado por Nicolás Massú.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Tabilo y Barrios fueron barridos y Chile cayó en la serie de Copa Davis ante España PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Chile sufre un duro golpe en la serie contra España y condena sus opciones en la Copa Davis. En el duelo de dobles, Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) y Tomás Barrios (139°) cayeron por parciales de 6-0 y 6-3 ante la pareja de Jaume Munar (68°) y Pedro Martínez (132°).

    Con este resultado, los ibéricos no solo se ponen 3-0 arriba, sino que sentencian la llave y se meten en el Final 8. ¿El equipo de Nicolás Massú? Se queda con las manos vacías tras no poder igualar la jerarquía de las potencias del circuito.

    Pesadilla en Copa Davis

    El combinado nacional llegaba herido a disputar el tercer punto. Las derrotas de Tabilo y Christian Garin, el sábado, habían mermado al interior del equipo capitaneado por el extenista viñamarino. Sin embargo, la tristeza no era lo único que preocupaba en el Court Central Anita Lizana. Para este duelo, surgía la obligación del triunfo para mantenerse con vida en la serie ante los vigentes campeones del certamen. No era sencillo.

    De cierto modo, esta presión se hizo sentir de inmediato en las huestes criollas. La dupla compuesta por Tabilo y Barrios sufrió de entrada con un quiebre, apenas en el segundo juego. Esto ya ponía a cuestas el trámite, pues Munar y Martínez se iban a mostrar imperturbables y con una conexión mucho más afiatada.

    La simbiosis de los españoles, sumada a la falta de precisión de los chilenos, iba a ser clave para marcar el rumbo del primer set. Y es que de cara al cuarto juego, el tándem europeo iba a volver a quebrar. Para el sexto, lo mismo. Con el 6-0 a favor, la visita daba la sensación de que no iban a fallar ninguna pelota.

    Y lo cierto es que no bajaron el ritmo. Casi como un espejo del primer parcial, la segunda manga continuó con un nivel arrollador de Munar y Martínez, quienes volvieron a quebrar en los mismos juegos: segundo y cuarto. Eran realmente imparables.

    Ya casi entregados, el equipo criollo recién llegó a pelearles el tramo final. En el quinto game, por ejemplo, forzaron una oportunidad de break point pero no pudieron capitalizarlo. Luego, en el sexto, consiguieron descontar el tablero para hacer más digna la caída.

    El equipo chileno intentó remontar en los dobles, pero terminaron cayendo ante una España que sentenció la serie de Copa Davis. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    El público, que había estado silente por largos minutos, comenzó a levantarse de sus asientos para intentar poner nerviosos a los españoles. El empuje, de cierto modo, influyó: Tabilo y Barrios consiguieron el primer quiebre para poner un nuevo descuento (5-2).

    La reacción parecía tardía, pero tanto Jani como Tomi siguieron motivados por el aliento. Así, guiados por los cánticos, instalaron un nuevo descuento.

    Sin embargo, aquello no fue suficiente. Sacando a relucir la jerarquía que habían demostrado en los primeros minutos, Munar y Martínez callaron las pifias con el 6-3. España avanza a la siguiente ronda y Chile ve terminado su sueño.

    Lee también:

    Más sobre:Copa DavisAlejandro TabiloTomás BarriosJaume MunarPedro MartínezNicolás MassúTenisPolideportivoChileEspaña

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tensión en la Cámara por minuto de silencio en memoria de Orlando Letelier: oficialismo no dio el acuerdo

    Cámara aprueba proyecto que acelera el uso de perfiles genéticos en investigaciones penales

    Sonda concreta compra de negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken Retail

    Comisión de Familia avanza en proyecto de responsabilidad parental y aprueba modificaciones por unanimidad

    Las penas suman más de 1.000 años: delitos y condenas por el atentado al molino Grollmus

    Gobierno modifica proyecto de Registro Nacional de Vándalos y Comisión de Seguridad aprueba reducir listado

    Lo más leído

    1.
    Con Massú firme como capitán y dura recriminación grupal: los coletazos que dejó la dura caída ante España por la Davis

    Con Massú firme como capitán y dura recriminación grupal: los coletazos que dejó la dura caída ante España por la Davis

    2.
    El nuevo dardo del técnico del Montreal de Alexis Sánchez: “Somos bastante mediocres; carecemos de cualidades individuales”

    El nuevo dardo del técnico del Montreal de Alexis Sánchez: “Somos bastante mediocres; carecemos de cualidades individuales”

    3.
    La Roja Sub 20 va por una medalla: supera a Colombia y clasifica a las semifinales de los Juegos Suramericanos

    La Roja Sub 20 va por una medalla: supera a Colombia y clasifica a las semifinales de los Juegos Suramericanos

    4.
    La Selección femenina Sub 20 vence a Paraguay y va por el oro en los Juegos Suramericanos

    La Selección femenina Sub 20 vence a Paraguay y va por el oro en los Juegos Suramericanos

    5.
    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League

    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League

    6.
    Con una canción de Isabel Pantoja: el enigmático posteo de Alexis Sánchez tras su complejo arranque en el Montreal

    Con una canción de Isabel Pantoja: el enigmático posteo de Alexis Sánchez tras su complejo arranque en el Montreal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Qué pasó con la gira de Ed Sheeran? La polémica por Palestina que terminó con Macklemore y otros músicos fuera del tour

    ¿Qué pasó con la gira de Ed Sheeran? La polémica por Palestina que terminó con Macklemore y otros músicos fuera del tour

    Subtel ordena bloquear 37 nuevos sitios de apuestas online en Chile: empresas tienen 48 horas para cumplir

    Subtel ordena bloquear 37 nuevos sitios de apuestas online en Chile: empresas tienen 48 horas para cumplir

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    Servicios

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuáles son las fechas?

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuáles son las fechas?

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Tensión en la Cámara por minuto de silencio en memoria de Orlando Letelier: oficialismo no dio el acuerdo
    Chile

    Tensión en la Cámara por minuto de silencio en memoria de Orlando Letelier: oficialismo no dio el acuerdo

    Cámara aprueba proyecto que acelera el uso de perfiles genéticos en investigaciones penales

    Comisión de Familia avanza en proyecto de responsabilidad parental y aprueba modificaciones por unanimidad

    Sonda concreta compra de negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken Retail
    Negocios

    Sonda concreta compra de negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken Retail

    Enel informa avance en cambio de medidores con problemas en registros de consumo

    Ministro Poduje adelanta inversión de US$200 millones para generar empleo en el sector de la construcción

    Qué se sabe del inédito descubrimiento de una nueva especie de gato en Bolivia
    Tendencias

    Qué se sabe del inédito descubrimiento de una nueva especie de gato en Bolivia

    Quién era Presley Gerber, hijo de una famosa modelo, que falleció a sus 27 años

    Anuncian un sistema frontal con un río atmosférico categoría 4: cuándo y qué regiones de Chile afectará

    La Selección femenina Sub 20 vence a Paraguay y va por el oro en los Juegos Suramericanos
    El Deportivo

    La Selección femenina Sub 20 vence a Paraguay y va por el oro en los Juegos Suramericanos

    Con una canción de Isabel Pantoja: el enigmático posteo de Alexis Sánchez tras su complejo arranque en el Montreal

    El impactante accidente que involucró a una chilena en el Ómnium de los Odesur

    Motorola y Bang & Olufsen anuncian alianza para llevar audio de alta gama a sus próximos smartphones
    Tecnología

    Motorola y Bang & Olufsen anuncian alianza para llevar audio de alta gama a sus próximos smartphones

    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones

    Las ciudades preferidas por los nómades digitales en 2026, según Nomads

    Festival Teatro a Mil confirma primeros espectáculos 2027 e inicio de preventa de entradas
    Cultura y entretención

    Festival Teatro a Mil confirma primeros espectáculos 2027 e inicio de preventa de entradas

    Stephen King cumple 79 años: del elogio a la serie de Pablo Larraín a su nuevo libro ilustrado por Gabriel Rodríguez

    Arturo Navarro: “Editorial Quimantú no es replicable; hoy reinan la competencia y el individualismo”

    Trump defiende el veto a periodistas “payasos” porque “solo publican cosas negativas de mí”
    Mundo

    Trump defiende el veto a periodistas “payasos” porque “solo publican cosas negativas de mí”

    Oposición anuncia una moción para cesar al ministro del Interior de Perú tras el asesinato de una candidata

    Xi Jinping en Washington: qué esperar de la primera visita de Estado del líder chino a EE.UU. en una década

    IA con mirada de mujer
    Paula

    IA con mirada de mujer

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta