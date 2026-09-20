Fin al sueño chileno en Copa Davis: Tabilo y Barrios reaccionan tarde en los dobles y España sentencia la serie

Tabilo y Barrios fueron barridos y Chile cayó en la serie de Copa Davis ante España

Chile sufre un duro golpe en la serie contra España y condena sus opciones en la Copa Davis. En el duelo de dobles, Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) y Tomás Barrios (139°) cayeron por parciales de 6-0 y 6-3 ante la pareja de Jaume Munar (68°) y Pedro Martínez (132°).

Con este resultado, los ibéricos no solo se ponen 3-0 arriba, sino que sentencian la llave y se meten en el Final 8. ¿El equipo de Nicolás Massú? Se queda con las manos vacías tras no poder igualar la jerarquía de las potencias del circuito.

Pesadilla en Copa Davis

El combinado nacional llegaba herido a disputar el tercer punto. Las derrotas de Tabilo y Christian Garin, el sábado, habían mermado al interior del equipo capitaneado por el extenista viñamarino. Sin embargo, la tristeza no era lo único que preocupaba en el Court Central Anita Lizana. Para este duelo, surgía la obligación del triunfo para mantenerse con vida en la serie ante los vigentes campeones del certamen. No era sencillo.

De cierto modo, esta presión se hizo sentir de inmediato en las huestes criollas. La dupla compuesta por Tabilo y Barrios sufrió de entrada con un quiebre, apenas en el segundo juego. Esto ya ponía a cuestas el trámite, pues Munar y Martínez se iban a mostrar imperturbables y con una conexión mucho más afiatada.

La simbiosis de los españoles, sumada a la falta de precisión de los chilenos, iba a ser clave para marcar el rumbo del primer set. Y es que de cara al cuarto juego, el tándem europeo iba a volver a quebrar. Para el sexto, lo mismo. Con el 6-0 a favor, la visita daba la sensación de que no iban a fallar ninguna pelota.

Y lo cierto es que no bajaron el ritmo. Casi como un espejo del primer parcial, la segunda manga continuó con un nivel arrollador de Munar y Martínez, quienes volvieron a quebrar en los mismos juegos: segundo y cuarto. Eran realmente imparables.

Ya casi entregados, el equipo criollo recién llegó a pelearles el tramo final. En el quinto game, por ejemplo, forzaron una oportunidad de break point pero no pudieron capitalizarlo. Luego, en el sexto, consiguieron descontar el tablero para hacer más digna la caída.

El equipo chileno intentó remontar en los dobles, pero terminaron cayendo ante una España que sentenció la serie de Copa Davis. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

El público, que había estado silente por largos minutos, comenzó a levantarse de sus asientos para intentar poner nerviosos a los españoles. El empuje, de cierto modo, influyó: Tabilo y Barrios consiguieron el primer quiebre para poner un nuevo descuento (5-2).

La reacción parecía tardía, pero tanto Jani como Tomi siguieron motivados por el aliento. Así, guiados por los cánticos, instalaron un nuevo descuento.

Sin embargo, aquello no fue suficiente. Sacando a relucir la jerarquía que habían demostrado en los primeros minutos, Munar y Martínez callaron las pifias con el 6-3. España avanza a la siguiente ronda y Chile ve terminado su sueño.