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    Sondeos a boca de urna dan un triunfo a la extrema derecha en las elecciones regionales en Alemania y se agudiza crisis para Merz

    Alternativa para Alemania (AfD) se impone en los comicios regionales en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. En Berlín, Die Linke, o el partido de la izquierda, está en camino de terminar en primer lugar con un 24,5%.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes

    Los sondeos a boca de urna dieron por ganador al partido Alternativa para Alemania (AfD) en los comicios regionales en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, seguido de cerca por el Partido Social Demócrata (PSD).

    Aunque las encuestas a boca de urna de la cadena ARD sitúan el voto de la AfD en el 37% -ligeramente por delante del SPD, que obtiene el 35,5%-, el SPD debería contar con el apoyo suficiente para formar una coalición e impedir que la AfD gobierne el estado.

    Este resultado viene precedido por el que AfD consiguió, de forma histórica, en Sajonia-Anhalt hace dos semanas.

    La contienda por Mecklemburgo-Pomerania Occidental también supone una prueba clave para el canciller de centroderecha Friedrich Merz, ya que crecen las especulaciones de que miembros influyentes del partido podrían intentar sustituirle si el partido vuelve a colapsar en unas elecciones regionales.

    Su partido, la CDU, obtuvo tan solo el 5,5% de los votos en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, el peor resultado para su partido en unas elecciones regionales o nacionales desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

    En Berlín, Die Linke, o el partido de la izquierda, está en camino de terminar en primer lugar con un 24,5%, según la encuesta a boca de urna de la ARD, por delante de la CDU de Merz, que obtiene un 20% y que actualmente controla la alcaldía de la capital.

    Más sobre:AlemaniaBerlínMecklemburgo-Pomerania OccidentalAlternativa para AlemaniaAfDPSDDie LinkeFriedrich Merz

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