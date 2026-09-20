EE.UU. ataca barco en el Caribe y su Comando Sur sostiene que mató a cuatro narco-terroristas

El Comando Sur (Southcom) del Departamento de Defensa de Estados Unidos dio a conocer públicamente un ataque que ejecutó hacia un barco en el Caribe, presuntamente ligado al narcotráfico. Cuatro tripulantes de esa nave habrían perdido la vida en la ofensiva.

La arremetida ocurrió el 19 de septiembre y fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo la dirección de Southcom. Según reportaron estos últimos, se realizó “un golpe letal y cinético contra una embarcación rápida que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Caribe”.

En la misma línea, señalaron que “inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico ”, y que “la operación mató a cuatro narco-terroristas”.

On September 19, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in… pic.twitter.com/LPNJ5ec3GU — U.S. Southern Command (@Southcom) September 19, 2026

Diferentes medios internacionales reportaron que, con este embate, llegó a 231 la cifra de personas fallecidas y a 69 la cantidad de ataques desde que la administración de Donald Trump empezó a cargar contra barcos clasificados como narcoterroristas, hace casi un año.