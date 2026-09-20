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    Alemania vive elecciones regionales con alta participación y estrecha disputa entre socialdemócratas y la extrema derecha

    En Mecklemburgo-Antepomerania, la participación alcanzaba el 40,7% al mediodía, ocho puntos más que en 2021, mientras el último sondeo situaba al SPD en 37% y a AfD en 36%. En Berlín, un 27,9% del electorado ya había votado antes de las 12 horas.

    Por 
    Felipe Rivera
    Alemania vive elecciones regionales marcadas por una mayor participación y estrecha disputa entre socialdemócratas y la extrema derecha Pool

    Alemania vive este domingo una jornada de elecciones regionales en Berlín y Mecklemburgo-Antepomerania, marcada durante sus primeras horas por una participación superior a la registrada en los comicios anteriores y por la estrecha disputa entre el Partido Socialdemócrata (SPD) y Alternativa para Alemania (AfD) en el estado del noreste.

    En Mecklemburgo-Antepomerania, un 40,7% del padrón había sufragado hasta el mediodía, ocho puntos porcentuales más que a la misma hora durante las elecciones de 2021. En esos comicios, la participación final alcanzó el 70,8%.

    El último sondeo publicado antes de la elección, difundido por la cadena pública ZDF y elaborado por Forschungsgruppe Wahlen, situaba al SPD con un 37% de intención de voto, apenas por delante de AfD, que alcanzaba un 36%.

    Alemania vive elecciones regionales con alta participación y estrecha disputa entre socialdemócratas y la extrema derecha Zhang Haofu

    El SPD gobierna Mecklemburgo-Antepomerania desde hace 28 años y actualmente encabeza la administración regional junto a La Izquierda, bajo el liderazgo de la ministra presidenta Manuela Schwesig.

    En las elecciones de 2021, los socialdemócratas se impusieron con un 39,6%, seguidos por AfD con 16,7%, la CDU con 13,3% y La Izquierda con 9,9%.

    El crecimiento de AfD respecto de aquella elección ha convertido la disputa entre ambas fuerzas en uno de los principales focos de la jornada. En antecedentes previos de campaña, el partido había llegado incluso a encabezar algunos sondeos en el estado.

    El candidato de AfD es Leif-Erik Holm, diputado del Bundestag desde 2017 y exlocutor de radio, quien durante la campaña ha centrado parte de su discurso en la situación económica y el costo de vida.

    Los partidos con posibilidades de obtener representación regional han descartado hasta ahora pactar con AfD para conformar gobierno, por lo que la distribución de escaños será relevante para las negociaciones posteriores a la elección.

    Participación también aumenta en Berlín

    En Berlín, la participación también superaba a la registrada durante la elección anterior. Hasta las 12 horas había votado un 27,9% de los ciudadanos habilitados, frente al 23,4% contabilizado a esa misma hora en 2023.

    El responsable electoral de la capital, Stephan Bröchler, señaló que la votación en los 2.542 locales electorales se desarrollaba hasta ese momento “con tranquilidad”. El distrito de Treptow-Köpenick presentaba la mayor participación, mientras Mitte registraba la más baja.

    El gobierno berlinés está actualmente en manos de una coalición entre la Unión Cristianodemócrata (CDU) y el SPD. Los sondeos sitúan a AfD en segundo lugar, con cerca de un 20% de las preferencias.

    La elección berlinesa tiene además una particularidad demográfica: de los 3,9 millones de habitantes de la ciudad, cerca de 976 mil adultos no pueden participar por no contar con ciudadanía alemana, equivalente aproximadamente a una cuarta parte de la población residente adulta. Esa cifra se ha duplicado desde 2011.

    A diferencia de las elecciones municipales, en las que pueden votar ciudadanos de otros países de la Unión Europea, estos comicios corresponden a una elección estatal, por lo que el derecho a sufragio está restringido a ciudadanos alemanes.

    En el distrito de Mitte, donde viven personas de 170 países diferentes, la alcaldesa, Stefanie Remlinger, de Los Verdes, organizó una votación simbólica para quienes no cuentan con ciudadanía alemana. “Para nosotros es importante hacerles saber que valoramos sus opiniones”, señaló Remlinger, cuyo distrito reúne a unos 135 mil adultos extranjeros entre aproximadamente 365 mil habitantes.

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