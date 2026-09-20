SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Deberían arrestar al capitán: un relato de Jaime Bayly

    Como tantas veces en mi vida itinerante, juré no volar más en American, línea de marras que empobrecía mi existencia, me condenaba a no pocas horas de infelicidad y me cobraba fortunas para hacerme sufrir.

    Jaime BaylyPor 
    Jaime Bayly
    AP Foto/Brynn Anderson Brynn Anderson

    Tengo que decirlo, y lo diré sentado en uno de sus aviones, rumbo a Guayaquil: American es una aerolínea desastrosa.

    El vuelo debía despegar a las seis de la tarde. Los pasajeros abordamos puntualmente la aeronave. A las siete nos dijeron que el capitán no había llegado, estaba demorado por mal tiempo y el avión no podía despegar. Yo pensaba que el capitán era el primero en llegar y el último en retirarse.

    A las ocho, todavía esperando al capitán, nos comunicaron que podían bajar del avión aquellos pasajeros que así lo desearan, siempre que lo hicieran con sus equipajes de mano. Medio avión descendió entre airadas protestas porque no nos habían dado de comer ni de beber. Resignado, permanecí en mi asiento.

    Increíblemente, a las ocho y media las tripulantes dijeron, a los gritos, que todos los pasajeros debíamos bajar del avión porque el capitán ya había llegado. Pero si había llegado, ¿por qué debíamos bajar del avión? Es la orden del capitán, dijeron. No quedó más remedio que bajar con el equipaje de mano. El capitán, por lo visto, no llevaba prisa.

    A las nueve y media de la noche el indolente capitán nos dio una lacónica bienvenida a quienes, fatigosamente, habíamos abordado el avión ya dos veces. No se disculpó. Dijo que las lluvias y el tráfico le impidieron ser puntual. Muchos pasajeros se quejaban a gritos. Escuché justificadas voces de protesta: nos tratan como si fuéramos ganado; debería darles vergüenza; son unos insolentes; abusan de la gente; también llovió para nosotros y llegamos a tiempo; si el capitán es impuntual, tenemos que esperarlo, pero si nosotros somos impuntuales, perdemos el vuelo.

    Como tantas veces en mi vida itinerante, juré no volar más en American, línea de marras que empobrecía mi existencia, me condenaba a no pocas horas de infelicidad y me cobraba fortunas para hacerme sufrir. Sin embargo, en dos semanas tengo un viaje ya pagado en esa misma aerolínea desastrosa. Debo volar a otra feria del libro y ninguna aerolínea, salvo aquella, tan odiosa, podría llevarme a esa ciudad.

    Mi esposa me dice que no me conviene viajar tanto, que no debería presentarme en tantas ferias de libros, que me condeno sin que nadie me obligue a sufrir en aeropuertos y en aviones para sentirme un escritor de éxito, con agenda internacional. Ella cree que debería retirarme por completo de la exposición en ferias de libros y solo debería viajar cuando realmente me apetezca, cuando mi libertad no esté recortada por una agenda de trabajo. Yo le digo que presentarme en ferias de libros me mantiene vivo como escritor, aunque los viajes sean extenuantes. Ella me dice: pierdes plata, pierdes calidad de vida, pierdes horas de buen sueño en tu casa, pierdes fines de semana con nosotras, y todo por puro ego. Yo le digo: sí, tienes razón, nadie me invita, yo me invito solo, y sufro al viajar, pero cuando llego, cuando estoy allá arriba, cuando me dan un micrófono y hablo ante trescientas personas, soy un hombre feliz porque siento que el escritor está vivo, que no se rinde, que tiene cierto éxito o que simula tenerlo.

    Mi esposa me dice: este año has presentado tu novela en Madrid y en Barcelona, en Buenos Aires y en Bogotá, en Lima y en Panamá, ¿no te basta con eso? ¿Tienes que ir también a Guayaquil, a Santo Domingo, a Montevideo, a Santiago, a Guadalajara? No tienes que ir. Vas porque quieres impresionar a tus editores, vas para hacerte el importante. Pero ¿cuántos libros vas a vender en esas ferias? ¿Doscientos, trescientos ejemplares en cada feria? Trescientos, no más. ¿Y cuánto vas a ganar si vendes trescientos libros en Guayaquil? ¿Un dólar por libro? ¿Trescientos dólares en total? ¿Y esa plata te paga el viaje, te compensa el esfuerzo? No. Vas a pérdida. En cada uno de esos viajes pierdes dinero, pierdes tiempo, pierdes libertad, pierdes calidad de vida. Yo le digo: sí, es verdad, en cada feria que visito pierdo plata, porque soy yo quien paga los costos del viaje. Estoy jodido, mi amor. Nadie me invita el boleto aéreo ni me paga el hotel ni me ofrece honorarios porque saben que tengo plata. Pago todo porque puedo y porque quiero. Y si bien el intercambio es desigual, y pierdo plata en esos viajes, y no puedo vivir de las regalías de mis libros, me gusta entregarme de cuerpo y alma a mis lectores, conocerlos, firmarles sus libros, hacerme fotos con ellos, porque en ese momento, aunque esté cansado, siento poderosamente que el escritor está vivo y que, a muy pequeña escala, tiene éxito, un éxito digamos moderado. ¿Qué sería un éxito moderado? Que vayan trescientas personas a verme y luego hagan fila para pedirme firmas y fotos. Que algunos lectores me digan: ese libro suyo me cambió la vida, me ayudó a conocerme, a aceptarme, a quererme, y ahora no me pierdo sus videos todos los días, usted ya es parte de mi familia. ¿Qué más sería un éxito moderado? Que he publicado todas mis novelas, más de quince ya, quizás demasiadas, en América y en España.

    Mi esposa me dice que debo esperar tres años hasta publicar mi próxima novela: no te apures, no te presiones, no te atropelles. Yo le digo: tres años sin publicar es mucho tiempo, el escritor se me enferma, se me deprime, se me muere un poco. Ella me dice: publicaste hace tres años, luego has publicado este año, te ha ido bien así, dale tiempo a esta nueva novela, no la pises tan rápido, deja que te extrañen. Yo le digo: quiero salir el próximo año con un libro de cuentos, ya está listo, solo me falta encontrarle el título. Ella me dice: es un error, los cuentos no venden como las novelas, y tu editor no quiere publicarlos porque no son inéditos. Yo le digo: en realidad, me ha dicho que no sabe si quiere publicarlos, que se lo está pensando, que le dé tiempo. Ella me dice: es obvio que no tiene entusiasmo por publicarlos. Yo le digo: sí, es probable que él prefiera salir en tres años con una nueva novela y no antes con unos relatos ya publicados en periódicos. Luego me pongo belicoso: si no me publica los cuentos, los ofreceré a otras editoriales, porque quiero publicarlos el próximo año y luego salir con una novela en dos o tres años.

    Mi esposa me pregunta: ¿ya decidiste qué novela vas a publicar? Le digo: no, no lo veo claro. Tengo tres novelas bastante avanzadas, pero no acabadas. Una es la novela voluminosa sobre la familia: si la publico tal como está, no volveré más a esa ciudad, nadie en la familia me dirigirá la palabra. Otra es la novela sobre el tío billonario, está quedando redonda, le tengo fe, es un gran personaje: si la publico, no seré desheredado, porque ya me desheredaron. Y la última es la novela sobre los comediantes que cayeron del balcón, uno peruano-español, el otro argentino, pero esa recién la tendré en un año. Mi esposa me dice: si vas a dar un golpe, que sea el golpe más fuerte, no un golpe débil, a medias. En ese momento la amo perdidamente. Es una escritora suicida, como yo. Quiere volar todos los puentes, quemar todas las naves, excavar todas las tumbas, desenterrar todos los huesos. Tienes razón, le digo. Mejor un gran golpe brutal que uno con miedo. Igual ya nadie en mi familia quiere verme ni yo quiero volver a esa ciudad. Al final publicaré todo, no te preocupes, solo que no sé si hacerlo en una novela o en dos, porque si publico todo en una sola novela, mi temor es que me quede demasiado larga y tantos personajes de la familia confundan al lector y eclipsen al personaje más importante, que es el tío billonario.

    Le pregunto a mi esposa: ¿cuándo vas a publicar tu novela sobre la gata? No está lista, me dice. Pregunto: ¿y cuándo vas a escribir la novela sobre tu infancia? Responde: cuando mis padres ya no estén. Pregunto: ¿aunque tengas que esperar diez años? Responde: sí, aunque tenga que esperar diez años. Yo le digo: en diez años estaré muerto, publicaré todo en los próximos tres años, y si alguien se molesta, diré lo que siempre digo: es ficción, me lo he inventado todo.

    Tras aterrizar de madrugada en Guayaquil, el capitán nos dice que hay un toque de queda hasta las cinco de la mañana y debemos permanecer en el aeropuerto hasta esa hora, a menos que tengamos un salvoconducto. Paso los controles migratorios y salgo del aeropuerto sin permiso, dispuesto a encarar a la policía. Deberían arrestar al capitán, no a mí.

    Más sobre:Relatos cultoJaime Bayly

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nicolás Grau dice que es difícil predecir cuánto demorará la recuperación económica

    Trump pide poner fin a la “absurda” guerra en Ucrania: “El mundo entero sufre”

    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones

    RN propone dos medidas impulsadas durante el gobierno de Piñera para recuperar el empleo

    Gobierno reingresa a Contraloría CEOL para proyecto de litio de Wealth Minerals por US$ 749 millones

    Estados Unidos asegura que “todas” las aerolíneas iraníes dejarán de operar este miércoles

    Lo más leído

    1.
    Placebo vuelve a Chile con masivo show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Placebo vuelve a Chile con masivo show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    2.
    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?

    Paso de ganso y uniformes grises: ¿por qué el Ejército de Chile adoptó el modelo prusiano?

    3.
    Inti-Illimani Histórico llegó hasta el antiguo muro de Berlín junto a un artista chileno

    Inti-Illimani Histórico llegó hasta el antiguo muro de Berlín junto a un artista chileno

    4.
    El renacer de los CD: la nueva vida de un formato que se resiste a morir

    El renacer de los CD: la nueva vida de un formato que se resiste a morir

    5.
    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    6.
    La gasolina de la nueva generación: por qué los jóvenes están prefiriendo el reggaetón clásico

    La gasolina de la nueva generación: por qué los jóvenes están prefiriendo el reggaetón clásico

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Gemini hackeó tres empresas reales durante una prueba de seguridad: Google explica qué ocurrió con su IA

    Gemini hackeó tres empresas reales durante una prueba de seguridad: Google explica qué ocurrió con su IA

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    Servicios

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?

    Confirman fecha de pago para pensionados que no han recibido la PGU de septiembre

    Confirman fecha de pago para pensionados que no han recibido la PGU de septiembre

    Rating del domingo 20 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 20 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?
    Chile

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?

    RN propone dos medidas impulsadas durante el gobierno de Piñera para recuperar el empleo

    Confirman fecha de pago para pensionados que no han recibido la PGU de septiembre

    Nicolás Grau dice que es difícil predecir cuánto demorará la recuperación económica
    Negocios

    Nicolás Grau dice que es difícil predecir cuánto demorará la recuperación económica

    Gobierno reingresa a Contraloría CEOL para proyecto de litio de Wealth Minerals por US$ 749 millones

    Las primeras cifras de la nueva matriz de Bci y CNB

    Quién era Presley Gerber, hijo de una famosa modelo, que falleció a sus 27 años
    Tendencias

    Quién era Presley Gerber, hijo de una famosa modelo, que falleció a sus 27 años

    Anuncian un sistema frontal con un río atmosférico categoría 4: cuándo y qué regiones de Chile afectará

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    “Un retiro paradisíaco”: la reacción de la prensa hispana tras la derrota chilena en Copa Davis
    El Deportivo

    “Un retiro paradisíaco”: la reacción de la prensa hispana tras la derrota chilena en Copa Davis

    “No le funcionaron los cambios”: en España apuntan a las modificaciones de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis

    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League

    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones
    Tecnología

    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones

    Las ciudades preferidas por los nómades digitales en 2026, según Nomads

    Subtel ordena bloquear 37 nuevos sitios de apuestas online en Chile: empresas tienen 48 horas para cumplir

    Placebo vuelve a Chile con masivo show en el Estadio Bicentenario de La Florida
    Cultura y entretención

    Placebo vuelve a Chile con masivo show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Inti-Illimani Histórico llegó hasta el antiguo muro de Berlín junto a un artista chileno

    Aliocha De la Sotta vuelve a Teatro La Memoria con dos aplaudidos montajes

    Trump pide poner fin a la “absurda” guerra en Ucrania: “El mundo entero sufre”
    Mundo

    Trump pide poner fin a la “absurda” guerra en Ucrania: “El mundo entero sufre”

    Estados Unidos asegura que “todas” las aerolíneas iraníes dejarán de operar este miércoles

    Caso Madeleine McCann: el principal sospechoso admite que estaba a 150 metros de la casa de la niña la noche de su desaparición

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?
    Paula

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18