Trump promete crear una “Fuerza de IA” y nombrar un “zar” en medio de los llamados a regular el desarrollo de la tecnología

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que planea crear una “Fuerza de la IA” y nombrar un “zar” a cargo para impulsar y coordinar el desarrollo de la inteligencia artificial, mientras su gobierno enfrenta crecientes llamados para imponer límites a su rápida evolución.

“De ninguna manera obstaculizaremos ni frenaremos el crecimiento de esta increíble industria. Al contrario, la valoraremos, la apoyaremos y la supervisaremos en su desarrollo”, afirmó Trump en un extenso comunicado en redes sociales, donde reiteró su valoración de que los temores sobre la IA constituyen un engaño.

Aunque al parecer, como hizo notar CNN, el mandatario estadounidense reconoció parte de sus riesgos, al apuntar en Truth Social que “también buscaremos lo malo, y podemos hacerlo muy fácilmente con nuestro sistema de justicia penal y civil ya existente”.

“Con este fin, estoy creando la Fuerza de IA, al igual que creé la Fuerza Espacial, que fue un éxito rotundo durante mi primer mandato. Para ello, anunciaré próximamente al ‘Zar’ de la IA. ¡Solo se aceptan solicitudes de personas con un coeficiente intelectual alto!” , dijo el líder republicano en su publicación.

Over the years, there have been many Hoaxes, all generated by the Radical Left Dumocrats, for purposes of destroying our Country. RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA, UKRAINE, UKRAINE, UKRAINE, Global Warming, Impeachment Hoax #1, Impeachment Hoax #2, Men in Women’s Sports, Transgender for… pic.twitter.com/B4anWlgKkr — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 19, 2026

En su texto, el inquilino de la Casa Blanca además comparó esta tecnología con otros acontecimientos históricos, como la revolución industrial y el desarrollo de Internet, para después señalar que “será aún más grande y tendrá un mayor impacto”.

Es así como precisó que la IA podría concentrar el 25% del PIB de Washington, para terminar indicando: “Lideramos a China y al resto del mundo, ¡y pretendo que siga siendo así! "

El anuncio se produce en un momento en que la Casa Blanca y el Congreso han recibido presiones en las últimas semanas para que promulguen medidas de protección contra la IA. Sin embargo, el jefe de Estado norteamericano ha restado importancia a los temores, afirmando que existe una “conspiración enfermiza” para socavarla.

Asimismo, coincide con la preparación de la próxima cumbre en Washington entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en la que se prevé que la competencia por el liderazgo tecnológico global de la IA ocupe un lugar central en las conversaciones.

David Sacks, quien hasta marzo era el responsable de IA y criptomonedas de la Casa Blanca, y algunos ya apuntan como el supuesto “zar”, declaró la semana pasada a la cadena CBS que los recelos sobre la amenaza existencial de la IA son “exagerados”.

De la misma forma, Sacks, quien actualmente preside el Consejo de Asesores del Presidente en Ciencia y Tecnología, defendió la necesidad de mantener el ritmo de desarrollo de esta tecnología bajo una cautela razonable.