Dónde y a qué hora ver a Montreal vs. Columbus Crew en TV y streaming. Foto de redes sociales @cfmontreal

Para este fin de semana se encuentra programado el siguiente desafío deportivo del Montreal, que recibe la visita de Columbus Crew.

El equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier busca sumar puntos en la tabla de posiciones de la Major League Soccer.

Cuándo juega Montreal vs. Columbus Crew

El partido de Montreal contra Columbus Crew es este sábado 19 de septiembre a las 20:30 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Saputo de Canadá.

Dónde ver a Montreal vs. Columbus Crew

El partido de Montreal contra Columbus Crew se transmite en la plataforma Apple TV.