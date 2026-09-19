Alvarado fija como prioridades “beneficios sociales” y la generación de empleo para el Presupuesto 2027

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, abordó las preparaciones del Ejecutivo de cara al primer proyecto de presupuesto del gobierno de José Antonio Kast.

“Ahora estamos en un proceso interno de los diversos ministerios que se van a abordar con diversidad. En los próximos días ya vamos a cerrar cada una de las partidas y una vez que lo tengamos definido iremos conversando tanto con parlamentarios del oficialismo y de la oposición” , indicó el ministro previamente a la Parada Militar.

Alvarado añadió que el objetivo de las coordinaciones con el mundo político es que “la discusión de ese presupuesto se desarrolle con altura de mira. Nuestro foco está centrado principalmente en entregarle beneficios sociales a las personas y generar oportunidades de empleo”.

Desde hace varias semanas el mandatario ha concretado una serie de reuniones bilaterales con los jefes de carteras para incorporar propuestas de cara a su primer proyecto de presupuesto.

Lo anterior en un escenario marcado por una tasa de desempleo que llegó a 9,5%, su mayor nivel en cinco años; cifra que obligó al Ejecutivo a centrar la discusión presupuestaria en aquel ámbito.