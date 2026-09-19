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    Política

    Alessandri aborda señal de la Parada Militar ante tensiones con Argentina y pone foco en agenda de seguridad

    El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, sostuvo que en el actual escenario “cada señal debe ser analizada” y destacó el despliegue de las Fuerzas Armadas. En seguridad, afirmó que están concentrados en 30 proyectos de ley priorizados, de los cuales dos ya fueron aprobados.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Alessandri aborda señal de la Parada Militar ante tensiones con Argentina y pone foco en agenda de seguridad. En la imagen, Jorge Alessandri. Pablo Vásquez R.

    El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, abordó la realización de la Parada Militar en el contexto de las tensiones con Argentina y sostuvo que, en momentos complejos a nivel mundial, las señales que entrega el despliegue deben ser consideradas.

    “Esta gran parada militar es un rito republicano, pero, además, en momentos complicados en el mundo, en el planeta, cada señal debe ser analizada”, afirmó.

    En esa línea, Alessandri sostuvo que “los militares muchas veces no hablan por la prensa, pero hablan en sus desfiles”, y destacó el despliegue militar, el profesionalismo, el amor por la patria y la preparación tecnológica.

    También señaló que durante la jornada se verían elementos que no habían desfilado anteriormente en una Parada Militar y que Gendarmería desfilaría por primera vez.

    Alessandri aborda señal de la Parada Militar ante tensiones con Argentina y pone foco en agenda de seguridad

    Foco en la agenda de seguridad

    Alessandri también abordó la agenda de seguridad y señaló que actualmente están concentrados en 30 proyectos de ley priorizados, de los cuales, según indicó, dos ya fueron aprobados.

    “Lo estamos apoyando porque está haciendo una muy buena pega de coordinación, está haciendo una muy buena pega legislativa, y si no resulta esa reforma constitucional, habrá que seguir adelante con los 30 proyectos”, sostuvo.

    Según Alessandri, esas iniciativas cuentan con una amplia adhesión en el Parlamento, desde la centroizquierda hasta la derecha.

    “Lo importante es que mejore la seguridad de la familia chilena de Arica al estrecho de Magallanes”, afirmó.

    Alessandri aborda señal de la Parada Militar ante tensiones con Argentina y pone foco en agenda de seguridad. En la imagen, el Congreso de Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Consultado por una mayor coordinación del gobierno con los parlamentarios, sostuvo que los gobiernos nuevos atraviesan una “marcha blanca” y que, tras seis meses, deben hacerlo cada vez mejor.

    “Evidentemente que más conversación, más coordinación, siempre se agradece”, señaló.

    Defensa y capacidades estratégicas

    El presidente de la Cámara también fue consultado por la importancia de las Fuerzas Armadas en el presupuesto del próximo año.

    Al respecto, sostuvo que existe un fondo de capacidades estratégicas al que, según afirmó, los gobiernos anteriores no han ido aportando, y planteó que la planificación para la compra de armamento debe realizarse a largo plazo. “Las Fuerzas Armadas no se piensan a 4 años”, afirmó.

    Alessandri aborda señal de la Parada Militar ante tensiones con Argentina y pone foco en agenda de seguridad JUAN EDURADO LOPEZ/ATON CHILE
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