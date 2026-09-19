Iván Moreira llama a “reivindicar nuestra soberanía” y plantea reforzar capacidad disuasiva de Chile
El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), abordó la defensa nacional y los últimos hechos vinculados con Argentina. Además, sostuvo que el gobierno debe repensar el presupuesto en defensa y afirmó que la seguridad “no puede esperar”.
El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), abordó la soberanía y la defensa nacional, señalando que Chile debe mantenerse atento frente a los últimos hechos relacionados con Argentina.
“Aquí no se trata de arengas, se trata de que siempre tenemos que estar atentos, y hoy, más que nunca, tenemos que reivindicar nuestra soberanía”, afirmó.
Moreira sostuvo que esa soberanía se encuentra legitimada por los tratados de 1881 y 1984 y agregó: “Chile ha sido siempre respetuoso del derecho internacional, ha sido un ejemplo para el mundo”.
En esa línea, señaló que se debe reivindicar la soberanía mediante “hechos concretos” y realizó un llamado a los líderes políticos a comprender el valor de la patria y a trabajar por reconstruir la esperanza en Chile.
Mayor capacidad disuasiva
Consultado por las capacidades de Chile, Moreira planteó que el país debe contar con una política de Estado en materia de defensa nacional.
“Chile tiene que entender de que, a veces, el vecino despierta con intereses que yo diría que son expansionistas”, sostuvo.
A partir de ello, afirmó que “tenemos que tener mayor capacidad disuasiva” y agregó que “la inversión en la defensa es un seguro para el país”.
El senador insistió en que su planteamiento no apunta a “arengas” ni a una exacerbación patriótica, sino a situar el tema en lo que calificó como su “justa dimensión”.
Presupuesto en defensa
Moreira también fue consultado por el presupuesto del próximo año y una eventual señal hacia las Fuerzas Armadas.
El parlamentario reconoció que existen múltiples necesidades en el país y planteó que se debe buscar un equilibrio entre el financiamiento del gasto público y el ámbito social.
En ese contexto, sostuvo que el gobierno debe repensar el presupuesto en defensa, argumentando que el país no puede mantenerse ajeno a la realidad que describió en materia de política exterior.
“El tema de la seguridad no puede esperar”
El vicepresidente del Senado también abordó la reforma de seguridad y señaló que, a su juicio, el foco debe estar en lo que ocurra ahora y no en las dificultades anteriores.
Moreira afirmó que la seguridad es una prioridad y sostuvo que el Senado buscará realizar los aportes necesarios respecto de lo que llegue a esa corporación.
“Lo importante es lo que va a llegar al Senado, y el Senado queremos hacer los aportes necesarios para salir adelante, porque el tema de la seguridad no puede esperar”, señaló.
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