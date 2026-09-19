Iván Moreira llama a “reivindicar nuestra soberanía” y plantea reforzar capacidad disuasiva de Chile. En la imagen, Iván Moreira.

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), abordó la soberanía y la defensa nacional, señalando que Chile debe mantenerse atento frente a los últimos hechos relacionados con Argentina.

“Aquí no se trata de arengas, se trata de que siempre tenemos que estar atentos, y hoy, más que nunca, tenemos que reivindicar nuestra soberanía ”, afirmó.

Moreira sostuvo que esa soberanía se encuentra legitimada por los tratados de 1881 y 1984 y agregó: “Chile ha sido siempre respetuoso del derecho internacional, ha sido un ejemplo para el mundo”.

En esa línea, señaló que se debe reivindicar la soberanía mediante “hechos concretos” y realizó un llamado a los líderes políticos a comprender el valor de la patria y a trabajar por reconstruir la esperanza en Chile.

Iván Moreira llama a “reivindicar nuestra soberanía” y plantea reforzar capacidad disuasiva de Chile. En la imagen, el Presidente de Chile, José Antonio Kast, y el presidente de Argentina, Javier Milei. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Mayor capacidad disuasiva

Consultado por las capacidades de Chile, Moreira planteó que el país debe contar con una política de Estado en materia de defensa nacional.

“ Chile tiene que entender de que, a veces, el vecino despierta con intereses que yo diría que son expansionistas ”, sostuvo.

A partir de ello, afirmó que “tenemos que tener mayor capacidad disuasiva” y agregó que “la inversión en la defensa es un seguro para el país”.

El senador insistió en que su planteamiento no apunta a “arengas” ni a una exacerbación patriótica, sino a situar el tema en lo que calificó como su “justa dimensión”.

Iván Moreira llama a “reivindicar nuestra soberanía” y plantea reforzar capacidad disuasiva de Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Presupuesto en defensa

Moreira también fue consultado por el presupuesto del próximo año y una eventual señal hacia las Fuerzas Armadas.

El parlamentario reconoció que existen múltiples necesidades en el país y planteó que se debe buscar un equilibrio entre el financiamiento del gasto público y el ámbito social.

En ese contexto, sostuvo que el gobierno debe repensar el presupuesto en defensa, argumentando que el país no puede mantenerse ajeno a la realidad que describió en materia de política exterior.

Iván Moreira llama a “reivindicar nuestra soberanía” y plantea reforzar capacidad disuasiva de Chile. En la imagen, sesión del Senado. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“El tema de la seguridad no puede esperar”

El vicepresidente del Senado también abordó la reforma de seguridad y señaló que, a su juicio, el foco debe estar en lo que ocurra ahora y no en las dificultades anteriores.

Moreira afirmó que la seguridad es una prioridad y sostuvo que el Senado buscará realizar los aportes necesarios respecto de lo que llegue a esa corporación.

“Lo importante es lo que va a llegar al Senado, y el Senado queremos hacer los aportes necesarios para salir adelante, porque el tema de la seguridad no puede esperar”, señaló.