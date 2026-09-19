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    Alvarado tras nuevo revés de Bachelet en la ONU: “No se le veía una base de apoyo sólida”

    “La ex presidenta decidió seguir adelante y espero, con buena disposición y voluntad, que esta situación cambie”, apuntó el biministro del Interior y Segegob.

    Por 
    Javiera Ortiz
     
    Shelmmy Carvajal
    Alvarado tras nuevo revés de Bachelet en la ONU: “No se le veía una base de apoyo sólida” MARIO TELLEZ

    El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, abordó los resultados de la expresidenta Michelle Bachelet en la nueva votación informal del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) del pasado viernes, que la posición en penúltimo lugar.

    “El gobierno ha sido muy claro, desde antes de asumir, de que era una candidatura a la cual no se le veía una base de apoyo sólida. Por lo tanto, el gobierno tomó una decisión”, sostuvo el biministro previamente a la parada militar.

    “La ex presidenta decidió seguir adelante y espero, con buena disposición y voluntad, que esta situación cambie”, agregó Alvarado.

    Según los resultados preliminares, Bachelet obtuvo solo un voto de apoyo, 11 en contra y tres abstenciones, lo que la posiciona como una de las postulaciones con mayor rechazo entre los ocho nombres en competencia por la secretaría general de la ONU.

    En medio de esas definiciones, el equipo de la exmandataria confirmó a La Tercera que Bachelet concretará un viaje hacia Nueva York durante estos días, con el fin de sostener una agenda de alto nivel durante la estadía de la exmandataria en Estados Unidos.

    En dicha instancia, se espera que coincida con el Presidente José Antonio Kast, quien no respaldó la candidatura de la exmandataria para liderar la organización internacional.

    Lee también:

    Más sobre:Claudio AlvaradoMinisterio del InteriorParada MilitarMichelle Bachelet

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