Postulaciones a Escuela de Carabineros alcanzan la cifra más alta en 20 años

El pasado 31 de agosto, la Escuela de Carabineros General Carlos Ibáñez del Campo cerró su proceso de admisión. El término del periodo de postulaciones de la repartición en la que se forman los oficiales de la policía uniformada dejó en evidencia el aumento del interés de jóvenes por ingresar a la institución encabezada por el general director Marcelo Araya.

Durante el proceso de admisión más reciente, según cifras a las que tuvo acceso La Tercera, postularon 2.845 jóvenes, en un proceso que inició el 31 de abril y que se extendió por cuatro meses. La cifra, que fue muy bien recibida por la institución, se trata del mayor número de postulantes en, al menos, los últimos 20 años a la escuela en la que se forman oficiales durante ocho semestres.

Además, corresponde a la consolidación de una tendencia que se comenzó a registrar desde 2023, año en que se revirtió la tendencia a la baja de las postulaciones tras un periodo marcado por el estallido social y la pandemia, tiempo en el que se alcanzaron cifras especialmente bajas. El número logrado este año, además, es 29% mayor a los del año pasado.

El escenario es tan positivo para la institución, que para encontrar un número de postulantes que se asemeje, hay que retroceder hasta 2014, año en el que postularon 2.481 jóvenes.

Pero además de aumentar el número de postulantes, según explican conocedores del proceso, cada vez hay un mayor número de postulantes con carreras profesionales previas, así como también con altos resultados en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) -requisito de ponderación en el ranking de acceso- y calificaciones académicas. Lo anterior, agregan las mismas fuentes, aumenta el estándar de selección.

La coronel Cristina Rojas, directora de la Escuela de Carabineros, destaca que “para nosotros, como Escuela de Carabineros, es profundamente satisfactorio haber alcanzado una cifra histórica de postulantes. Esto refleja el interés y la confianza de quienes eligen formarse en nuestro plantel, institución de educación superior orientada al desarrollo de una carrera profesional de excelencia”.

“Como Directora, me siento profundamente orgullosa de liderar un gran equipo humano, que, desde sus distintas funciones, contribuyen diariamente al cumplimiento de nuestra misión. Por eso, esta cifra histórica de postulantes no la entendemos únicamente como un resultado asociado a un proceso de admisión, sino también como un estímulo para continuar fortaleciendo nuestra labor y seguir avanzando en la formación de quienes tendrán la responsabilidad de liderar y servir a nuestro país”, agrega la coronel Rojas.

Récord transversal

Pero no sólo la Escuela de Carabineros, donde se forman los oficiales, ha mostrado un importante aumento en el número de postulantes. La Escuela de Formación Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro, lugar en el que se instruye a los carabineros del escalafón de suboficiales durante dos años, también registra alzas en las postulaciones.

A diferencia de los oficiales, a la Escuela de Formación se puede postular todo el año, aunque existen dos periodos de ingreso. En lo que va de 2026, y hasta el 16 de septiembre, se registran 11.724 postulaciones, cifra superior a los 9.819 alcanzados durante todo 2025 o los 7.941 de todo 2024.

Por lo mismo, en la policía uniformada se espera que en la Escuela de Formación, que cuenta con 10 sedes a nivel nacional, a finales de este año se alcance un total de 14 mil postulaciones, los que sumados a los casi tres mil de la Escuela de Oficiales, alcanzaría el récord de 17 mil jóvenes interesados por ingresar a Carabineros este año.

La jefa del Departamento de Reclutamiento y Selección de Carabineros, teniente coronel Jessica Pacheco, afirma que “para este año proyectamos cerca de 14 mil postulantes interesados en formar parte de nuestra institución y desarrollar una vocación de servicio a la comunidad”.

“Detrás de cada postulación existe una persona que manifiesta su interés por servir. Nuestro desafío es llevar adelante un proceso responsable, transparente y riguroso, que permita identificar a quienes cuenten con las condiciones necesarias para iniciar su formación como futuros carabineros”, agrega Pacheco.

Los factores tras el alza

Si bien no existe un solo factor que explique el sostenido aumento de los postulantes, al interior de la policía uniformada se plantea que se podría deber al creciente interés por la institución, mejoras en las expectativas profesionales a nivel policial, valoración académica de la formación, entre otros factores.

Los niveles alcanzados este 2026 llegan después de que se impulsara, por parte del gobierno, indicaciones a un proyecto de ley -ingresado por el expresidente Boric- que busca mejorar el ingreso, los sueldos de los funcionarios y los beneficios a los que pueden acceder durante su carrera policial. La iniciativa, impulsada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, actualmente se encuentra en el Senado.

Otra de las causas está vinculada con el cambio del reglamento que disminuyó a 17 años la edad mínima para postular. Ejemplo de aquello es que desde que se publicó la nueva normativa, y hasta el cierre de la admisión, a la Escuela de Carabineros postularon 75 jóvenes con esa edad, sólo en un periodo de 10 días.

La teniente coronel Pacheco concluye que como repartición “tenemos la importante responsabilidad de seleccionar a quienes serán los futuros integrantes de Carabineros. En ese contexto, hemos incorporado nuevas tecnologías a nuestros procesos, con el propósito de contar con herramientas que permitan desarrollar una selección moderna, profesional y acorde con las necesidades institucionales”.