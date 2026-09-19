Cuba sufre su octavo apagón masivo del año: se reportaron cortes de telefonía celular e internet

Una persona camina por las calles de La Habana en pleno apagón de la isla de Cuba. Foto: Joaquin Hernandez / Xinhua News / Europa Press.

Las autoridades cubanas confirmaron este viernes un nuevo apagón total de su Sistema Electroenergético Nacional (SEN) -el octavo en lo que va del año- y anunciaron la activación de los procesos de recuperación, en medio de la crisis energética que golpea a la isla bajo la presión de Estados Unidos.

“Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico. Ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación”, indicó en un breve mensaje en redes sociales el Ministerio de Energía y Minas cubano pasadas las 14.00 horas locales (15.00 horas de Chile).

Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico.

Ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación. — Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 18, 2026

La Unión Eléctrica de Cuba, que también consignó la desconexión energética, señaló que se procedió “de inmediato” a investigar sus causas.

Durante la tarde de hoy, la Embajada de los EE.UU. en territorio cubano confirmó la situación, apuntando a que, “según medios de comunicación del régimen cubano, se está investigando la causa del colapso y se desconoce el tiempo estimado para restablecer el servicio”.

“Se han reportado cortes de telefonía celular e internet”, señaló la sede diplomática en una publicación en X, para luego agregar que “la red eléctrica cubana es cada vez más inestable y se han producido múltiples apagones a nivel nacional en los últimos meses”.

“El sistema eléctrico sigue siendo vulnerable y se han producido apagones regulares adicionales con mayor frecuencia y duración”, declaró la embajada estadounidense.

Security Alert: U.S. Embassy Havana, Cuba (September 18, 2026)



Location: Cuba



Event: As of 1:57 p.m. EST, Cuba experienced a total power failure due to a collapse of Cuba’s electrical grid. According to Cuban regime media, the reason for the collapse is under investigation… pic.twitter.com/SPDXOauvIX — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) September 18, 2026

La isla de 9,4 millones de habitantes sufre constantes cortes de electricidad debido al estado obsoleto de sus plantas termoeléctricas, de acuerdo a AFP.

Una situación que se ha agravado desde enero con las restricciones a la compra de petróleo por parte de Washington, siendo el apagón nacional de hoy el octavo en lo que va de 2026 y el duodécimo desde finales de 2024.

Como apuntó EFE, en las últimas semanas los cortes de energía se han prolongado por más de 30 horas en la capital, La Habana, mientras que en otras provincias suman más de 60 horas consecutivas.

Los apagones afectan también al abastecimiento de agua y a la red de telefonía en todo el país.

Según Telemundo, la isla caribeña necesita algo más de 100.000 barriles de petróleo diarios para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que obtiene unos 40.000 con su producción nacional, pero el resto debe importarlo.

Además, diversos cálculos independientes estiman que se necesitarían entre US$8.000 millones y US$10.000 millones para recuperar la red eléctrica del país.