SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Cuba sufre su octavo apagón masivo del año: se reportaron cortes de telefonía celular e internet

    El Ministerio de Energía y Minas de la isla confirmó el corte de energía, indicando que se habían activado los protocolos para su recuperación.

    Por 
    Lya Rosen
    Una persona camina por las calles de La Habana en pleno apagón de la isla de Cuba. Foto: Joaquin Hernandez / Xinhua News / Europa Press.

    Las autoridades cubanas confirmaron este viernes un nuevo apagón total de su Sistema Electroenergético Nacional (SEN) -el octavo en lo que va del año- y anunciaron la activación de los procesos de recuperación, en medio de la crisis energética que golpea a la isla bajo la presión de Estados Unidos.

    “Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico. Ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación”, indicó en un breve mensaje en redes sociales el Ministerio de Energía y Minas cubano pasadas las 14.00 horas locales (15.00 horas de Chile).

    La Unión Eléctrica de Cuba, que también consignó la desconexión energética, señaló que se procedió “de inmediato” a investigar sus causas.

    Durante la tarde de hoy, la Embajada de los EE.UU. en territorio cubano confirmó la situación, apuntando a que, “según medios de comunicación del régimen cubano, se está investigando la causa del colapso y se desconoce el tiempo estimado para restablecer el servicio”.

    “Se han reportado cortes de telefonía celular e internet”, señaló la sede diplomática en una publicación en X, para luego agregar que “la red eléctrica cubana es cada vez más inestable y se han producido múltiples apagones a nivel nacional en los últimos meses”.

    “El sistema eléctrico sigue siendo vulnerable y se han producido apagones regulares adicionales con mayor frecuencia y duración”, declaró la embajada estadounidense.

    La isla de 9,4 millones de habitantes sufre constantes cortes de electricidad debido al estado obsoleto de sus plantas termoeléctricas, de acuerdo a AFP.

    Una situación que se ha agravado desde enero con las restricciones a la compra de petróleo por parte de Washington, siendo el apagón nacional de hoy el octavo en lo que va de 2026 y el duodécimo desde finales de 2024.

    Como apuntó EFE, en las últimas semanas los cortes de energía se han prolongado por más de 30 horas en la capital, La Habana, mientras que en otras provincias suman más de 60 horas consecutivas.

    Los apagones afectan también al abastecimiento de agua y a la red de telefonía en todo el país.

    Según Telemundo, la isla caribeña necesita algo más de 100.000 barriles de petróleo diarios para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que obtiene unos 40.000 con su producción nacional, pero el resto debe importarlo.

    Además, diversos cálculos independientes estiman que se necesitarían entre US$8.000 millones y US$10.000 millones para recuperar la red eléctrica del país.

    Más sobre:CubaApagónSistema Electroenergético NacionalMinisterio de Energía y MinasEmbajada de Estados UnidosLa HabanaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alemania vive elecciones regionales con alta participación y estrecha disputa entre socialdemócratas y la extrema derecha

    Más de 91 mil vehículos han circulado por rutas de Ñuble en Fiestas Patrias según MOP

    Temporal deja 105 viviendas afectadas en Concepción tras cerca de 50 mm de lluvia

    Trump anuncia que “arco del triunfo” que planea construir en Washington también funcionará como complejo militar

    Ascienden a cuatro los muertos por el ataque ruso de este sábado sobre la región de Kiev

    Criteria: aprobación de Kast llega a un 29% y desaprobación marca un 59%

    Lo más leído

    1.
    La declaración del gobierno mexicano tras el retiro de Bachelet de la carrera por la Secretaría General de la ONU

    La declaración del gobierno mexicano tras el retiro de Bachelet de la carrera por la Secretaría General de la ONU

    2.
    F-16 intercepta aeronave sobre Maryland durante estadía de Donald Trump en Camp David

    F-16 intercepta aeronave sobre Maryland durante estadía de Donald Trump en Camp David

    3.
    Ataque masivo con drones golpea Moscú en última jornada electoral: al menos dos muertos

    Ataque masivo con drones golpea Moscú en última jornada electoral: al menos dos muertos

    4.
    Irán condiciona reapertura del estrecho de Ormuz: EE.UU. deberá cumplir sus exigencias antes de retomar negociaciones

    Irán condiciona reapertura del estrecho de Ormuz: EE.UU. deberá cumplir sus exigencias antes de retomar negociaciones

    5.
    El Pentágono reporta al Congreso estadounidense que la guerra contra Irán ya ha costado más de US$43.000 millones

    El Pentágono reporta al Congreso estadounidense que la guerra contra Irán ya ha costado más de US$43.000 millones

    6.
    Trump anuncia que “arco del triunfo” que planea construir en Washington también funcionará como complejo militar

    Trump anuncia que “arco del triunfo” que planea construir en Washington también funcionará como complejo militar

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Operación retorno a Santiago: peaje a $1.000, restricción a camiones y refuerzo de Metro y buses

    Operación retorno a Santiago: peaje a $1.000, restricción a camiones y refuerzo de Metro y buses

    Así funciona la red de Metro este domingo 20 de septiembre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 20 de septiembre: toda la red disponible

    Temblor hoy, domingo 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Más de 91 mil vehículos han circulado por rutas de Ñuble en Fiestas Patrias según MOP
    Chile

    Más de 91 mil vehículos han circulado por rutas de Ñuble en Fiestas Patrias según MOP

    Temporal deja 105 viviendas afectadas en Concepción tras cerca de 50 mm de lluvia

    Criteria: aprobación de Kast llega a un 29% y desaprobación marca un 59%

    NotCo: por qué ya not
    Negocios

    NotCo: por qué ya not

    Ignacio Briones: “Si no hay pragmatismo para hacerse cargo de la emergencia laboral de hoy, la agenda de reformas de largo plazo se complica”

    Nada es Imposible

    Estudio encuentra una extraña relación entre la deficiencia de vitamina D y el dolor
    Tendencias

    Estudio encuentra una extraña relación entre la deficiencia de vitamina D y el dolor

    Cómo el ejercicio en la mediana edad puede ralentizar el deterioro cognitivo en la vejez, según una investigación

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    En vivo: Chile busca remontar la llave ante España y seguir en carrera por la Final 8 de la Copa Davis
    El Deportivo

    En vivo: Chile busca remontar la llave ante España y seguir en carrera por la Final 8 de la Copa Davis

    La Roja Sub 20 va por una medalla: supera a Colombia y clasifica a las semifinales de los Juegos Suramericanos

    El esquí náutico sigue dando medallas: Gustavo Kretschmer logra el 24.º oro del Team Chile en los Juegos Odesur

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”
    Cultura y entretención

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”

    Deberían arrestar al capitán: un relato de Jaime Bayly

    Patricio Guzmán: el legado y los herederos artísticos del maestro del documental chileno

    Alemania vive elecciones regionales con alta participación y estrecha disputa entre socialdemócratas y la extrema derecha
    Mundo

    Alemania vive elecciones regionales con alta participación y estrecha disputa entre socialdemócratas y la extrema derecha

    Trump anuncia que “arco del triunfo” que planea construir en Washington también funcionará como complejo militar

    Ascienden a cuatro los muertos por el ataque ruso de este sábado sobre la región de Kiev

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?