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    Nuevo récord para Harry Kane: Bayern Munich propina histórica goleada a Unión Berlín y alcanza la cima de la Bundesliga

    El equipo alemán mantiene su invicto en el torneo teutón y el delantero inglés rompe con una marca que regía desde 1977.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Kane logró batir una marca que data del siglo pasado. Foto: @FCBayernES.

    El Bayern no tuvo piedad con Unión Berlín en la cuarta fecha de la Bundesliga y lo derrotó por 7-0 en el Alianz Arena. Goleada que no solo lo posicionó en lo más alto de la tabla de posiciones con 10 unidades, sino también le permitió a una de sus grandes figuras -Harry Kane- batir una marca que perduraba desde el siglo pasado.

    Todo comenzó muy temprano con la anotación de Jamal Musiala a los 18 minutos. Era un resultado justo para lo mostrado en la cancha y aunque se esperaba alguna reacción del conjunto visitante, los bávaros siguieron controlando el juego sin contrapeso.

    Fue entonces, cuando una falta contra Michael Olise en el área rival fue sancionada con la pena máxima y Kane se paró frente a la pelota desde los 12 pasos. Gol y 2-0. Y la eternidad para el minuto 39, pues el ariete inglés marcaba de esa manera su anotación número 100 en el torneo alemán y para ello, solo necesito 98 encuentros.

    Y lo último es el dato importante, ya que el británico superó el récord de Dieter Müller, el jugador de Colonia que necesitó 129 encuentros para alcanzar la barrera de los 100 goles y el tanto centenario lo marcó el 25 de septiembre de 1977.

    Pero esa no sería la única celebración de Kane, ya que marcaría el cuarto tanto de los campeones vigentes en el minuto 54′ y con ello elevó su cuenta a 152 celebraciones en 154 partidos con su actual camiseta, lo que lo pone en el séptimo puesto de los artilleros históricos del equipo que fue fundado el 27 de febrero de 1900.

    Foto: FCBayern. pc

    El show de Olise: se llevó el balón para su casa

    Aunque cueste creerlo, Harry Kane no fue la única figura del Bayern en la goleada ante el Unión Berlín. El delantero francés, Michael Olise, se lució en esta jornada y anotó tres goles para establecer el histórico marcador.

    El show del ariete galo comenzó cuando el marcador iba 2-0. Marcó el tercero a los 43′, tras ello, necesitó tres minutos para poner el sexto y el séptimo (el quinto lo puso Ismael Saibari a los 70′). Esto porque en los peores pasajes del Unión, Olise celebró a los 73′ y a los 76′ y con ello, se llevó la esférica para su casa.

    Para saber si quedará en el primer lugar, el equipo de Kane y Olise deberá esperar los resultados del Friburgo y del Dortmund, ambos con 9 puntos, quienes juegan este sábado 19 de septiembre ante el Frankfurt y el Stuttgart, respectivamente.

    Más sobre:BayernHarry KaneBundesligaUnión BerlínFútbol

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