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    La desazón de Harry Kane tras la remontada de Argentina ante Inglaterra en el Mundial: “Estoy destrozado”

    El capitán británico no escondió la pena por la remontada transandina en los últimos minutos.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Harry Kane lamentó la derrota ante Argentina. Foto: Xinhua.

    Inglaterra ganaba 1-0 hasta los 85 minutos y se acercaban a su segunda final después de 60 años. Sin embargo, no pudieron mantener la ventaja y en apenas siete minutos Argentina dio vuelta el partido, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez y se quedó con una victoria increíble.

    La remontada fue devastadora para los ingleses, que vieron cómo se les esfumó la posibilidad de sus vidas. Así también lo hizo saber Harry Kane, el capitán de la escuadra de los Tres Leones a BBC.

    “Estoy destrozado por los chicos, destrozado por todos; el equipo, el cuerpo técnico, los aficionados”, comenzó señalando el delantero del Bayern Múnich.

    Luego, hizo un análisis del desarrollo del partido, donde fue bastante autocrítico con el planteamiento tras la ventaja inicial. “Jugamos un buen partido la mayor parte del tiempo. Cuando nos pusimos 1-0 arriba, pareció que intentamos aguantar, lo cual a este nivel no es suficiente. Así que estoy destrozado porque hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y los chicos lo han dado todo, con esfuerzo, sudor y lágrimas”, reconoció. “Así que no alcanzar ese nivel es simplemente devastador”, agregó.

    “Nos costó presionar el balón. Especialmente en la primera parte y al comienzo de la segunda, los presionamos bien, los pusimos bajo mucha presión arriba en el campo, lo que nos permitió ganar balones y controlar un poco mejor el juego”, profundizó el goleador.

    Asimismo, describió con bastante elocuencia lo que sucedió cuando Argentina se fue al ataque. “Después del gol, ya fuera porque ellos ponían más hombres al ataque o porque nosotros no podíamos igualarlos hombre a hombre, fue una oleada tras otra”, apuntó.

    “Los chicos estaban colocando bloques, pero al final no fue suficiente”, remarcó, junto aclarar cuál fue el mensaje tras el 1-0. “Los chicos siempre están listos para cualquier momento del partido. Cuando nos pusimos por delante, el mensaje fue que volviéramos a atacar y marcáramos otro gol. Después de que marcaron sus dos goles, intentamos encontrar algo, pero no pudimos recuperar el ritmo del partido”, admitió.

    En cuanto al progreso del equipo durante el torneo, Kane rescató lo positivo. “Tuvimos muchos buenos momentos en este torneo, muchos buenos partidos y otra semifinal. Hablamos de estar a punto de lograrlo, estamos cerca, solo necesitamos encontrar esa pieza que nos falta al final del torneo”, declaró.

    En ese contexto, admitió que sigue restándole un ingrediente al equipo. “Estos torneos te agotan con tanto esfuerzo, presión y exigencia mental. Lo hemos demostrado durante las seis o siete semanas que llevamos juntos, pero nos falta ese último detalle”.

    El enojo de Tuchel

    El entrenador Thomas Tuchel intentó explicar lo sucedido tras la remontada transandina, con dos tantos en siete minutos.

    “Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel después de marcar”, explicó. “No pudimos recuperar la posesión del balón y luego concedimos muchos centros, ocasiones de gol y disparos a puerta”, añadió.

    El técnico alemán fue bastante autocrítico tras el partido. “Estamos decepcionados, estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar y concedimos muchas ocasiones de gol”, reconoció.

    Por otro lado, se dio tiempo para explicar sus cuestionables cambios y se defendió. “También hice sustituciones ofensivas en los últimos partidos, simplemente intentamos ayudar a los jugadores. Concedimos (una oportunidad) inmediatamente y decidimos pasar a una defensa de cinco porque los espacios estaban demasiado abiertos”, expresó.

    En cuanto a las culpas, el DT respondió con algo de incomodidad. “Por supuesto, la responsabilidad recae en el entrenador y si las cosas no salen bien, es fácil decir que se equivocó”, lanzó.

    Finalmente, envió un mensaje a sus críticos. “No hay problema, entiendo que estas discusiones existan y que haya millones de entrenadores después del partido que lo saben mejor”, cerró.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolCopa del MundoArgentinaInglaterraThomas TuchelJude BellinghamHarry Kane

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