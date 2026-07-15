Pese al negativo Imacec entre enero y mayo, Clapes UC ve caer la probabilidad de recesión en junio

La probabilidad de que la economía chilena entre en una fase recesiva retrocedió en junio, según la última estimación del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC).

El promedio de los doce modelos que emplea el centro se ubicó en 13%, un punto porcentual menos que el 14% de mayo, en un resultado que contrasta con las cifras negativas de los últimos meses.

De acuerdo con el informe, en nueve de los doce modelos la probabilidad de recesión disminuyó respecto del mes anterior, mientras que en solo dos de ellos la cifra superó el 15%.

Con esos números, Clapes UC concluye que “la probabilidad de que la economía chilena entre en una fase recesiva es baja, lo que sugiere un bajo riesgo en el corto plazo”.

Cabe recordar que la economía chilena medida con el Imacec ha caído de manera consecutiva entre enero y mayo, reflotando los temores a una recesión técnica.

El análisis de Clapes de alguna manera refuerza las proyecciones que hizo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien en entrevista con Pulso dijo que no habían visos de una recesión en junio y que el segundo trimestre sería mucho mejor.

Jorge Quiroz dijo a Pulso que o habían visos de recesión en la economía. Andres Perez

Qué explica la baja

El centro atribuye el cambio a efectos rezagados de dos variables. Por un lado, la disminución del Índice de Incertidumbre Económica (IEC) de Clapes y, por otro, el aumento del rendimiento manufacturero de Estados Unidos, medido a través del PMI, indicador que ingresa al modelo con un mes de rezago.

Según el informe, el IEC “disminuyó por segundo mes consecutivo en mayo, contribuyendo a reducir la probabilidad estimada de recesión”.

El PMI manufacturero de Estados Unidos, en tanto, aumentó su valor respecto de abril, aportando también a la baja en la estimación de junio.

La caída en la probabilidad de recesión fue contenida por otros indicadores que operaron en sentido contrario. Entre ellos, el deterioro de la confianza empresarial, un mayor índice de incertidumbre global (VIX, del denominado índice del miedo) y disminuciones en las curvas de rendimiento, en particular la referida a Chile.

APMI manufacturero de EE.UU. Ariens Co.

Sobre la confianza empresarial, el informe señala que “se deterioró durante el mismo período, reflejando una percepción menos favorable sobre la evolución de la actividad económica y mayores riesgos para los próximos meses”. El VIX aumentó en comparación con el mes anterior, lo que Clapes UC asocia a una mayor percepción de riesgo en los mercados globales.

La pendiente de la curva de rendimiento se redujo tanto en Chile como en Estados Unidos, con un patrón común de alza en las tasas de corto plazo y baja en las de largo plazo, según el informe de la institución.

En Chile, el aplanamiento respondió a una leve caída de las tasas de largo plazo y a un marcado aumento de las de corto plazo. En Estados Unidos, la dinámica fue similar, aunque más acotada.

El resto de las variables

En junio, el precio del cobre registró un incremento interanual de 38%, con lo que mantuvo la racha de variaciones anuales de dos dígitos iniciada en octubre de 2025.

El IPSA, por su parte, anotó una variación interanual positiva, aunque con un ritmo de crecimiento inferior al de meses anteriores, lo que para el centro sugiere una moderación en el desempeño del mercado accionario.

Qué anticipa la próxima estimación

Dado que el modelo incorpora variables rezagadas, Clapes UC advierte que los resultados de junio apuntan a presiones a la baja sobre la probabilidad de recesión en la próxima medición, por la reducción del Índice de Incertidumbre Económica.

Esa tendencia, sin embargo, sería parcialmente compensada por el comportamiento de otras variables.

El informe precisa que las presiones a la baja “serían parcialmente amortiguadas por un deterioro de la confianza empresarial, por segundo mes consecutivo, y por la disminución de la productividad manufacturera de Estados Unidos”.