Ministro Quiroz frente a caída del Imacec y mayor desempleo: “No hay visos de recesión”

“No soy duro. No confundamos hablar de modo claro e inequívoco con dureza”, asegura el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a propósito de su rol en el gabinete y en las negociaciones con el mundo político por la megarreforma en los cuatro meses que lleva como flamante jefe del equipo económico del gobierno de José Antonio Kast.

En una semana marcada por el quinto mes consecutivo de actividad en rojo (Imacec de -0,9% en mayo) y una nueva escalada del desempleo en el trimestre marzo-mayo (9,4%), el secretario de Estado es tajante en sostener que la economía chilena tuvo un punto inflexión en junio y que habrá una recuperación mas fuerte en el segundo semestre y en 2027. “No hay visos de recesión”, afirma.

¿Cómo ha cambiado su vida y su rutina en estos cuatro meses en Hacienda?

-Tenía una vida bastante más calmada. Antes me iba los viernes a la costa con mi señora y volvía el día lunes en la tarde o el martes. Esto ahora es como volver a la época en que estaba estudiando el doctorado, y trabajaba y criaba hijos. Son jornadas de 14 horas de lunes a viernes. Por higiene mental trato de concentrar todo el trabajo en estos cinco días y por eso es que tengo estas jornadas muy largas. Prefiero partir el día a las 6 de la mañana; muchas veces estoy desayunando acá a las 7 y hago reuniones a esa hora. Y lo único sagrado que mantengo es el sábado y domingo, en que nos vamos con mi mujer fuera de Santiago; eso no lo toco.

¿Qué ha sido lo más difícil de esta partida?

-Soy una persona que no tiene redes sociales, ni espero tenerlas. Pero exponerse al mundo de las redes y estar permanentemente en una situación donde uno está siendo filmado, a veces por horas, es una cosa muy difícil de llevar… cuando la gente está tratando de ver cómo cambia tu expresión o si alguien te saca de las casillas. Sin embargo, tengo herramientas personales que he desarrollado en el tiempo, de manera que lo puedo sobrellevar.

¿Y en términos de decisiones?

-Ha habido muchas decisiones complejas. La más compleja fue la que tuvo que ver con el tema del alza de los combustibles. Era un tema que lo venía viendo desde antes de asumir. Sabía que teníamos una situación fiscal compleja y una agenda donde íbamos a buscar competitividad tributaria. Y también teníamos observaciones que venían de antes, del FMI, advertencias sobre el riesgo de pasar la deuda. Entonces, sabía lo que implicaba en el bolsillo de las personas, pero también sabía lo que podía implicar en términos fiscales; no me fue fácil. Viendo lo que ha pasado, fue una medida que en términos fiscales fue responsable. Ha envejecido bien. A la fecha de hoy habríamos tenido un gasto (adicional) de US$2.100 millones, es decir, que haría imposible cualquier planificación del año. Espero que la semana que viene tengamos una baja del orden de $100, tanto en gasolina como en diésel.

Ha sido una semana compleja por las malas noticias de actividad y empleo. La economía completa cinco meses en rojo…

-Tres de ellos son heredados...

… Y los analistas ya hablan de un peligro de recesión. ¿Comparte ese juicio?

-Les tengo una buena noticia. Disponemos de información que nos muestra que junio marcó un punto de inflexión. Estamos preocupados de nuestras metas fiscales y eso significa que estamos siguiendo las recaudaciones con máxima continuidad y ojalá en tiempo real. Las recaudaciones te van diciendo qué pasa con los sectores. Lo que pasó en los meses anteriores, fue anunciado por el IVA. Ese mismo IVA, con las cifras que tenemos de junio, nos dicen que junio va a tener una cifra de Imacec positiva. Entonces, junio marca el punto de inflexión y estoy muy optimista de lo que va a pasar en el segundo semestre con la aprobación de la ley de reconstrucción.

Esta ley tiene efectos de largo y de corto plazo. En el corto plazo, el impacto más fuerte está en la construcción, en la baja de IVA en la venta de las viviendas nuevas. Tenemos el DFL2 que va a permitir comprar viviendas con ventaja tributaria. Tenemos las iniciativas de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y tenemos medidas de tipo normativo, que no las estamos tomando nosotros, se toman a nivel de CMF, pero que también van a tener un efecto en términos de mayor facilidad para el crédito.

Por lo tanto, viene una tendencia muy positiva en la economía en el segundo semestre. Veo un precio del cobre que está resiliente y tenemos datos interesantes en materia de inversión que muestran el cambio de expectativas. Hay un récord de proyectos que han ingresado al SEIA este año, de US$23.000 millones. Tenemos proyectos aprobados récord de US$16.000 millones. Y lo más importante, el catastro de la Corporación del Bienes de Capital muestra el crecimiento más alto en el quinquenio que viene, de los últimos 10 años: 27%. Ese número nos deja con una perspectiva de inversión de 30 puntos sobre PIB, lo que es el parámetro que anda buscando este plan para crecer al 4% por año. Estamos superentusiasmados por lo que viene. Aquí va a haber un antes y un después de la ley.

Lo que ha ocurrido obedece a una herencia que traíamos, pero también a shocks muy específicos y muy notorios en minería, que cayó a dos dígitos, y en pesca. Como la economía venía con niveles estructuralmente bajos, 2% en los últimos 12 años, cualquier golpe de ese tipo la pone por debajo la línea de flotación.

03 Julio 2026 Entrevista a Jorge Quiroz, Ministro de Hacienda. Foto: Andres Perez Andres Perez

Es decir, ¿esta debilidad que muestra la economía a mayo es transitoria?

-Absolutamente, porque estamos haciendo cambios para salir de la situación de decadencia que tenemos y generar un crecimiento sostenible mucho más alto que el 2%.

Por lo tanto, ¿no hay visos de recesión?

-No hay visos de recesión. Tal cual.

Pero han salido argumentos de exautoridades como Mario Marcel y Sebastián Claro, también asignándole un efecto sobre las expectativas y la actividad al “bencinazo” del gobierno.

-Soy un hombre que habla con datos. Es muy difícil que no hubiésemos tenido una desaceleración importante y un efecto correlativo en el empleo importante, con un PIB minero cayendo a dos dígitos en un país minero como Chile. Y es muy difícil no haber acusado efecto negativo con la caída del tema pesquero… estamos hablando de una caída del 75% de la pesca.

Ahora, que el “bencinazo” pueda haber tenido un impacto marginal en el consumo y en ciertas expectativas de consumo, efectivamente, pero el efecto de primer orden no está ahí. En economía uno habla de efectos de primer orden y de segundo orden. No podemos negar que hay un efecto de segundo orden de ese tema, pero el consumo no se ha desplomado, ni mucho menos. Tampoco se han desplomado las expectativas, es cosa de mirar las perspectivas de inversión. Las expectativas reales, que es donde la gente pone la plata, no lo que la gente dice.

¿Ese efecto del alza de la bencina en el consumo lo sorprendió?

-No me sorprendió. Es bastante evidente que, si hay una subida de precios de bencina, hay un menor ingreso disponible de las personas… que tratamos de compensarlo llegando a los sectores que sufren más, pero la compensación nunca es completa. Pero el peso de los números en los Imacec que hemos visto está definitivamente en las caídas de producción minera y en la pesca.

Es decir, ¿no cambia su decisión de haber traspasado completamente dicha alza?

-No, en absoluto. Estamos recuperando acá la credibilidad fiscal. Esa es la política correcta a ocupar.

¿Y ahora pueden revertirse en parte esas expectativas de corto plazo con las bajas de la bencina?

-De hecho, hay un impacto directo en el ingreso disponible la próxima semana, una vez que bajen nuevamente $100 la bencina y el diésel. Ese efecto (en las expectativas) se va a ir revirtiendo. El término de este último episodio bélico también ayuda a que se vaya revirtiendo. Después de aprobar nuestro proyecto de ley de reconstrucción se va a reafirmar este cambio. Los cambios que venimos a hacer, que son profundos, son de cocción más lenta y espero que se note el próximo año, pero las expectativas se reflejan de inmediato. Para el corto plazo, está el tema de la construcción.

¿Medidas adicionales a las de la megarreforma no vienen en el corto plazo?

-Desde el punto de vista fiscal se pueden hacer muchas cosas. Empecé una serie de reuniones con los gobernadores. Me he reunido con siete de ellos, de un total de 16. Estamos haciendo ciertas reasignaciones del presupuesto para que pueda haber un gasto muy inmediato en los proyectos que ya estén listos para ser gastados vía FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional). Espero firmar los 16 decretos la semana que viene; es una inyección directa a temas de empleo a nivel regional, donde cada región y cada gobernador va a ver dónde están los problemas principales y esperamos que eso se empiece a ejecutar en agosto.

03 Julio 2026 Entrevista a Jorge Quiroz, Ministro de Hacienda. Foto: Andres Perez Andres Perez

¿Esas son medidas de emergencia en materia fiscal?

-Sí, pero no de aumento de gasto, sino que de reasignación en el tiempo y entre partidas. Hay partidas o líneas presupuestarias que son de más lenta ejecución, porque requieren muchos trámites, y hay otras que son de más inmediata ejecución. Estamos cambiando una línea que viene del royalty, que requiere más requisitos para ser gastada. Estamos reasignando parte de esa línea a lo que es línea que sea de utilidad para el FNDR y que puede ser gastada de modo más inmediato.

La otra mala noticia de la semana es la tasa de desempleo de 9,4% y el casi millón de desocupados. El gobierno anunció un pequeño subsidio, pero los expertos dicen que es totalmente insuficiente.

-Lo que va a permitir una rápida recuperación del empleo es la recuperación de la construcción. No hay programa público que sustituya recuperar el sector de la construcción. Y por eso este sector es una prioridad absoluta que se va a notar en el segundo semestre. No hay ningún programa de empleo ad hoc que vaya a resolver el problema de empleo. Este problema se resuelve, primero, con crecimiento y con inversión. El crecimiento más a la mano que tenemos es la reactivación del sector de construcción, el que viene acompañado de la aprobación del proyecto de ley de reconstrucción.

En segundo lugar, hay medidas que van mitigando el impacto que tienen las medidas de aumento de costo laboral. Y esas son las que salen de la Comisión Bravo y que son de un efecto más largo, de cambio legislativo.

Las expectativas de mediano y largo plazo de los agentes económicos están positivas, se ven en las inversiones que están ocurriendo, las que se están proyectando. Ese es el norte. Uno de los errores más grandes que puede tener un gobierno en materia económica es el zigzag, es el alterarse porque salió un dato puntual.

Hoy tenemos este dato que se suma a la situación estructural. Llevamos más de 40 meses con desempleo arriba del 8%. La solución definitiva es estructural. Y este gobierno viene, con su programa económico, a hacer transformaciones estructurales. No hay que perder esa expectativa nunca, porque el día que uno se pierde y empieza a zigzaguear, se pierde de la meta hacia dónde va.

Sin embargo, en el corto plazo la gente también necesita trabajar...

-El corto plazo (la herramienta) se llama recuperación de la construcción, créanme.

Pero ahora vienen los meses de invierno que estacionalmente son los más complejos en materia de empleo y donde los efectos de las medidas para la construcción aún no se van a sentir.

-El desempleo es estacional, igual que el clima. Pienso que vamos a tener un peak, y que tal vez lo hayamos tenido ya… y que lo que venga el próximo mes tal vez sea igual o algo más bajo. El dato de junio que estamos viendo es de un Imacec positivo y vamos de aquí hacia arriba. Ese es el mensaje que estoy dando.

¿El desempleo no lo ve llegando a 10%?

-Espero que no.

En el IFP (Informe de Finanzas Públicas) del primer trimestre ustedes estimaron un crecimiento del PIB para este año de 2,1%. Pero ya las expectativas van en 1,5% y bajando.

-La bajé, atendiendo lo que estaba ocurriendo en los primeros meses, de 2,1% a 1,8%.

¿Y refrenda todavía ese número?

-Vamos a tener un segundo semestre muy dinámico, así que estamos manteniendo la meta del 1,8%.

¿Para 2027 han cambiado sus perspectivas?

-En 2027 vamos a tener un año mejor que el que habíamos proyectado originalmente. Pensaba que el próximo año íbamos a tener un crecimiento entre 2,5% y 3%, y creo que va a estar arriba de 3%.

Dada la debilidad de la economía ¿va a insistir con lo que falta del ajuste fiscal que está implementando?

-Pensamos que la economía tiene que crecer no en base a gastos, sino que en base a iniciativas privadas e inversiones. Vamos a seguir con el ajuste. A la fecha hemos contenido el gasto, pero seguimos manteniendo un déficit, por lo tanto, el gasto público en Chile sigue siendo expansivo. Lo que pasa es que es menos expansivo que antes.

Pero le faltan US$1.000 millones para completar US$ 3.000 millones de ajuste…

-Lo vamos a ir completando en el tiempo. Seguramente vamos a tener que dictar algún decreto durante el segundo semestre.

¿El Presupuesto 2027, que se está empezando a diseñar, es el clave para las metas de ajuste?. Los analistas dicen que tiene que crecer 0% para poder cumplir con las metas.

-Lo estamos viendo. Necesitamos hacer un ajuste ahí, pero los analistas no están considerando ciertas cosas que han estado ocurriendo en los ingresos. Nuestro manejo fiscal tiene cuatro pilares: crecimiento económico, contención y racionalización del gasto, modernización de la gestión de empresas públicas y una gestión integral del balance del fisco. Por lo tanto, no es solo la racionalización del gasto, también hay algo que ver con el ingreso. Hay ingresos que no se han tenido y que vamos a tener.

Entonces, ¿el Presupuesto 2027 puede tener crecimiento del gasto?

-Si, puede tener un crecimiento marginal del gasto. Va a ser un crecimiento muy bajo, probablemente uno de los más bajos que hemos visto en mucho tiempo.

03 Julio 2026 Entrevista a Jorge Quiroz, Ministro de Hacienda. Foto: Andres Perez Andres Perez

Megarreforma: costo del crédito al empleo bajaría de US$1.400 a US$600 millones

Por primera vez usted se sentó esta semana con los senadores tanto de oposición como oficialistas para negociar la megarreforma…

-Me había sentado con todos ellos, pero de a uno; por primera vez me siento con todos.

¿Qué está dispuesto a flexibilizar en esta negociación? ¿Cuál sigue siendo el corazón intransable hoy?

-Es el mismo corazón. El plan no ha cambiado.

No olvidemos que hay que reconstruir y se necesita dinero; y hay medidas de recaudación transitoria, que son, por ejemplo, la rebaja transitoria del impuesto a las donaciones y ese tipo de cosas. Ese un primer paquete. Eso va, nunca ha cambiado. Nuestras estimaciones van a quedar muy por debajo de lo que se va a recaudar en la práctica.

¿En donaciones y en repatriación de capitales?

-Sí, más en donaciones. En segundo lugar, está el tema de la competitividad tributaria. Eso no va a cambiar. Chile necesita volver a su competitividad tributaria, por lo menos a nivel del promedio Ocde. Tiene que tener elementos de invariabilidad, porque hemos dado tales muestras de zigzagueo en nuestras políticas, que necesitamos dar una señal de certeza. Ahora, ¿qué puede cambiar ahí? Son cambios que llamo paramétricos. Hemos dicho: en vez de 25 años, 20 años. Puede ser. Tal vez poner una prima, algo que adelanté con los alcaldes; una prima donde el que quiera la invariabilidad tiene que pagar un seguro, un punto más de tasa, o un punto y medio más de tasa. Eso es un cambio paramétrico.

¿Y el piso mínimo de US$50 millones para acogerse a la invariabilidad?

-¿Pero por qué le vamos a privar de las certezas tributarias al que invierte? Yo le bajaría el piso. El único motivo de que no tengamos un piso más bajo es porque es difícil de administrar.

¿Y por qué se lo vamos a dar a todos?

-Porque necesitamos inversión chica, grande, pequeña. Necesitamos que el señor de la carnicería expanda la carnicería. Necesitamos que el señor que tiene un hotel, ojalá que haga más piezas. Necesitamos que el señor que tiene un negocio de exportación, ojalá que amplíe las hectáreas. Necesitamos inversión, necesitamos a todos los chilenos. No nos vamos a perder ahí. Necesitamos a todos los inversionistas, chilenos y extranjeros, y de todos los tamaños.

El tercer bloque es el de los permisos y temas ambientales. Acelerar el proceso de evaluación ambiental, manteniendo las normas. Estamos cuidando que el sistema se administre mejor y también haya certezas. Tenemos que dar una seguridad al inversionista. Lo siguiente son los temas de contención de gasto. Porque muchas de estas cosas generan gasto o transitoriamente bajas de recaudación.

Hay otras medidas más de fondo y más ideológicas, como la reintegración tributaria.

-Esa no se va a entregar. Este cambio es con reintegración. Pero en este tema hay un gran mito. El gran mito es que en Chile tenemos un sistema semiintegrado. Y ese es un mito. Nunca ha operado en la práctica. El sistema semiintegrado contemplaba que la persona que estaba sujeta a esto terminaba pagando hasta un 44,45%. Saqué la cuenta de cuánta gente ha pagado eso efectivamente: poquísima, despreciable, sin impacto macroeconómico.

Y todo lo que se ha venido recaudando todo este tiempo es con impuestos sustitutivos. Porque como el otro no funciona y nadie trabaja para después pagar un 44,45%, la plata que se ha pagado es (con impuesto de) 35%. No es algo ideológico, no, es algo práctico. La gente no trabaja ni invierte para que el Estado se lleve un 44,45%. Eso no ocurre, ni ha ocurrido en la práctica en Chile. ¿Por qué se ponen impuestos sustitutivos? Porque el otro no recauda. El semiintegrado nunca ha operado. Así que hay que volver a integrarlo (el sistema tributario).

En relación al crédito al empleo, ¿cuál va a ser el cambio?. Usted dijo que se iba a encadenar por esta medida…

-La preocupación por el efecto fiscal de corto plazo nos lleva a buscar una focalización de ese instrumento. Y esa focalización va a ir por dos lados. Primero, se va a concentrar en ciertos grupos que son más vulnerables. Vamos a achicar el monto. Vamos a concentrarnos en los contratos indefinidos y eso reduce fuertemente el monto inicial. De US$1.400 millones (de costo fiscal) va a bajar a un número parecido a US$400 millones.

Pero, además, vamos a poner otro crédito al trabajo que es de la misma naturaleza, con la misma estructura y, por lo tanto, va como indicación de este. Se suma un elemento de transformación productiva y que es el crédito al trabajo empleado en sectores exportadores basado en el conocimiento. Esta es nuestra política industrial, enfocada en exportación de servicios basados en conocimiento: software, consultoría, servicios de ingeniería, etcétera. Hoy Chile exporta US$3.000 millones en estos servicios. Queremos que se transforme en la segunda industria más importante después del cobre. Chile tiene una tremenda ventaja en internet, una conectividad enorme y mucho más grande que cualquier país de la región, tenemos una población razonablemente bien educada para este tipo de labores. Además, el crédito va a ser más grande si se instala en regiones.

¿Qué costo va a tener ese instrumento?

-Parte con un costo pequeño y, por lo tanto, la suma de los dos (instrumentos de empleo) va a sumar del orden de US$600 millones. De esta forma, el costo baja de US$1.400 millones a US$600 millones.

¿Eso ayuda a cuadrar el tema fiscal?

-Obviamente ayuda a eso. También hemos hablado con las oposiciones sobre la necesidad de complementar con algunas otras medidas que son de ajuste de gasto por ley. Hay un proyecto muy relevante que lo presentó el ministro Marcel, que tiene que ver con las licencias médicas y que quisiéramos empujarlo. Eso le ahorra al Estado, de la forma como está formulado hasta ahora, US$150 millones anuales. Nos interesa también regular y arreglar el tema de las apuestas en línea. Ahí el gobierno tiene que terminar de tomar una decisión interna. También tenemos en línea un impuesto nuevo a los vapeadores…

Y cambios al tema de contribuciones…

-¿Sabe que su eliminación es lo que más le gusta a la gente de la reforma? Las contribuciones han subido tan fuertemente en el último tiempo que mucha gente que estaba exenta pasó a pagar contribuciones. La rebaja de contribuciones es una propuesta de la campaña del Presidente Kast: eliminación de contribuciones para todos los adultos mayores propietarios residentes de primera vivienda; se elimina, punto. De todas formas, va a haber una compensación absoluta, total, y está escrito en el proyecto de ley, del Fondo Común Municipal.

¿Con todos estos cambios que menciona cree que va a conseguir apoyos más allá de su sector?

-No lo sé.

¿Le importa?

-Siempre importa tener más votos y más apoyo. Pienso que vamos a tener apoyo en varios puntos en general.