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    El señor de las remontadas: el “sello Ancelotti” que ilusiona a Brasil en el Mundial

    El triunfo del Scratch sobre Japón, en el epílogo de la segunda fase, ratifica una constante en los equipos del italiano: ajustes desde el banco, confianza en las figuras y victorias construidas cerca del cierre.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El señor de las remontadas: el “sello Ancelotti” que ilusiona a Brasil en el Mundial. Xu Zijian

    Brasil necesitó 95 minutos para resolver un partido que, en algún momento, parecía escapársele. La agónica victoria por 2-1 sobre Japón, gracias a un gol de Gabriel Martinelli en el quinto minuto de descuento, aseguró la clasificación de la Canarinha a los octavos de final del Mundial y, además, dejó una conclusión clara: el sello de Carlo Ancelotti como “el Rey de las remontadas” se mantiene intacto.

    Los medios españoles le apodaron así durante su estadía en el Real Madrid. Y con justa razón, porque al mando de los merengues dio vuelta numerosos resultados que parecían imposibles, especialmente, en la Champions. Ahora, el italiano trasladó su marca regitrada a la banca del Scratch, que este domingo enfrentará a Noruega (16 horas), en el MetLife Stadium.

    En la fase anterior, los pentacampeones exhibieron varios elementos que el técnico consolidó con la Casa Blanca. Por ejemplo: capacidad para modificar el desarrollo del partido con los cambios, flexibilidad táctica y confianza en la jerarquía de sus futbolistas, incluso, cuando el funcionamiento no alcanza. Y siempre con una tranquilidad pasmosa.

    “Hasta ahora ha sido el partido más complejo. Tuvimos más problemas para encontrar oportunidades. Japón se mostró muy defensivo. Buscamos soluciones, centrando más balones y teniendo mayor presencia en el área. Lo resolvimos bien”, dijo el DT.

    La remontada también tuvo un componente histórico. Brasil no conseguía revertir un marcador en una Copa del Mundo desde Corea-Japón 2002, cuando derrotó a Inglaterra en cuartos de final, tras comenzar abajo. Aquella selección conquistó el título.

    Ancelotti y Vinícius en una práctica de Brasil.

    Las individualidades

    Brasil dominó la posesión desde el inicio, pero no encontró maneras de transformar ese control en situaciones de peligro. Japón presentó un bloque defensivo compacto y obligó al equipo sudamericano a atacar por las bandas o mediante remates de media distancia. Al cierre del primer tiempo, los nipones ganaban 1-0.

    El descanso marcó el punto de inflexión. Lucas Paquetá dejó la cancha por lesión y Ancelotti decidió reemplazarlo por Endrick. Brasil pasó a tener mayor presencia de futbolistas en ataque y un ritmo considerablemente superior al de la primera mitad. La decisión implicaba asumir riesgos. Reducir el número de mediocampistas podía facilitar las transiciones japonesas, pero él priorizó arrinconar al rival.

    Uno de los rasgos más reconocibles de Ancelotti es su capacidad para potenciar a jugadores acostumbrados a resolver partidos por sí solos. Durante sus etapas en clubes, construyó equipos que muchas veces encontraban la diferencia gracias al talento.

    En Houston reapareció esa característica: Vinícius aumentó su influencia en el segundo tiempo. Atacó con mayor frecuencia el uno contra uno. Casemiro también modificó su participación. Después de un primer tiempo discreto, comenzó a ocupar posiciones más adelantadas y marcó el empate con un fuerte cabezazo. Mientras que Endrick aportó movilidad y profundidad desde su ingreso, lo que generó espacios.

    Marca registrada

    Las victorias sobre el final forman parte de la trayectoria de Ancelotti. Todo comenzó con la final de la Champions 2014, con el gol de Sergio Ramos en el 90’+3’, para que el Madrid forzara el alargue ante el Atlético de Madrid. Los merengues golearon en el tiempo extra y levantaron su décima Orejona. La tónica se repitió en las temporadas 2022 y 2024 ante rivales linajudos como PSG, Chelsea, Bayern y Manchester City.

    Ese patrón volvió a aparecer con Brasil. Claro que la victoria también dejó aspectos pendientes para la Verdeamarela, como la lenta circulación.

    Este domingo, Carletto pondrá a prueba su sello ante la Noruega de Erling Haaland, una verdadera amenaza en la ruta hacia el hexacampeonato. “He preparado más de 1.400 partidos; quizás no es suficiente, pero es una buena cantidad de experiencia”, advirtió el DT.

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