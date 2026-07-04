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    Briones descarta que Chile esté técnicamente en recesión, pero advierte “emergencia laboral”

    El exministro de Hacienda sostuvo que el debate no debe quedarse solo en si el país acumula dos trimestres de caída, sino en el bajo crecimiento estructural. “Chile está en un mediocre 2% de crecimiento hace más de 10 años”, afirmó.

    Por 
    Felipe Rivera
    Briones descarta que Chile esté técnicamente en recesión, pero advierte “emergencia laboral”. Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El exministro de Hacienda Ignacio Briones descartó que Chile esté técnicamente en recesión, aunque advirtió que el país enfrenta otro problema económico: un bajo crecimiento arrastrado por más de una década y una situación laboral que calificó como una “emergencia laboral”.

    “Chile está en un 2%, en un mediocre 2% de crecimiento hace más de 10 años ya, casi 15. Y eso es totalmente mediocre e insuficiente”, afirmó.

    En entrevista con Meganoticias, Briones explicó que una recesión se define por dos trimestres consecutivos de retroceso económico. En esa línea, sostuvo que la definición dependerá de lo que ocurra con las cifras de junio, aunque reconoció que el año partió con malos indicadores.

    Briones descarta que Chile esté técnicamente en recesión, pero advierte “emergencia laboral”. Imagen referencial. Andres Perez

    Tuvimos un arranque de año naturalmente muy malo. Llevamos cinco meses de números negativos comparados con igual mes del año anterior”, dijo.

    Briones explicó que, cuando la economía crece poco y la población también aumenta, el ingreso disponible para las personas prácticamente no mejora. Para graficarlo, comparó la economía con una torta: si crece poco y hay más invitados, el pedazo que recibe cada uno sigue siendo casi el mismo.

    “El drama que tenemos es que cuando la economía no crece, el trabajo, las pegas, se resienten. Estamos viendo una crisis en desempleo muy dramática, un problema social muy grande”, sostuvo.

    Respaldo a la megarreforma

    Briones valoró el foco procrecimiento del actual proyecto económico impulsado por el Gobierno, aunque advirtió que sus efectos serían acotados si no se profundizan con nuevas reformas. “Uno podrá criticar algunas cosas, estar de acuerdo muy fuerte con otras, pero el sello que tiene es fundamental. Es fundamental apoyar esas medidas, porque Chile necesita volver a crecer”, afirmó.

    Según el exministro, el propio informe del Gobierno estima que el proyecto podría sumar cerca de medio punto al crecimiento de mediano plazo, lo que permitiría pasar de cerca de 2% a 2,5%. “Esto no nos va a llevar al 4%. Pero es necesario, es un buen puntapié inicial. Lo que pasa es que hay que seguir pedaleando”, señaló.

    En materia tributaria, Briones respaldó la idea de bajar el impuesto corporativo, al considerar que la tasa chilena es alta frente a países de la OCDE y que una rebaja puede incentivar la inversión.

    No obstante, advirtió que esa menor recaudación no se compensa completamente solo con más crecimiento.

    “La baja de impuestos genera mayor inversión, sí. La mayor inversión genera mayor crecimiento, también. Ese mayor crecimiento genera mayor recaudación fiscal, también. ¿Pero esa mayor recaudación alcanza a compensar la baja? No”, explicó.

    Por eso, planteó que existe un “delta” que debe cubrirse con otras medidas, entre ellas mayor fiscalización contra la evasión y la elusión, revisión de exenciones tributarias, regulación de las apuestas online y cambios graduales al impuesto específico al diésel.

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    Más sobre:BrionesHaciendaRecaudación fiscalNacionalCrecimientoDesempleoChileBanco CentralOCDE

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