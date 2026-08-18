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    Británica Ajax Resources confirma su compra en un proyecto minero en Chile y cancela otro en Italia

    La operación considera pagos al cerrarse la operación y otros contra resultados de reservas de zinc y cobre.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto referencial.

    Ajax Resources confirmó el acuerdo para comprar el 74,79% de la participación en el proyecto minero Paguanta en Chile a la australiana Asara Resources. La firma con sede en Reino Unido con operación en Argentina, Brasil y ahora Chile había comentado la operación en agosto del año pasado.

    “La adquisición está sujeta a ciertas condiciones previas que el vendedor deberá cumplir antes de su finalización (”Finalización"). Ajax no abonará ninguna contraprestación hasta que se cumplan dichas condiciones. La empresa proporcionará más información una vez finalizada la transacción”, matizó la firma.

    Sobre el proyecto, Paguanta, ubicado en la Región de Tarapacá, está avanzado para la producción de plata, zinc y plomo con potencial adicional para la exploración de cobre.

    “Paguanta actualmente comprende 14 licencias de exploración otorgadas (concesiones de exploración) que cubren aproximadamente 7.800 hectáreas”, explicaron.

    Ante la operación, Ippolito Ingo Cattaneo, director ejecutivo de Ajax Resources Plc, comentó que “la adquisición de Paguanta permite a Ajax establecerse en Chile, complementando nuestras operaciones actuales en Argentina y Brasil y ampliando la presencia de la compañía en tres de las jurisdicciones mineras más importantes de Sudamérica”.

    Respecto a la inversión, Ajax pagará US$500.000 en efectivo y US$350.000 en acciones al cierre de la operación. Luego habría un pago de US$500.000 si se da cuenta de que existe una reserva por 25 millones de toneladas métricas con una ley de 5% o más de equivalente de zinc. Otros US$500.000 se pagarían si se informa que las reservas de cobre no son menos de 5 millones de toneladas métricas de cobre.

    Ajax Resources también explicó que Asara vendió su participación mayoritaria en el proyecto para centrarse “en el avance de su proyecto insignia Kada Gold en Guinea”.

    En su historia, que se remonta al siglo XIX, la operación, según cifras de Ajax, ha recibido inversiones que ascienden a US$31,5 millones, “incluyendo los gastos relacionados con una exploración exhaustiva y un estudio de viabilidad histórico. El proyecto también se beneficia de un acceso establecido y de un campamento de exploración especialmente construido en el lugar”.

    Ajax también dijo que ha cancelado su opción de compra sobre Minerva Metals Srl, una empresa italiana que realiza labores de exploración en la zona de Sebera, al sureste de Cerdeña. Sin embargo, la firma no informó las razones.

    Más sobre:MineríaAjax ResourcesPaguanta

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