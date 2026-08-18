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    Paso Los Libertadores reabre tras 34 días: funciona de forma unidireccional y sólo para transporte de carga

    El tránsito se encuentra habilitado sólo para transportes de carga que ingresan al país.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    A las 8:00 de la mañana de este martes se reabrió el paso fronterizo Los Libertadores, tras 34 días cerrado debido a las condiciones climáticas.

    A pesar de la reapertura, este tendrá una serie de restricciones, ya que sólo se encuentra habilitado para transportes de carga y que ingresan al país.

    La reapertura fue acordada por el Comité del Sistema Cristo Redentor, integrado por autoridades chilenas y argentinas, luego de analizar los informes de vialidad de ambos países.

    Según detalló el Coronel Manzur Abuton Costa, Prefecto de la Prefectura Aconcagua, el ingreso de transportes de carga será “hoy martes 18, miércoles 19 y jueves 20, solamente de Argentina hacia Chile”, mientras que “el día viernes 12, y el sábado 22, el mismo ejercicio a la inversa, desde Chile hacia Argentina, también solamente de transporte de carga”.

    De igual forma el paso estará abierto sólo entre las 8:00 y las 20:00 horas.

    Respecto a la habilitación para tránsito turístico y de vehículos menores, se espera que la medida sea evaluada durante la semana.

    Más sobre:Los LibertadoresTransporte de CargaFronterasChileArgentina

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