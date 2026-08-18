Sujeto muere abatido por carabinero tras escapar de fiscalización en Quilicura

Con un sujeto abatido terminó una persecución policial registrada durante la mañana de este martes en la comuna de Quilicura.

Los hechos se habrían registrado en el marco de una fiscalización realizada por funcionarios de Carabineros de la 49ª Comisaría de Quilicura, en conjunto con personal de seguridad municipal, cuando detectaron un vehículo que se trasladaba a exceso de velocidad.

De acuerdo a la información policial, el vehículo no se detuvo por lo cual se inició un seguimiento el cual concluyó cuando el vehículo ingresó a un pasaje sin salida quedando atrapado.

Según detalló la comisaria Margarita Parra Zúñiga de la Brigada de Homicidio Centro Norte de la PDI, “el vehículo se detiene en primer momento, retrocede e impacta golpeando, chocando al vehículo de seguridad municipal en reiteradas ocasiones. Ahí el funcionario de carabineros hace uso de su arma de servicio con la finalidad de que detenga el automóvil y su actuar, haciendo caso omiso y resulta fallecido en el lugar por un impacto balístico”.

Por el momento se está trabajando en identificar al conductor. En cuanto al vehículo, este habría sido sustraído en la comuna de Vitacura.

“Al consultar la patente del vehículo, se llegó a un dueño y ahí ese dueño se percató en ese momento recién que su vehículo no estaba en el frontis como él lo dejaba estacionado y ahí él inició el proceso y la denuncia correspondiente”, sostuvo la funcionaria de la PDI

Por su parte, el comandante de Carabineros, Rodrigo Inzunza, Prefecto de Servicios de la Prefectura de Santiago Norte, señaló que “afortunadamente los funcionarios del personal municipal y del personal de Carabineros, se encuentran con lesiones leves, fueron atendidos en el Hospital de Carabineros y en un centro asistencial”.

A raíz del hecho tanto el vehículo municipal como algunos domicilios resultaron con daños a raíz del intento de huida del sujeto.