SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Sujeto muere abatido por carabinero tras escapar de fiscalización en Quilicura

    De acuerdo a la información policial, el conductor al verse atrapado chocó a un vehículo de seguridad municipal en reiteradas ocasiones.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Con un sujeto abatido terminó una persecución policial registrada durante la mañana de este martes en la comuna de Quilicura.

    Los hechos se habrían registrado en el marco de una fiscalización realizada por funcionarios de Carabineros de la 49ª Comisaría de Quilicura, en conjunto con personal de seguridad municipal, cuando detectaron un vehículo que se trasladaba a exceso de velocidad.

    De acuerdo a la información policial, el vehículo no se detuvo por lo cual se inició un seguimiento el cual concluyó cuando el vehículo ingresó a un pasaje sin salida quedando atrapado.

    Según detalló la comisaria Margarita Parra Zúñiga de la Brigada de Homicidio Centro Norte de la PDI, “el vehículo se detiene en primer momento, retrocede e impacta golpeando, chocando al vehículo de seguridad municipal en reiteradas ocasiones. Ahí el funcionario de carabineros hace uso de su arma de servicio con la finalidad de que detenga el automóvil y su actuar, haciendo caso omiso y resulta fallecido en el lugar por un impacto balístico”.

    Por el momento se está trabajando en identificar al conductor. En cuanto al vehículo, este habría sido sustraído en la comuna de Vitacura.

    “Al consultar la patente del vehículo, se llegó a un dueño y ahí ese dueño se percató en ese momento recién que su vehículo no estaba en el frontis como él lo dejaba estacionado y ahí él inició el proceso y la denuncia correspondiente”, sostuvo la funcionaria de la PDI

    Por su parte, el comandante de Carabineros, Rodrigo Inzunza, Prefecto de Servicios de la Prefectura de Santiago Norte, señaló que “afortunadamente los funcionarios del personal municipal y del personal de Carabineros, se encuentran con lesiones leves, fueron atendidos en el Hospital de Carabineros y en un centro asistencial”.

    A raíz del hecho tanto el vehículo municipal como algunos domicilios resultaron con daños a raíz del intento de huida del sujeto.

    Más sobre:QuilicuraPolicialFiscalización

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Británica Ajax Resources confirma su compra en un proyecto minero en Chile y cancela otro en Italia

    Presidenta del Colmed por reforma de seguridad y restricción de prestaciones: “Va contra el enfoque sanitario históricamente de este país”

    Sigue la discusión por megarreforma en el TC y organismo analiza admisibilidad de requerimiento del gobierno

    Trump publica una imagen en la que declara el estrecho de Ormuz como “nuevo territorio” de EE.UU.

    Cómo la serie Linternas busca convertirse en la nueva joya de HBO

    “Hay espacio para mejorarlo”: Balladares (RN) valora ingreso de la reforma de seguridad y advierte que proyecto “tiene hartas dudas”

    Lo más leído

    1.
    Plan Cancerbero llega a la Contraloría: Leiva pide a Dorothy Pérez dictaminar si es legal grabar en cárceles y el traslado de reos

    Plan Cancerbero llega a la Contraloría: Leiva pide a Dorothy Pérez dictaminar si es legal grabar en cárceles y el traslado de reos

    2.
    24 funcionarios con vínculos familiares o de amistad: Contraloría detecta que alcalde de El Tabo intervino en contrataciones

    24 funcionarios con vínculos familiares o de amistad: Contraloría detecta que alcalde de El Tabo intervino en contrataciones

    3.
    Colegios alertan que Junaeb redujo sus raciones de alimentos y organismo lo atribuye a mecanismo habitual de ajuste

    Colegios alertan que Junaeb redujo sus raciones de alimentos y organismo lo atribuye a mecanismo habitual de ajuste

    4.
    Los pinchazos a Camilo Huerta, su nexo con los dispensarios de marihuana y las menciones a Marité Matus y Arturo Vidal

    Los pinchazos a Camilo Huerta, su nexo con los dispensarios de marihuana y las menciones a Marité Matus y Arturo Vidal

    5.
    Problemas de sobredotación, licencias médicas y baja en matrícula: director (s) de Educación Pública detalla estado financiero de los SLEP

    Problemas de sobredotación, licencias médicas y baja en matrícula: director (s) de Educación Pública detalla estado financiero de los SLEP

    6.
    Arrau aborda críticas de exdirector de Carabineros a la Operación Cancerbero: “Creemos que lo que se hizo estuvo bien”

    Arrau aborda críticas de exdirector de Carabineros a la Operación Cancerbero: “Creemos que lo que se hizo estuvo bien”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 18 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este martes 18 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, martes 18 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 18 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Presidenta del Colmed por reforma de seguridad y restricción de prestaciones: “Va contra el enfoque sanitario históricamente de este país”
    Chile

    Presidenta del Colmed por reforma de seguridad y restricción de prestaciones: “Va contra el enfoque sanitario históricamente de este país”

    Sigue la discusión por megarreforma en el TC y organismo analiza admisibilidad de requerimiento del gobierno

    Sujeto muere abatido por carabinero tras escapar de fiscalización en Quilicura

    Balde de agua fría para la economía: PIB encadena dos trimestres consecutivos en rojo y además se estanca la inversión
    Negocios

    Balde de agua fría para la economía: PIB encadena dos trimestres consecutivos en rojo y además se estanca la inversión

    Venta global de bonos soberanos empuja las tasas a máximos de varias décadas

    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente
    Tendencias

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Lluvia con acumulados de “varios años” continúan en el norte: revisa las regiones afectadas

    Con un exdirector del IND: COCh nombra una comisión para administrar la Federación de Tenis de Chile
    El Deportivo

    Con un exdirector del IND: COCh nombra una comisión para administrar la Federación de Tenis de Chile

    Entrenador de Midtjylland se resigna a la eventual salida de Darío Osorio: “Estoy seguro de que no estará”

    Los goles y gambetas de Alexis Sánchez en su primer entrenamiento con Montreal

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba
    Tecnología

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    Cómo la serie Linternas busca convertirse en la nueva joya de HBO
    Cultura y entretención

    Cómo la serie Linternas busca convertirse en la nueva joya de HBO

    Federico García Lorca y Pablo Neruda: una gran amistad destruida por la Guerra Civil Española

    Los Jaivas lanzarán cancionero y firmarán artículos en encuentro gratuito en el GAM

    Trump publica una imagen en la que declara el estrecho de Ormuz como “nuevo territorio” de EE.UU.
    Mundo

    Trump publica una imagen en la que declara el estrecho de Ormuz como “nuevo territorio” de EE.UU.

    Irán recalca que el paso de Ormuz seguirá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos

    Irán acusa a Israel de sabotear los esfuerzos diplomáticos con Estados Unidos: “Es el principal obstáculo para la paz”

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón