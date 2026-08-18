Entrenador de Midtjylland se resigna a la eventual salida de Darío Osorio: “Estoy seguro de que no estará”

A menos de dos semanas del cierre del libro de pases en las principales ligas de Europa, el destino del chileno Darío Osorio parece estar lejos del Midtjylland. Así lo ha reafirmado el entrenador del equipo, quien está resignado a perder a una de sus principales figuras.

Han pasado tres años de la llegada del chileno a la península de Escandinavia. Días antes de que cerrara el libro de pases en el Viejo Continente, a finales de agosto de 2023, el elenco de Jutlandia Central decidió abonar 5,3 millones de dólares por el ciento por ciento de los derechos federativos y el 90% de los derechos económicos del jugador a la Universidad de Chile.

Después de 117 partidos, en los que marcó 23 goles y entregó 18 asistencias en todas las competiciones, el cuadro europeo se ha puesto seriamente en el escenario de dejar partir a una de sus grandes figuras.

Ya en el pasado estuvo de concretarse una eventual venta. En 2024, por ejemplo, Liverpool ofreció cerca de 10 millones de dólares, cifra que resultó insuficiente para la directiva del club de rojo y negro que esperaba capitalizar aún más su inversión.

En ese entonces, el subdirector deportivo del club, Ove Pedersen, no descartó el interés, pero tampoco quiso dar pistas de una potencial operación: “usted comprenderá que no podemos comentar posibles ofertas por nuestros jugadores. No podemos adelantar nada. Sencillamente, no es esta la forma en que trabajamos”.

Sin embargo, en diálogo con El Deportivo, tampoco desconoció la importancia del juvenil en el equipo rojo y negro: “solo le puedo decir que Darío Osorio es un gran jugador y ha hecho una gran temporada”.

Desde entonces, el nombre del seleccionado chileno se ha repetido en varias instituciones de Europa como Sporting de Portugal. Sin embargo, el reconocimiento desde Inglaterra ha sido más insistente de parte de veedores de Fulham, West Ham United o Brighton & Hove Albion.

Más cerca de partir

Pero esta ventana se mercado ha sido completamente diferente. A principios de mes, el propio director deportivo de Midtjylland, Kristian Kjaer, abordó una posible partida tanto del nacional como de su compañero Franculino Djú.

“Son dos jugadores muy importantes para nosotros. Tanto Franculino como Darío (Osorio) están siendo observados por los mejores clubes de Italia y de otros países”, reconoció en conversación con el periodista Gianluca Di Marzio.

El directivo, además, profundizó el interés que tienen diferentes equipos por Osorio, principalmente de la Serie A: “cuando lo fichamos, la competencia de los clubes italianos era muy fuerte. Pero entendió que, en lugar de arriesgarse a tener pocos minutos en la Serie A, aquí tendría la certeza de jugar”.

Días más tarde, el medio italiano La Gazzetta dello Sport, el medio más importante de la nación peninsular, publicó que el atleta formado en los azules “ya estaba en el radar de los rossoneri” desde hace un tiempo y que su contratación “es atractiva no solo por su innegable capacidad técnica, sino también por su juventud (22) y su precio relativamente bajo (15-20 millones de euros)”.

Escenario que provoca la resignación del entrenador del Midtjylland, Mike Tullberg, quien advirtió que tanto Franculino como Darío Osorio se marcharán cuando se cierre el mercado de fichajes.

“Sí, estoy convencido de que ambos partirán este mes. Estoy bastante seguro de que los dos jugadores no estarán disponibles para el nuestro club cuando se cierre el libro de pases. Está claro que cuando vendamos a nuestros mejores jugadores, también tendremos que reemplazar a los que hemos perdido”, explicó el danés.