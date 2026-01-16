Jugador valioso: Midtjylland blinda a Darío Osorio y negocia la extensión de su contrato

El chileno Darío Osorio se perfila como uno de los principales en vitrina del Midtjylland de Dinamarca. En ese escenario, la dirigencia del equipo escandinavo trabaja para extender el contrato del chileno con una importante mejora en su salario.

Una noticia que concuerda de manera perfecta con los últimos movimientos del equipo de Jutlandia Central. El de Hijuelas arribó al club en agosto de 2023, previo pago a Universidad de Chile de una mayor a los 5 millones de dólares.

Después de dos temporadas y media, en los que el puntero derecho acumula 21 goles y 13 asistencias en 91 presencias, los dirigentes proyectan un potencial traspaso millonario por el atleta de 21 años.

“Espero que en este verano europeo logremos la venta más grande de la historia del fútbol danés. Darío Osorio, Franculino Djú y Aral Simsir son tres jugadores completamente únicos. Me decepcionaría mucho si no logramos la venta más grande de la historia, tanto para el FC Midtjylland como para el fútbol danés”, advertía hace algunos días el presidente de la institución Claus Steinlein.

El traspaso más millonario en la historia de la liga de ese país es la transferencia del extremo derecho ghanés Ernest Nuamah, quien pasó del Nordsjælland al Lyon de Francia, en 2023, a cambio de US$ 26 millones.

Nuevo contrato

En ese escenario, Midtjylland no quiere perder a una de sus grandes figuras, al menos en el corto plazo. De acuerdo con la información que publica el diario danés Bold, el club está en plenas negociaciones para extender el compromiso con el jugador chileno.

El de Hijuelas firmó un contrato de cinco años que se extiende hasta el 30 de junio de 2028, pero si los últimos detalles se concretan en las conversaciones entre las partes y se realiza la firma, el contrato se extenderá al menos por un par de temporadas.

Actualmente, Osorio tiene un salario que ronda los 240 mil dólares. Precisamente, la idea del club es mejorar los ingresos del delantero, cuyo nuevo sueldo se acercaría al medio millón de dólares por año.

A mediados de 2024, Liverpool de Inglaterra tenía en sus planes a uno de los nuevos líderes de la selección chilena. Incluso, preparaba una oferta superior a los 10 millones de la moneda norteamericana, la cual no llegó a concretarse por escrito.

“Usted comprenderá que no podemos comentar posibles ofertas por nuestros jugadores. No podemos adelantar nada. Sencillamente, nO es esta la forma en que trabajamos”, aseguró en su momento el vice director deportivo del club Ove Pedersen, en contacto con El Deportivo.

Meses más tarde, Al Qadsiah de la máxima categoría del fútbol de Arabia Saudita realizó un ofrecimiento formal por el jugador y puso sobre la mesa alrededor de 10 millones de dólares para quedarse con el atleta, ofrecimiento que fue rechazado por el club europeo. En ese escenario, los Wolves no dejarán partir al atacante por menos de 15 millones de dólares.