Darío Osorio, el más destacado: el balance de los jugadores chilenos en el extranjero

Termina 2025, un año lleno de contrastes para los futbolistas chilenos en el extranjero. Si bien la Selección vivió una de las campañas más ignominiosas de su historia, algunos de sus protagonistas pudieron registrar un rendimiento que les permitió, incluso, destacar en sus respectivos clubes y también a nivel de liga, sobre todo, en lo que se refiere a presencias, minutos, goles y asistencias. En concreto, se trata de la base de la Roja que necesita con urgencia regresar a la elite del fútbol sudamericano.

Un caso paradigmático es el de Darío Osorio. El puntero izquierdo del Midtjylland de Dinamarca resalta en dos categorías respecto de los 53 jugadores analizados por El Deportivo. El formado en Universidad de Chile, que fue traspasado a la escuadra escandinava en agosto de 2023, completó el mejor año en su carrera.

Es el futbolista nacional que luce mejores números este año. Disputó 45 de los 53 partidos del equipo de Herning, en Jutlandia Central, y jugó más del 60% de los minutos. Las categorías en las que más destaca son goles y asistencias, con 10 en cada ítem.

“No podemos comentar posibles ofertas. Solo puedo decir que Darío Osorio es un gran jugador y ha hecho una gran temporada”, aseguraba en 2024 el vicedirector deportivo de los Lobos, Ove Pedersen.

Lo cierto es que el de Hijuelas está en la carpeta de varios equipos importantes de Europa como Liverpool, Milan y Sporting.

Siempre en la categoría de los más destacados está Marcelino Núñez. El mediocampista formado en Universidad Católica resaltó tanto en goles como en asistencias, en el universo de sus compatriotas. No solo eso, ya que también protagonizó la transferencia más millonaria de un futbolista chileno en todo 2025. Ipswich Town no dudó en poner más de 12 millones de dólares para sacarlo de su archirrival, el Norwich City, en una transferencia que remeció a la Championship de Inglaterra.

Más cerca, al menos geográficamente, se luce la temporada del volante Felipe Loyola en Independiente. El exjugador de Huachipato vive su segundo periodo en el Rojo, después de que los transandinos comprometieran cerca de 2 millones de dólares por la mitad de su pase, en julio de 2024. En su primer año completo en Avellaneda, el Pipe consiguió un rendimiento sobresaliente. No solo en sus presencias, después de completar el 80% de los minutos del club en 42 de 46 partidos, sino también en lo que se refiere a tantos y asistencias: nueve y cinco, respectivamente, lo que despertó el interés de instituciones tan importantes como Bayern Múnich, Boca Juniors y Santos.

“Loyola es uno de los jugadores que más corre, es importante y muy rendidor. Quita muchas pelotas, llega al área para acompañar la jugada en ataque, desborda bien por los costados y tiene buen manejo. El club hizo una muy buena adquisición”, decía Ricardo Bochini, máximo ídolo del Rojo, hace algunos meses.

El desglose de los chilenos en el extranjero en 2025.

Titularísimos

En enero pasado, el mediocampista chileno Rodrigo Echeverría dio el paso más grande de su carrera. Pese a que Huracán tenía conversaciones avanzadas con River Plate, el León mexicano se subió a la puja y puso 4 millones de dólares líquidos para el Globo y así lograr el pase del volante. Inversión importante para el cuadro esmeralda que, a la luz de los resultados, vale cada unidad monetaria gastada. Eche tuvo una primera temporada brillante con el cuadro azteca, después de faltar a solo dos partidos y disputar casi el 91% de los minutos en cancha, el mejor registro entre los chilenos.

Números parecidos a los de Guillermo Maripán, zaguero y líder del Torino. El defensor formado en la UC llegó a finales de agosto de 2024 al equipo piamontés, muy cerca del cierre del mercado. Una apuesta de los granates, que pagaron cerca de US$ 5 millones al Monaco. Tras su primera temporada, el Memo se ganó el premio al mejor futbolista del club. Sus cifras en el primer año calendario completo con el Toro refuerzan ese galardón: 36 de 39 partidos disputados y un 90,3% de los minutos, además de un gol anotado. Efervescencia que ha apurado a la secretaría técnica para extender su contrato.

Del grupo de 53 jugadores analizados, un total de 15 vieron acción más del 60% de los minutos de sus respectivos equipos, siempre en el extranjero. Número importante que habla del espacio que se ganaron, base para lo que pueden hacer en la Roja.

Por supuesto que Erick Pulgar también tiene un sitial de lujo en el balance anual. Y aunque no sea el mejor en minutos, goles o asistencias, sí lo es en cuanto a títulos obtenidos, con seis, incluyendo la Copa Libertadores y el Brasileirao, torneos en los que fue una de las figuras del Flamengo.

Las decepciones

En cuanto a minutos se refiere, hay claros ejemplos de futbolistas que todavía no logran consagrarse. Más aún, sus campañas opacas obligan a sus clubes a encontrarles un lugar donde poder rendir mejor. En esa pobre categoría destaca la situación de Damián Pizarro. El exdelantero de Colo Colo, quien hoy tiene 20 años, no ha podido justificar los US$ 3,85 millones que pagó Udinese en enero del año pasado. En 2025 solo alcanzó dos presencias con los peninsulares, ambas desde el banco y de menos de un cuarto de hora. Los friulanos lo prestaron al Le Havre de Francia, pero sus números son similares. En total, jugó el 1,1% de los minutos.

“Tiene un perfil muy diferente a lo que buscamos. Es un delantero que no participa mucho en el partido y espera tener el balón en el área para marcar. No está a la altura de la tarea”, disparó su técnico Didier Digard ante el bajo nivel del exalbo.

Otro que no la pasó bien fue Jean Meneses. Pese al apretado calendario brasileño, el quillotano solo sumó 220 minutos con el Vasco da Gama, escuadra con la cual acaba de rescindir contrato para buscar un nuevo destino en su carrera.