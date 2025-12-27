“Los jugadores no intimidan”: los números que desnudan a la peor selección chilena del siglo

De ninguna manera es antojadizo concluir que la Selección está en uno de los peores momentos de su historia. Es más, en términos estadísticos, el equipo nacional firmó el peor registro de este siglo en un año calendario. El último puesto en las Eliminatorias era, desde ya, algo ignominioso. Sin embargo, el análisis más profundo de la Roja en competencias oficiales es más que preocupante. Sin contar los amistosos Clase A, que de alguna manera pueden alterar las cuentas dependiendo de los rivales, Chile solo obtuvo 2 de los 18 puntos que disputó durante 2025.

Los empates ante Ecuador y Uruguay, ambos de local por las clasificatorias, fueron la única cosecha positiva de este año, después de sumar cuatro derrotas en la misma competición. Balance que terminó por hundir en lo más profundo al equipo que terminó con Nicolás Córdova en la banca. Producto de ese pobre desempeño, la escuadra apenas sumó un 11,1% de rendimiento, el peor del siglo.

“Estadísticamente, es poco lo que se puede refutar. Este es el tercer mundial consecutivo al que Chile no clasifica, una crisis que ya se extiende desde hace casi una década. Fuimos últimos en las Eliminatorias, fiel reflejo de lo que ha sido el rendimiento en los últimos años, números muy pobres”, advierte César Vaccia, extécnico de la selección chilena.

Sin embargo, aclara: “Sinceramente, no creo que seamos los más malos de Sudamérica, eso es algo más subjetivo. Lo que pasa es que nos ganaron selecciones como la de Bolivia y Venezuela, que ahora son rivales directos, eso dio vuelta la ecuación. Tenemos que dar un salto de calidad”.

En la misma línea, el análisis de Jorge Garcés es más tajante. Si bien asegura que “somos los peores” de Sudamérica, también deja entrever la poca evolución de la escuadra nacional respecto de sus rivales directos.

“Somos los peores de la región, los números no mienten en ese aspecto. Es triste, pero los resultados no indican la calidad exacta de los equipos. Hay momentos más complejos que otros, se enfrentan a rivales distintos que a veces pasan por muy buenos momentos, por lo tanto, resultan más complejos. Respecto del momento actual, es una situación extraña, porque había jugadores que todavía rinden internacionalmente. No puedes tener cinco entrenadores en cinco años, eso trastoca los procesos”, dice el experimentado DT, quien también dirigió a la Roja.

Lejos de lo mejor

Un cuarto de siglo en el que los mejores tiempos coinciden con el peak de la llamada Generación Dorada, camada de jugadores que levantó dos títulos de Copa América para Chile: en 2015 como anfitrión del torneo y, al año siguiente, en la Copa Centenario organizada por Estados Unidos.

La peor selección del Siglo.

Pese al notable registro en cuanto a títulos, ninguna de esas dos temporadas corresponde a los mejores números. El primer puesto se lo lleva la versión de 2013, ya con Jorge Sampaoli en la banca, el reemplazo de Claudio Borghi, destituido a finales del curso anterior. Hace 12 años, Chile disputó 7 partidos eliminatorios con un registro de 5 victorias, un empate y una única derrota (ante Perú, en Lima).

Cifras que están muy lejos de la actualidad. Un fútbol que no logró renovarse en el éxito y que hoy tiene a Chile en lo más profundo de la crisis. Problema que responde a causas muy claras, que van desde la formación hasta la calidad del campeonato nacional.

“Todo pasa por tener una metodología diferente, una concepción y modelo de juego distinto. Si el próximo técnico hace lo mismo, obtendrá iguales resultados. En las competencias internacionales se nota la falta de madurez de nuestros jugadores. Si ves a Uruguay, por ejemplo, los futbolistas no tienen la técnica de los chilenos, pero hacen la diferencia en la parte mental, intimidan”, explica Vaccia.

Y remata: “La formación de los nuevos atletas se debe hacer en cinco grandes disciplinas: física, técnica, táctica, reglamentaria y sicológica. Los jugadores acá en el torneo local juegan al ciento por ciento, pero ese ciento por ciento es el 40% de un torneo sudamericano. Entonces, tú debes tener un equipo multidisciplinario. Eso, además de los valores y principios que deben tener los propios futbolistas”.

Para Garcés, la calidad del certamen local es una de los más claras razones de esta crisis. En ese sentido, la conformación de los planteles en la competencia nacional impide el surgimiento de valores locales.

“La principal causa es el poco trabajo en las divisiones menores. Falta solidez en la formación. A las sociedades anónimas no les interesa invertir, su único incentivo es ganar dinero rápido. Ahí tienes un campeonato local con 5, 6 o 7 extranjeros… esperan dar el palo al gato con eso y hacerse millonarios. Pocas veces ocurre y ya no llegan las figuras de hace 30 años, por ejemplo. Yo creo que la solución es separar la federación de la ANFP”, cierra Garcés.