A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming
El Pirata llega como clasificado a los octavos de final de la competencia.
Coquimbo Unido se mantiene firme en la Copa Libertadores y tiene su siguiente compromiso contra Nacional.
El Pirata ya se encuentra clasificado a los octavos de final luego de su triunfo por 3-0 contra Deportes Tolima, lo que les permitió escalar a la cima del Grupo B.
Cuándo juega Nacional vs. Coquimbo Unido
El partido de Nacional contra Coquimbo Unido es este martes 26 de mayo, a las 20:30 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay.
Dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido
El partido de Nacional contra Coquimbo Unido se transmite en el canal ESPN5.
Además, la Copa Libertadores tiene cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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