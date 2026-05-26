A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming. Foto de archivo

Coquimbo Unido se mantiene firme en la Copa Libertadores y tiene su siguiente compromiso contra Nacional.

El Pirata ya se encuentra clasificado a los octavos de final luego de su triunfo por 3-0 contra Deportes Tolima, lo que les permitió escalar a la cima del Grupo B.

Cuándo juega Nacional vs. Coquimbo Unido

El partido de Nacional contra Coquimbo Unido es este martes 26 de mayo, a las 20:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay.

Dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido

El partido de Nacional contra Coquimbo Unido se transmite en el canal ESPN5 .

Además, la Copa Libertadores tiene cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.