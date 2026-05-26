Sufre el campeón del mundo: Inter Miami establece gravedad y plazos de regreso para la nueva lesión de Lionel Messi

A menos de tres semanas para el inicio de la Copa del Mundo 2026, Lionel Messi enciende las alarmas en la selección de Argentina, el vigente monarca planetario después de obtener su tercer título en Qatar 2022.

El domingo pasado, el rosarino salió en el segundo tiempo (a los 73 minutos) en el partido en el que su equipo Inter Miami goleó por un espectacular 6-4 a la escuadra de Philadelphia Union por la Major League Soccer. La razón, una molestia muscular que impidió a Leo terminar el encuentro.

Las imágenes generaron preocupación en los medios transandinos. A los 37 años, en una temporada exigente, la posibilidad de que la estrella y capitán de la Albiceleste se ausente de la trascendental cita, es un verdadero desastre para los campeones.

Sobre, por la cercanía en las fechas para la cita que se disputará íntegramente en Norteamérica, donde México, Canadá y Estados Unidos comparten la localía del evento. Lo cierto es que este nuevo traspié para el 10 ocurre a tres semanas del debut de la Albiceleste en el Mundial, el martes 16 de junio ante Argelia.

En ese escenario, cunde la preocupación y pone al cuerpo técnico de Lionel Scaloni en alerta frente al futuro inmediato frente a una eventual recuperación, sobre todo, por el poco tiempo de cara al comienzo de la defensa de la corona lograda por los transandinos en Medio Oriente.

Los alcances

Una incertidumbre que intentó develarse mucho más al norte de donde trabaja la selección, al otro lado de Los Andes. El jugador debió someterse a una serie de exámenes médicos en la jornada de este lunes.

El diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. Sin embargo, es complicado tener certezas sobre el tiempo de recuperación para un eventual regreso a la actividad física.

En medio de las incertezas, el equipo de Inter Miami CF facilitó una actualización sobre la lesión de Messi, proporcionada por Baptist Health, la institución en al que el campeón del mundo se realizó las últimas pruebas.

“Tras someterse a más pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, se lee en el parte médico redactado por el club del estado de Florida, en el sur de Estados Unidos.

Asimismo, agrega que “el tiempo de recuperación para su regreso a la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional”. Escenario que agrega más desconcierto a la presencia del estelar atleta

En el mismo tenor, el diario deportivo Olé de Argentina aseguró que “tras los primeros estudios realizados, Messi tuvo una inflamación y no hay rotura”. Noticia que tranquiliza un poco más a los fanáticos transandinos.

En lo inmediato, Messi deberá realizar reposo durante algunos días, situación que lo obligaría hasta podría perderse los amistosos previos a la Copa del Mundo: sábado 6 de junio ante Honduras y, tres días más tarde, ante Islandia.