SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Kylie Minogue al desnudo: amores, tragedias y secretos de la reina del pop en Netflix

    A través de tres episodios, la docuserie repasa el ascenso de la princesa del pop australiana, su icónico romance con Michael Hutchence y cómo logró mantener oculta una recaída en su salud en medio de su mayor éxito reciente.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Fue en un recital de INXS, en Sídney, Australia, en 1989 cuando se cruzaron por primera vez las miradas de la ascendente princesa del pop Kylie Minogue, con el exuberante vocalista del grupo, Michael Hutchence. “Tenía algo especial. Pensé: ‘Estoy segura que Michael me miró. Que me miró entre el público’”, recuerda casi 40 años después la misma cantante.

    Ese es uno de los ejes del nuevo documental Kylie, recién estrenado en las pantallas de Netflix. En tres episodios, narra la vida y carrera de la estrella australiana de la canción pop.

    A mediados de los 80, Minogue era una joven actriz en Sydney, una de las caras visibles de la teleserie Neighbours, de alta audiencia en el país, además del Reino Unido. De ese elenco era parte su novio de entonces, el actor Jason Donovan.

    Jason Donovan y Kylie Minogue en la teleserie Neighbours.

    La serie comienza en 1987, cuando una Kylie de 19 años llega a Londres para grabar su primer single con el afamado trío Stock, Aitken & Waterman, la aceitada máquina de producir hits en los mid-80. Una factoría por la que habían pasado Rick Astley, Samantha Fox, Cliff Richard, Donna Summer, o Bananarama.

    Pete Waterman confiesa en pantalla que no tenía ni idea de quién era “esa pequeña antipodiana” que esperaba en recepción, al mismo tiempo que miraba con angustia su reloj, pues debía tomar el vuelo de regreso a Sydney. Con algo de compasión, Waterman tuvo el impulso de hacerla pasar y trabajar con ella una canción. I Should Be So Lucky, que se compuso y grabó en apenas 40 minutos (o dos horas, según la versión del productor). Fue el primer single y el primer número 1. De ahí, el salto meteórico gracias a Neighbours, la serie que la convirtió en fenómeno global junto a Jason Donovan. “Tropezamos juntos con la fama”, recuerda ella.

    Pero el ascenso no fue un camino de rosas. La docuserie recupera titulares despiadados de la prensa británica de los 80 y 90: “periquito cantante”, “talentless”, “raunchy”. La misoginia de la época la reducía a una imagen prefabricada de chica sonriente y sin profundidad. Kylie habla con distancia pero también con dolor de cómo esas críticas calaron. “No me descarten”, recuerda haber pensado. “Querían que fuera otra persona. ¡Así que dadme una oportunidad!”.

    Pero al final del primer episodio entra en uno de los romances más comentados del pop. Kylie y Michael. Por entonces, la cantante seguía con Jason Donovan, pero la monotonía y los viajes cada vez más frecuentes de Minogue entre Sydney y Londres comenzaron a hacer mella en la relación. Donovan, aún algo afectado, recuerda haber estado presente en el momento en que Hutchence conoció a Kylie, pues fue en una fiesta posterior al recital a la que fueron convidados.

    “Podía oler que algo no iba bien”, dice un despechado Donovan sobre el momento en que ella conoció a Hutchence. “Yo no le interesaba. Vi que (Michael) estaba concentrado en ella. Sí. Lo olfateé a un kilómetro. Y ella desapareció con él en el baño, si mal no recuerdo, lo cual estaba bien. Ya sabes, somos adultos”.

    “Hablamos de cosas de cantantes -recuerda Minogue-. Él dijo que vivía en Hong Kong y yo estaba por ir a Hong Kong y Japón”. Así comenzó de una vez el romance. Una relación que hasta hoy Minogue considera de unas de las más relevantes de su vida. “Recuerdo que ella estaba locamente enamorada -dice su hermana Dannii , también cantante-. Sin duda".

    De hecho, al recordarlo, Kylie se emociona visiblemente: “Era hilarante, culto y tierno. He estado buscando algo como eso desde entonces…y no lo he encontrado”. Habla de cómo él la animó a descubrirse a sí misma y a abandonar la imagen de “buena chica”. “Hice muchas cosas con él por primera vez. Nunca sentí que tuviera una visión limitada, pero él me la quitó”.

    Con el tiempo, las giras y los compromisos profesionales hicieron mella en la relación, la cual llegó a su fin. Pero Kylie Minogue nunca olvidó a Michael Hutchence. Su muerte en 1997 dejó una huella indeleble. “Siento su presencia”, confiesa.

    La serie no evade los intentos de reinvención fallidos. El núcleo del capítulo 2. Tras el fracaso comercial de Impossible Princess (1997), donde exploró sonidos más indie, Kylie dudó. Nick Cave, con quien grabó el icónico Where the Wild Roses Grow, aparece como figura clave. Lo describe como una “máquina de alegría” y revela que fue él quien le dijo: “¿Dónde están las canciones pop?”. Ese consejo la devolvió al dancefloor y dio paso a éxitos como Spinning Around y, años después, Can’t Get You Out of My Head. Cave, a su vez, la define como alguien capaz de convertir el sufrimiento en positividad: “Su conexión con el público es una forma verdadera de amor”.

    “Por suerte lo superé otra vez”

    Pero la tormenta aún no se desencadenaba. En el capítulo 3, vemos otro de los episodios destacados del documental: en 2005, a los 36 años, el primer diagnóstico de cáncer de mama la obligó a cancelar su gira Showgirl y una presentación estelar en Glastonbury, donde estaba confirmada como headliner. La familia vivió el terror: su hermana Dannii recuerda el miedo a perderla. “¿Va a sobrevivir?“.

    En esos días de quimio y radioterapia, con sus devastadores efectos, los paparazzi acamparon frente a la casa familiar; los titulares invadieron su intimidad. El “efecto Kylie” aumentó las mamografías, pero detrás había una mujer luchando en silencio.

    La serie muestra videos caseros, fotos inéditas y conversaciones nocturnas alrededor de una fogata con su familia. Sus padres, Ron y Carol, y especialmente Dannii, ofrecen testimonios conmovedores. Kylie destaca el apoyo inquebrantable de su comunidad gay, que la respaldó cuando otros la daban por terminada. “Podría ir a la guerra con mi público gay”, dice con gratitud. Y además se emociona aún al recordar el momento en que Coldplay, en ese Glastonbury al que debió ir, le dedica a ella la canción Fix you.

    La producción también aborda el frustrado proceso de fertilización asistida que atravesó después de su primer tratamiento oncológico. Kylie pospuso la quimioterapia para intentar fertilización In Vitro varias veces, sin resultados. El dolor de no poder ser madre se filtra en Flower (2012), una “carta a lo que podría haber sido”. Kylie admite que durante mucho tiempo sintió dolor al pensar en la maternidad y en las posibilidades que perdió producto de la enfermedad. Lejos de caer en el melodrama, el documental muestra esos episodios con una sensibilidad contenida, apoyándose más en silencios y archivos personales que en declaraciones grandilocuentes.

    Pero el punto culminante de la docuserie llega en los minutos finales del tercer episodio. En 2023, en plena euforia por el éxito viral de Padam Padam (primer Grammy en 20 años), Kylie revela que en 2021 recibió un segundo diagnóstico de cáncer. Lo mantuvo en secreto.

    “Por suerte lo superé otra vez”, afirma en una escena que ya se ha viralizado en redes sociales. La revelación sorprendió incluso a parte de sus seguidores más cercanos, ya que durante esos años la cantante continuó trabajando y grabando música sin hacer pública la enfermedad.

    “Logré guardarlo para mí y atravesar ese año, no como la primera vez. Era solo una sombra de mí misma… No quería salir de casa”, confiesa entre lágrimas, tomada de la mano de su colaborador de 25 años, Richard “Biff” Stannard. La canción Story, del álbum Tension, contiene el mensaje oculto. Las estrellas también lloran.

    Lee también:

    Más sobre:SeriesNetflixKylie MinougeMichael HutchenceINXSColdplaySeries CultoQue ver

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a dos sujetos tras fiscalización en Estación Central: se decomisaron armas y ropas similares a las de Carabineros

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    China llama a “respetar los compromisos del alto al fuego” tras los últimos ataques de Estados Unidos contra Irán

    Irán afirma que “las declaraciones contradictorias” de Estados Unidos son “un problema” para las negociaciones de paz

    Lo más leído

    1.
    Fernando Ubiergo: “Llegar a los 80 años en la condición de Mick Jagger…no me atrevo ni siquiera a mencionarlo”

    Fernando Ubiergo: “Llegar a los 80 años en la condición de Mick Jagger…no me atrevo ni siquiera a mencionarlo”

    2.
    Inti-Illimani Histórico alista show instrumental junto al Cuarteto Austral en la Gran Sala Sinfónica Nacional

    Inti-Illimani Histórico alista show instrumental junto al Cuarteto Austral en la Gran Sala Sinfónica Nacional

    3.
    Cannes 2026: el positivo paso del cine chileno y cómo la ganadora Fjord puede alcanzar los Oscar

    Cannes 2026: el positivo paso del cine chileno y cómo la ganadora Fjord puede alcanzar los Oscar

    4.
    Cancamusa y una noche para activar la dopamina en el Nescafé de las Artes

    Cancamusa y una noche para activar la dopamina en el Nescafé de las Artes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Este tipo de ejercicio podría ayudar a controlar los ataques de pánico, según un nuevo estudio

    Este tipo de ejercicio podría ayudar a controlar los ataques de pánico, según un nuevo estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Detienen a dos sujetos tras fiscalización en Estación Central: se decomisaron armas y ropas similares a las de Carabineros
    Chile

    Detienen a dos sujetos tras fiscalización en Estación Central: se decomisaron armas y ropas similares a las de Carabineros

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    “No tiene errores de cálculo”: Grau rechaza acusación de Quiroz por inconsistencias en deuda pública y defiende proyecciones del gobierno de Boric
    Negocios

    “No tiene errores de cálculo”: Grau rechaza acusación de Quiroz por inconsistencias en deuda pública y defiende proyecciones del gobierno de Boric

    Quiroz acusa “error” de más US$10 mil millones en proyección de deuda pública 2026-2030 en último informe del gobierno de Boric

    CFA se pronunciaría sobre acusación de Hacienda en su próxima presentación en el Congreso, durante junio

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América
    Tendencias

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Con una estrella del Betis de Pellegrini entre los elegidos: Colombia presenta la nómina para el Mundial 2026
    El Deportivo

    Con una estrella del Betis de Pellegrini entre los elegidos: Colombia presenta la nómina para el Mundial 2026

    Cambio en la lista de la Roja: lesión de Matías Pérez obliga a Nicolás Córdova llamar a exvolante de la UC

    Siete goles en cuatro partidos: las claves del renacer de Javier Correa que encumbra a Colo Colo en la Liga de Primera

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita
    Tecnología

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    Kylie Minogue al desnudo: amores, tragedias y secretos de la reina del pop en Netflix
    Cultura y entretención

    Kylie Minogue al desnudo: amores, tragedias y secretos de la reina del pop en Netflix

    El músico chileno Nader Cabezas llega a Matucana 100: un disco de culto convertido en experiencia audiovisual

    Olivia Rodrigo presenta The Cure, su nueva canción: puedes ver el video aquí

    China llama a “respetar los compromisos del alto al fuego” tras los últimos ataques de Estados Unidos contra Irán
    Mundo

    China llama a “respetar los compromisos del alto al fuego” tras los últimos ataques de Estados Unidos contra Irán

    Irán afirma que “las declaraciones contradictorias” de Estados Unidos son “un problema” para las negociaciones de paz

    “La epidemia nos supera”: Director de la OMS afirma que el brote de ébola en RDC “empeorará antes de mejorar”

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado
    Paula

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado

    Vivir con disautonomía

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar