SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Siete goles en cuatro partidos: las claves del renacer de Javier Correa que encumbra a Colo Colo en la Liga de Primera

    El ariete fue el héroe de la remontada alba ante la UC en el Claro Arena. Anotó un doblete para sellar un triunfo que eleva al Cacique a lo más alto del torneo. A punta de trabajo, el argentino dio vuelta un complejo inicio de temporada y hoy se consolida como goleador del puntero.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Javier Correa junto a Fernando Ortiz en el triunfo de Colo Colo sobre la UC. Foto: Photosport.

    Iban 41 minutos en el Claro Arena y Colo Colo lo pasaba muy mal. Si bien Universidad Católica había sacado el pie del acelerador, producto de la desconcentración que le produjo la compleja situación médica que sufrió un hincha cruzado en la tribuna Alberto Fouillioux, el Cacique no se encontraba ni hilaba jugadas. Era un fantasma. El puntero del fútbol chileno tenía un encuentro bajísimo. Hasta que apareció uno que había sido fuertemente criticado por su propia afición, debido a sus problemas físicos e impericia: Javier Correa. Con un doblete, el delantero argentino se transformó en figura y comandó la remontada en una gran actuación personal.

    El atacante se inventó un golazo para silenciar al recinto precordillerano, literalmente de la nada. Recibió cargado a la izquierda, cerca de la línea de fondo. Eludió a Daniel González para ingresar al área y sacó un remate que se incrustó en el ángulo. Fue un tanto de otro partido, que golpeó a la UC y le dio un nuevo aire al Cacique.

    Cuatro minutos después, recibió una habilitación de Leandro Hernández y definió de gran manera ante la salida de Bernedo. Con calma y categoría marcó el segundo. El transandino abandonó el campo en el complemento debido a problemas musculares, pero su trabajo ya estaba hecho. Sus dos goles fueron suficientes para sellar una victoria que encumbró y distanció aún más a Colo Colo en la cima de la Liga de Primera.

    Tras el encuentro, todos los focos se fueron con él, aunque todo fue empañado por una gresca entre los planteles. Correa se encargó de enviar un potente mensaje para los cruzados: “Ellos cuando nos ganaron, festejaron y nosotros no dijimos nada. Es parte del folclore del fútbol y hay que aguantársela. Cuando te toca perder, ahí se ven los verdaderos hombres. Se la tienen que aguantar”, aseguró.

    También valoró la victoria, pero enfatizó en que aún queda trabajo para cumplir los objetivos: “Hay que estar tranquilos, hay que seguir trabajando. En diciembre veremos los frutos que se han cosechado durante el año”, indicó.

    Un camino extenso

    Ese mismo trabajo que resalta es el que lo ha llevado a revertir un escenario que al principio de la temporada parecía borroso. Correa comenzó el año con un rendimiento bajo, lejos de lo esperado. Sus problemas físicos tampoco ayudaron y las lesiones se hicieron habituales. Su contexto, sumado al gran momento de Maximiliano Romero, lo fue sacando de la titularidad, una realidad que no había experimentado desde que llegó al Cacique a mediados de 2024.

    No obstante, el argentino no se quedó. O decidió no hacerlo. A punta de trabajo recuperó su mejor versión y se reencontró con lo más importante para un nueve: los goles.

    Todo comenzó a cambiar el 26 de abril tras la victoria ante Universidad de Concepción, por 2-1. Ese día fue el autor del agónico tanto que le dio el triunfo al Cacique, en los descuentos. “Me lesioné mucho... la remé de atrás, hace un mes que vengo arrastrando lesiones. No fue fácil, pero tengo unos huevos gigantes para llevarme todo por delante”, declaró en ese entonces.

    Era consciente de su trabajo, pero también de un factor más personal. Justamente, ese mismo mes llegó una noticia que cambió su vida: nació su tercer hijo. Coincidencia o no, el retoño vino acompañado del renacer futbolístico del ariete.

    Anotó dos goles en la victoria sobre Coquimbo Unido en la Liga de Primera, día en el que celebró junto a su hijo mayor, Bautista, quien fue pasabalones: “No sé si es un renacer en Colo Colo. Trabajo duro para esto y cuando me tocaron los momentos malos, me enfoqué en mi familia y en tratar de ayudar a la gente”, aseguró.

    Después continuó una asistencia ante Deportes Concepción en la Copa de la Liga y volvió a anotar un doblete ante Ñublense, en el campeonato nacional. Los goles le valieron para ganarse nuevamente la titularidad, por sobre Romero.

    Los números lo respaldan. Ha anotado siete goles en sus últimos cuatro encuentros de la Liga de Primera. Esto se grafica aún más si se tiene en consideración que lo hizo en apenas 215 minutos. Es decir, desde ese entonces, ha marcado un tanto cada media hora, una cifra realmente impresionante.

    La remontada fue de Correa

    Ante Católica demostró su jerarquía. Su actuación no solo marcó el partido, lo sentenció. Necesitó de apenas 14 goles para anotar un doblete que terminó siendo trascendental.

    El conjunto cruzado estaba siendo muchísimo mejor que el Cacique e incluso parecía quedarse corto con el 1-0, obra de un autogol de Vidal. La ofensiva de la UC desperdició una serie de oportunidades para estirar la ventaja, algo que les terminó pasando la cuenta.

    Correa, de la nada, sacó un gol digno de un clásico. Ahí todo cambió. Después vino el segundo, con una precisa definición, que no le dejó opción a Vicente Bernedo. Su posterior lesión y salida no le pesaron al Cacique, que supo sostener lo realizado por el argentino. Eso sí, encendió las alarmas en Fernando Ortiz, que logró recuperar a su goleador. "Javi está en un muy buen momento, ojalá no sea nada lo que sucedió. Esperemos que esté bien”, declaró el estratega tras el encuentro. El ariete es, ahora, su pieza clave.

    Sigue en El Deportivo

    Más sobre:La UCLa Tercera PMFútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraColo ColoFútbol ChilenoClásicoUniversidad CatólicaUCJavier CorreaFernando Ortiz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El nuevo estilo Arrau en Seguridad: ministro sorprende y convoca a Luis Cordero para reunión de trabajo

    Descubren túnel de 15 metros: PDI captura a sujetos que pretendían robar a empresa de valores en Antofagasta

    Arrau asegura plan de seguridad promulgado por Boric “es suficiente” y se hace cargo de sus antiguas críticas al ministerio

    Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas

    PC y FA advierten sobre postura de Alvarado por posible extensión de debate de la megareforma: “No bastan las palabras”

    Con cátedra de exdirectores de La Tercera: se concreta traspaso de archivo periodístico de Copesa a la UDD

    Lo más leído

    1.
    José Cabero, en la mira: el clásico entre la UC y Colo Colo reabre los cuestionamientos al arbitraje y Roberto Tobar

    José Cabero, en la mira: el clásico entre la UC y Colo Colo reabre los cuestionamientos al arbitraje y Roberto Tobar

    2.
    “Honor a un hombre que vino para lo que hizo, ayudar al Sevilla”: España despide con elogios a Alexis Sánchez

    “Honor a un hombre que vino para lo que hizo, ayudar al Sevilla”: España despide con elogios a Alexis Sánchez

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Este tipo de ejercicio podría ayudar a controlar los ataques de pánico, según un nuevo estudio

    Este tipo de ejercicio podría ayudar a controlar los ataques de pánico, según un nuevo estudio

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 25 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 25 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    El nuevo estilo Arrau en Seguridad: ministro sorprende y convoca a Luis Cordero para reunión de trabajo
    Chile

    El nuevo estilo Arrau en Seguridad: ministro sorprende y convoca a Luis Cordero para reunión de trabajo

    Descubren túnel de 15 metros: PDI captura a sujetos que pretendían robar a empresa de valores en Antofagasta

    Arrau asegura que “mostrará” propuestas de seguridad en sesión en el Senado y se hace cargo de sus antiguas críticas al ministerio

    El adiós de Máximo Pacheco en su último día en Codelco: “Partir es morir un poco”
    Negocios

    El adiós de Máximo Pacheco en su último día en Codelco: “Partir es morir un poco”

    CSAV anota pérdidas ante impacto del conflicto en Medio Oriente en las navieras

    Cuando la certeza llega demasiado tarde, la columna de Gonzalo Said

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard
    Tendencias

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    6 recomendaciones para dormir mejor si sufres alergias estacionales, según especialistas

    Cambio en la lista de la Roja: lesión de Matías Pérez obliga a Nicolás Córdova llamar a exvolante de la UC
    El Deportivo

    Cambio en la lista de la Roja: lesión de Matías Pérez obliga a Nicolás Córdova llamar a exvolante de la UC

    Siete goles en cuatro partidos: las claves del renacer de Javier Correa que encumbra a Colo Colo en la Liga de Primera

    Arriesgan duro castigo: informe de José Cabero acusa a cuatro jugadores por incidentes en clásico entre la UC y Colo Colo

    Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas
    Tecnología

    Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Cannes 2026: el positivo paso del cine chileno y cómo la ganadora Fjord puede alcanzar los Oscar
    Cultura y entretención

    Cannes 2026: el positivo paso del cine chileno y cómo la ganadora Fjord puede alcanzar los Oscar

    Angelo Pierattini anuncia invitados, nueva música y gira por Chile en la antesala de su regreso

    Cuando Linda Perry fue excluida de producir a Green Day: “Billie Joe es un cobarde”

    “No basta con invocar la ética”: Las claves de “Magnifica humanitas”, la primera encíclica de León XIV donde alerta sobre la IA
    Mundo

    “No basta con invocar la ética”: Las claves de “Magnifica humanitas”, la primera encíclica de León XIV donde alerta sobre la IA

    La Armada israelí abandona a la deriva varios barcos de la última flotilla a Gaza

    Presidente Paz anuncia reducción del 50% de su salario y el de sus ministros en medio de protestas en Bolivia

    Vivir con disautonomía
    Paula

    Vivir con disautonomía

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes