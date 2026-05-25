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    Política

    Alcaldes oficialistas suben presión por contribuciones: cuestionan dichos de subdere e insisten en reevaluar propuesta

    Los jefe municipales apuntaron contra las declaraciones de Sebastián Figueroa, en las que reconoció que no está contemplado compensar la merma que la eliminación del impuesto territorial generará en las arcas cada municipio.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    No cayó bien entre los alcaldes del oficialismo las declaraciones con las que el subsecretario de Desarrollo Regional (subdere), Sebastián Figueroa, reconoció que no está contemplado compensar los fondos de los municipios que se vean afectados por la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda, a partir de los 65 años.

    “Por ahora no. Lo que estamos explorando son medidas que permitan mitigar esa disminución de recursos. Estamos hablando de que son cerca de 20 municipios los que concentran el 80% de estos ingresos que se van a dejar de percibir. Son los municipios más grandes, los municipios que tienen mayor capacidad en general”, dijo en entrevista con La Tercera.

    20/05/2026 - SEBASTIAN FIGUEROA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    En ese sentido, agregó que si bien si está considerada una compensación para el Fondo Común Muncipal (FCM), para la reducción directa de recursos “lo que estamos buscando son otras alternativas para poder mitigar el efecto”. Así también, defendió que “lo que hoy día significa esta disminución de recursos afecta a un grupo muy acotado de municipios”.

    Sus dichos no tardaron en desatar la molestia de los jefes municipales del sector.

    Hace días que alcaldes de derecha como Catalina San Martín (Las Condes), Jaime Bellolio (Providencia), Felipe Alessandri (Lo Barnechea), Mario Desbordes (Santiago), Sebastián Sichel (Ñuñoa), entre otros, vienen presionando públicamente para que el gobierno entregue una propuesta por la merma de recursos que van a sufrir sus municipios.

    Esto, es un contexto en el que según cálculos de La Moneda, se dejará de recaudar US$ 200 millones, de los cuales los US$ 130 millones del FCM serán compensados. De esa forma, serían cerca de US$ 70 millones los que dejarían de recibir las comunas con más recursos.

    Por lo mismo, a través de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), lo alcaldes han hecho gestiones para reunirse con el gobierno y especialmente con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Sin embargo, hasta el momento no han tenido respuesta.

    De esa forma, las declaraciones de Figueroa solo acrecentaron el malestar.

    Ayer, la primera en subir el tono fue la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín.

    “Es preocupante que pese a haber pedido diálogo, se nos notifique por la prensa de estas decisiones. No sirve de nada cambiar el gabinete si no se cambian las prácticas. Este tipo de reformas deben hacerse junto a los municipios y escuchando a los vecinos, sobre todo cuando afectan directamente el presupuesto comunal”, apuntó en radio Bio - Bio.

    Consultado al respecto, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, planteó a La Tercera que “uno entiende que exista una discusión legítima respecto a las contribuciones, especialmente en adultos mayores, pero no se puede impulsar una reforma de esta magnitud sin hacerse cargo del impacto real que tendrá en los municipios. Porque cuando bajan los ingresos municipales, lo que se afecta no son cifras abstractas, son servicios concretos para las personas”.

    Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea, en Desde la Redacción de La Tercera

    Así, recalcó que “en Lo Barnechea tenemos una situación financiera más robusta y probablemente podremos absorber parte del impacto, pero evidentemente el golpe se va a sentir. Y uno de los ámbitos donde eso puede tener consecuencias es seguridad, que hoy es justamente la principal preocupación de los vecinos”.

    Y añadió: “Los alcaldes no estamos defendiendo privilegios ni recursos para guardarlos en una cuenta bancaria. Estamos hablando de recursos que permiten tener más patrullas en la calle, mejor tecnología, cuadrillas de emergencia, mantención de plazas y apoyo social. Por eso es importante que el debate considere también el impacto territorial y no solo la discusión tributaria”.

    En esa línea, su par de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, aseguró que “el subsecretario dice por ahora o que están buscando fórmulas. Esperamos ver esas fórmulas, esperamos ver qué significa por ahora y esperamos también que en esta segunda parte del gobierno, con este cambio de ministros, entiendan que necesitamos diálogo, que necesitamos sentarnos en la mesa, que tenemos mucho que aportar con conocimiento causa desde las comunas”.

    13 Abril 2026 Entrevista a Gustavo Alessandri , Alcalde de Zapallar y Presidente de la Asociacion de Municipalidades. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Quien también se refirió a la propuesta del Ejecutivo fue el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic. En entrevista con radio Duna, si bien afirmó que “yo estoy de acuerdo con la eliminación de la contribución para el adulto mayor”, insistió con que “en el Senado tendrán que hacer la indicación para que pague el que tiene que pagar. Ahora, cómo lo hacen, ahí hay que ver. Ojalá que no tengamos el mismo error de ir al patrimonio porque ahí si que vamos a tener un problema”.

    De esa forma, apuntó que “varios de mis colegas se han pronunciado sobre el tema, que les afecta, y por eso ahí tenemos que buscar el macanismo de cómo también se va a apoyar”.

    Por lo pronto, los distintos jefes municipales apuestan a que en el Senado se pueda modificar la norma, para lo que miran con atención la discusión que se viene en la Comisión de Hacienda.

    Más sobre:AlcaldesLa Tercera PMContribucionesLa MonedaSubdereSebastián Figueroa

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