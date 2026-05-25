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    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    Tras días de frío, neblina y nubosidad, Santiago tendrá un inesperado aumento de temperaturas. Revisa el pronóstico del tiempo para toda la Región Metropolitana.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C Tendencias / La Tercera

    Después de varios días cubiertos de nubes y frío que no se sentía desde hace 61 años, la Región Metropolitana comenzó la semana con un cielo parcialmente despejado y el sol finalmente se dejó ver. Así parte un breve cambio térmico en el pronóstico de esta semana.

    Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este lunes 25 estará despejado la mayor parte del día en toda la región. Durante la noche podría haber algo de nubosidad parcial, y las máximas podrían llegar hasta 22 °C.

    Esta sería la previa del próximo martes 26, cuando el termómetro se disparará de forma inusual, gracias al ingreso de una masa de aire caliente que le regalará a Santiago al menos una jornada más agradable, tras el frío intenso que se percibió los últimos días.

    Esto es lo que se sabe del pronóstico para los próximos días en la RM.

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C. Foto: ATON.

    Pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana: frío y calor

    Queda poco menos de un mes para el inicio del invierno en Chile. Sin embargo, Santiago ya vivió su día más frío en 61 años, el pasado sábado 23 de mayo. Casi todo el fin de semana, la ciudad estuvo cubierta de niebla y la nubosidad del cielo dejó pasar ni un solo rayo de sol.

    Sin embargo, este lunes 25 finalmente se despejó el cielo y el termómetro subirá desde hoy hasta mañana. Tanto así, que algunos sectores de la Región Metropolitana tendrán hasta 26 °C el próximo martes 26.

    Eso sí, como el cielo estará más despejado, se esperan mínimas bastante bajas también. El llamado es a abrigarse si se sale por la madrugada y mañana, pero ojalá hacerlo en capas, ya que en la tarde se sentirá un poco más caluroso.

    Estas son las mínimas y máximas, según el sector de la RM para este martes 26:

    • Colina: mínima 3 °C / máxima 26 °C.
    • Santiago sector Centro: mínima 4 °C / máxima 25 °C.
    • Santiago sector Norte: mínima 3 °C / máxima 26 °C.
    • Santiago sector Oriente: mínima 4 °C / máxima 26 °C.
    • Santiago sector Sur: mínima 2 °C / máxima 25 °C.
    • Santiago sector Poniente: mínima 4 °C / máxima 25 °C.
    • Curacaví: mínima 3 °C / máxima 25 °C.
    • Melipilla: mínima 4 °C / máxima 24 °C.
    • San José de Maipo: mínima 3 °C / máxima 26 °C.

    Para el miércoles 27, las temperaturas volverán a bajar notoriamente. En algunos sectores, el cielo se cubrirá de nubes nuevamente, mientras que otros estarán despejados, pero la tendencia es hacia la nubosidad y el frío hacia el fin del día.

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