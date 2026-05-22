5 alimentos ricos en vitamina D que deberías comer, antes de tomar suplementos

La vitamina D no es solo un nutriente más en la lista de vitaminas esenciales, sino que cumple funciones clave en el organismo.

Esta vitamina ayuda a mantener huesos y dientes fuertes, fortalece el sistema inmunitario y contribuye a prevenir la debilidad muscular.

Además, niveles bajos se han asociado a un mayor riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Según explica un artículo del Washington Post, casi todas las células del cuerpo cuentan con receptores de vitamina D, lo que evidencia su importancia sistémica .

Sin embargo, una parte importante de la población no alcanza las recomendaciones diarias, estimadas en 600 UI (Unidad Internacional) para personas entre 1 y 70 años, 400 UI para bebés y 800 UI para mayores de 70.

Aunque se la conoce como la “vitamina del sol”, porque el cuerpo la produce al exponerse a la luz solar, no siempre es fácil obtenerla de esa forma.

5 alimentos ricos en vitamina D que deberías comer, antes de tomar suplementos

El clima, el uso de protector solar, la menor exposición al aire libre o la pigmentación de la piel pueden dificultar su síntesis. Por eso, antes de optar por suplementos, los expertos recomiendan revisar la alimentación.

A continuación, cinco alimentos destacados por The Washington Post como fuentes relevantes de vitamina D que puedes incorporar fácilmente a tu dieta:

1. Trucha

La trucha es uno de los pescados más nutritivos que se pueden consumir.

Además de aportar proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3 y vitamina B12, una sola porción puede cubrir la cantidad diaria recomendada de vitamina D para un adulto promedio .

Puede prepararse al horno, a la plancha o incluso utilizarse en versiones en conserva. Es una alternativa versátil para almuerzos y cenas saludables.

5 alimentos ricos en vitamina D que deberías comer, antes de tomar suplementos

2. Champiñones tratados con luz UV

La mayoría de las plantas contienen poca o ninguna vitamina D.

La excepción son los champiñones expuestos a luz ultravioleta, capaces de producir vitamina D de forma similar a los humanos cuando reciben luz solar.

En el supermercado conviene buscar etiquetas como “tratados con UV” o “alto contenido en vitamina D”.

Son fáciles de incorporar en salteados, preparaciones al horno o como acompañamiento de pastas, carnes o tofu.

5 alimentos ricos en vitamina D que deberías comer, antes de tomar suplementos

3. Huevos y salmón

Los huevos (especialmente la yema) y el salmón son dos de las mejores fuentes naturales de vitamina D.

Combinarlos en preparaciones como huevos revueltos con salmón ahumado permite potenciar su aporte nutricional .

Se trata de una opción práctica que puede consumirse en el desayuno, el almuerzo o la cena, sumando además proteínas y grasas saludables.

5 alimentos ricos en vitamina D que deberías comer, antes de tomar suplementos. Foto: The Kitchen Community.

4. Leche de soya fortificada

Muchos alimentos están enriquecidos con vitamina D, especialmente productos lácteos y bebidas vegetales.

La leche de soya fortificada es una alternativa popular, especialmente para quienes siguen dietas veganas o tienen intolerancia a la lactosa.

Es importante revisar la etiqueta nutricional para confirmar que esté enriquecida .

Puede utilizarse en batidos, cafés, sopas o recetas como ramen cremoso de verduras.

5 alimentos ricos en vitamina D que deberías comer, antes de tomar suplementos. Foto: Pexels

5. Yogur griego fortificado

El yogur griego es conocido por su alto contenido de proteínas y probióticos beneficiosos para la salud intestinal.

Muchas marcas también están fortificadas con vitamina D, lo que lo convierte en una excelente opción para aumentar su consumo diario .

Puede disfrutarse en el desayuno con frutas, como colación o incluso en preparaciones saladas, como salsas y aderezos.

5 alimentos ricos en vitamina D que deberías comer, antes de tomar suplementos. Foto: Pexels

Antes de recurrir a suplementos, los especialistas citados por The Washington Post recomiendan realizar un examen médico para confirmar un posible déficit de vitamina D .

“Hágase la prueba, no adivine”, señalan.